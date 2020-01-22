Садитесь на борт hop-on hop-off автобуса и отправляйтесь за впечатлениями в тур по Гамбургу. С билетом на день вы сможете выходить на любой из 14 остановок и исследовать знаменитые достопримечательности в удобном для вас темпе. Кроме того, можно просто оставаться в автобусе и слушать интересные живые комментарии на английском или немецком языках. Информация также доступна на русском, китайском, французском и испанском языках с помощью фантастической международной голосовой системы.

Начните тур с центрального железнодорожного вокзала Гамбурга и полюбуйтесь видом на реку Альстер во время движения. Оцените гамбургскую ратушу и прекрасную церковь Святого Михаила.

Прокатитесь вдоль Hafenstraße, где находится знаменитый рыбный рынок, и откройте для себя пирс Санкт-Паули. Полюбуйтесь на исторические склады района Шпайхерштадт, который серьезно отличается от современного района Хафенсити.

Автобусные остановки: