Leider war an unserem Buchungstag eine Großveranstaltung, deshalb war kein Hop on, Hop off möglich. Das ärgerliche daran war, dass im voraus kein Hinweis bei der Buchung darauf erfolgte, dann hätten wir garnicht gebucht. Nichts desto trotz war die Buscrew sehr sehr bemüht uns ein Alternativprogramm zu bieten. War dann auch eine sehr schöne und interessante Fahrt, leider ohne die üblichen Haltestellen.