Ирина Л. проводит ещё 4 экскурсии

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Рыбный и ганзейский город Гамбург

Ирина Л.
Ирина Л. – Гид из Гамбурга
Я приглашаю вас на историческо-гастрономическую экскурсию ⛳ «Рыбный и ганзейский город 🏙️ Гамбург».

Мы с вами совершим увлекательную и очень вкусную пешеходную прогулку 👣 по историческим и «рыбным» местам Гамбурга.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €58 за человека

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Рыбный и ганзейский город Гамбург
Рыбный и ганзейский город Гамбург
«Если бы сельдь была так же дорога, как чёрная икра, то люди по всему свету гораздо выше ценили её вкус».
Эти слова принадлежат первому канцлеру Германии Отто фон Бисмарку.
И хорошо, что сельдь не такая дорогая! А вкус её мы ценим.
Если вы желаете оценить вкус не только сельди, но и угря и других гамбургских деликатесов, я приглашаю вас на историческо-гастрономическую экскурсию ⛳ «Рыбный и ганзейский город 🏙️ Гамбург».
Мы с вами совершим увлекательную и очень вкусную пешеходную прогулку 👣 по историческим и «рыбным» местам Гамбурга.
Познакомимся не только с историей 📖 и современной жизнью города, но и с особенностями гамбургской кухни 🥧, прочувствуем Гамбург через желудок.
Посетим два культовых рыбных ресторана и одно бистро. Вы сможете продегустировать типичные гамбургские блюда — необычные, очень сытные и необыкновенно вкусные.

Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете:

    Почему Гамбург стал очень богатым городом?
    Чем кормили матросов во время дальнего плавания?
    Что такое селёдка-девственница?
    Какой вкус у рыбы с фруктами?
    И ещё многое другое.
    Что входит
    • Услуги гида
    • дегустация блюд в двух ресторанах и одном бистро
    Что не входит
    • Напитки
    Начало
    🚩 Hamburg, Rathausmarkt 1
    Место завершения
    🏁 Портовый променад
    Рыбный и ганзейский город Гамбург
    Рыбный и ганзейский город Гамбург
    Рыбный и ганзейский город Гамбург
    Рыбный и ганзейский город Гамбург
    Рыбный и ганзейский город Гамбург

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ирина Л.
    Ирина Л.
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