Гамбург: автобусный hop-on hop-off тур на 1 день

Познакомьтесь с Гамбургом благодаря билету на автобус hop-on hop-off

4
125 отзывов
Билет на автобус
Познакомьтесь с Гамбургом благодаря билету на автобус hop-on hop-off.

Садитесь и выходите на любой остановке и оцените достопримечательности в удобном темпе.

Осмотрите гамбургскую ратушу, церковь Святого Михаила, а также районы Шпайхерштадт и Хафенсити.
Гамбург: автобусный hop-on hop-off тур на 1 день
Гамбург: автобусный hop-on hop-off тур на 1 день
Гамбург: автобусный hop-on hop-off тур на 1 день

Что вы увидите 🤩

  • Санкт-Паули
  • Хафен-сити
  • Церковь Святого Михаила, Гамбург
  • Шпайхерштадт
  • Пирс Санкт-Паули
  • St. Pauli-Hafenstraße
  • Рыбный рынок Гамбурга
  • Гамбургская ратуша
  • Озеро Альстер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите самые главные места Гамбурга с борта двухэтажного автобуса
  2. Полюбуйтесь видом на реку Альстер во время тура
  3. Оцените гамбургскую ратушу и прекрасную церковь Святого Михаила
  4. Прокатитесь вдоль Hafenstraße, чтобы увидеть знаменитый рыбный рынок
  5. Исследуйте пирс Санкт-Паули
  6. Полюбуйтесь на исторические склады в районе Шпайхерштадт
Садитесь на борт hop-on hop-off автобуса и отправляйтесь за впечатлениями в тур по Гамбургу. С билетом на день вы сможете выходить на любой из 14 остановок и исследовать знаменитые достопримечательности в удобном для вас темпе. Кроме того, можно просто оставаться в автобусе и слушать интересные живые комментарии на английском или немецком языках. Информация также доступна на русском, китайском, французском и испанском языках с помощью фантастической международной голосовой системы.
Начните тур с центрального железнодорожного вокзала Гамбурга и полюбуйтесь видом на реку Альстер во время движения. Оцените гамбургскую ратушу и прекрасную церковь Святого Михаила.
Прокатитесь вдоль Hafenstraße, где находится знаменитый рыбный рынок, и откройте для себя пирс Санкт-Паули. Полюбуйтесь на исторические склады района Шпайхерштадт, который серьезно отличается от современного района Хафенсити.

Автобусные остановки:

  • Центральный вокзал Гамбурга (по стороне Kirchenallee).
  • Spitalerstraße.
  • Alsterufer.
  • Мечеть на Schöne Aussicht.
  • Ресторан Alsterperle на Schöne Aussicht.
  • Гамбургская ратуша.
  • Rödingsmarkt.
  • Церковь Святого Михаила.
  • Остановки Davidstraße или Репербан.
  • Рыбный рынок на Hafenstraße.
  • Пирс Санкт-Паули.
  • Auf dem Sande в районе Шпайхерштадт.
  • Терраса Марко Поло в районе Хафенсити.
  • Центральный вокзал Гамбурга (по стороне улицы с магазинами Spitalerstraße).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на день на автобусный hop-on hop-off тур
  • Живые комментарии (на английском и немецком языках)
  • Аудиогид (на китайском, французском, итальянском, испанском и русском языках)
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Входные билеты
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Время отправления:
  • С апреля по октябрь:
  • От центрального вокзала Гамбурга по стороне Kirchenallee
  • Каждые 30 минут в промежутке с 9:30 до 17:00
  • С ноября по март:
  • С понедельника по четверг: каждый час в промежутке с 10:00 до 16:00
  • С пятницы по воскресенье: каждые 30 минут в промежутке с 9:30 до 16:00
  • Вы также можете сесть или выйти из автобуса на любой другой остановке
  • Продолжительность тура: 90 минут
  • Бесплатный проезд для детей до 14 лет
  • Живые комментарии на немецком и английском языках
  • Аудиогид на французском, испанском, итальянском, русском и китайском языках
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 6 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 125 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
24
3
17
2
9
1
11
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
V
22 янв 2020
(Франция)
Когда у вас мало времени для посещения, это действительно очень практично, потому что вы можете увидеть основы города и то, что его характеризует. Прибыв немного поздно, во второй половине дня, я не смог в полной мере воспользоваться этой деятельностью, и я провел весь тур на автобусе. Но я мог бы выйти на ратушной площади, посетить, затем сесть на следующий автобус и сойти в порту Гамбурга и т. Д.
K
5 сен 2019
(Германия)
Leider war an unserem Buchungstag eine Großveranstaltung, deshalb war kein Hop on, Hop off möglich. Das ärgerliche daran war, dass im voraus kein Hinweis bei der Buchung darauf erfolgte, dann hätten wir garnicht gebucht. Nichts desto trotz war die Buscrew sehr sehr bemüht uns ein Alternativprogramm zu bieten. War dann auch eine sehr schöne und interessante Fahrt, leider ohne die üblichen Haltestellen.
А
2 фев 2020

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