Ирина Л. проводит ещё 4 экскурсии

«Если бы сельдь была так же дорога, как чёрная икра, то люди по всему свету гораздо выше ценили её вкус».

Эти слова принадлежат первому канцлеру Германии Отто фон Бисмарку.

И хорошо, что сельдь не такая дорогая! А вкус её мы ценим.

Если вы желаете оценить вкус не только сельди, но и угря и других гамбургских деликатесов, я приглашаю вас на историческо-гастрономическую экскурсию ⛳ «Рыбный и ганзейский город 🏙️ Гамбург».

Мы с вами совершим увлекательную и очень вкусную пешеходную прогулку 👣 по историческим и «рыбным» местам Гамбурга.

Познакомимся не только с историей 📖 и современной жизнью города, но и с особенностями гамбургской кухни 🥧, прочувствуем Гамбург через желудок.

Посетим два культовых рыбных ресторана и одно бистро. Вы сможете продегустировать типичные гамбургские блюда — необычные, очень сытные и необыкновенно вкусные.

Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете:

Почему Гамбург стал очень богатым городом?

Чем кормили матросов во время дальнего плавания?

Что такое селёдка-девственница?

Какой вкус у рыбы с фруктами?

И ещё многое другое.