Ирина Л. проводит ещё 4 экскурсии

«Если бы сельдь была так же дорога, как чёрная икра, то люди по всему свету гораздо выше ценили её вкус».
Эти слова принадлежат первому канцлеру Германии Отто фон Бисмарку.
И хорошо, что сельдь не такая дорогая! А вкус её мы ценим.
Если вы желаете оценить вкус не только сельди, но и угря и других гамбургских деликатесов, я приглашаю вас на историческо-гастрономическую экскурсию ⛳ «Рыбный и ганзейский город 🏙️ Гамбург».
Мы с вами совершим увлекательную и очень вкусную пешеходную прогулку 👣 по историческим и «рыбным» местам Гамбурга.
Познакомимся не только с историей 📖 и современной жизнью города, но и с особенностями гамбургской кухни 🥧, прочувствуем Гамбург через желудок.
Посетим два культовых рыбных ресторана и одно бистро. Вы сможете продегустировать типичные гамбургские блюда — необычные, очень сытные и необыкновенно вкусные.
Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете:
Почему Гамбург стал очень богатым городом?
Чем кормили матросов во время дальнего плавания?
Что такое селёдка-девственница?
Какой вкус у рыбы с фруктами?
И ещё многое другое.