Victoria R. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Германия
  2. Кёльн
  3. Экскурсии

Экскурсия "Антверпен - Гент" с выездом из Кёльна

3
1 отзыв
Victoria R.
Victoria R. – Гид из Кёльна
Экскурсия "Антверпен - Гент" с выездом из Кёльна
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €30 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия "Антверпен - Гент" с выездом из Кёльна
Экскурсия "Антверпен - Гент" с выездом из Кёльна
Утром отправление.
Ок. 12. 30 прибытие в Антверпен. Начало пешеходной экскурсии 🧭 по городу – великолепная набережная Шельды с одним из крупнейших в Европе речных портов, крепость IX века – Steen, Дом мясников... Посещение кафедрального собора – Liebfrauen-Kathedrale (вх. 6. 00 €)
Cтарина и современность соседствуют в этом городе, дополняя друг друга: ратуша 16в. ; готический собор 14в. и один из крупнейших портов мира с громадными промышленными предприятиями, а также дома в стиле рококо на улицах города.
Великий художник Рубенс, который не был рождён здесь, но полюбил этот город 🏙️ – родину родителей всей душой. Город, который называют «столицей Рубенса» благодаря великому мастеру, его друзьям и ученикам: Ван Дейку, Тенирсу, Йордансу и другим. Благодаря им Антверпен заблистал, стал культурным центром Европы конца 16, первой половины 17 столетий.
Другой блеск до сих пор мерцает, сияет и переливается всеми гранями бриллиантов в, так называемом, «алмазном квартале» города. Четыре бриллиантовые биржи и сотни (именно сотни) ювелирных магазинов и лавочек открыты в Антверпене. И не случайно, самую распространённую огранку алмаза назвали «Антверпенской розой».
Именно в Антверпене сохранились церкви с алтарями Рубенса, но здесь же открыты и Высшая техническая школа, и школа дизайна. Многие известные модельеры и дизайнеры окончили эту школу. Их имена давно звучат с подиумов известнейших показов мод.
Конные экипажи; старинный замок 🏰 на берегу реки; позолоченные скульптуры на фронтонах домов, обступившие фонтан ⛲, рассказывающий легенду основания города и многое другое – всё это и есть многоликий Антверпен.
Ок. 14. 30-15. 30 переезд в Гент — один из немногих великолепных средневековых городов Бельгии, устоявших перед натиском времени и войн, самый лучший, как говорят местные жители, с гордостью и не без оснований. В Генте больше достопримечательностей 🏛️, чем во всей остальной Бельгии. Невозможно остаться равнодушным к по-настоящему прекрасным старинным зданиям, переулкам, мощеным улицам и чудесным набережным. Все в городе свидетельствует о его средневековом процветании и достатке, заработанном в результате импорта шерсти из Англии. Несколько домов гильдий, известных как Граслей, по названию набережной, – зрелище, которое невозможно забыть. В Генте много церквей, в первую очередь заслуживают упоминания церкви Св. Иакова и Св. Николая.
Пешеходная экскурсия ⛳ по городу с посещением Собора св. Бовиана. Вы увидите знаменитый Гентский Алтарь Ван Ейка (вх. 4. 00 €).
Продолжение пешеходной экскурсии по городу – рыночная площадь с удивительными зданиями гильдий ремесленников, городская Ратуша, фонтан Брабо и многое другое..
Свободное время.
18. 30 отъезд в Германию

Важная информация:

  • Организаторы тура оставляют за собой право незначительных изменений программы и корректировку временных границ.
  • Время отправления указано ориентировочное! Точное время отправления и место встречи Вы можете получить за 1 день до выезда!
  • В зависимости от количества пассажиров, организатор оставляет за собой право доставить туристов к основному автобусу на автомобиле 🚘, микроавтобусе или поезде 🚂
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Посещение кафедрального собора – Liebfrauen-Kathedrale (6. 00 €)
  • Входные билеты в Гентский Алтарь Ван Ейка (4. 00 €).
Начало
🚩 Kommerz Hotel, адрес: Goldgasse 2
Место завершения
🏁 Главный вокзал Кельна
Экскурсия "Антверпен - Гент" с выездом из Кёльна
Экскурсия "Антверпен - Гент" с выездом из Кёльна
Экскурсия "Антверпен - Гент" с выездом из Кёльна
Экскурсия "Антверпен - Гент" с выездом из Кёльна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Victoria R.
Victoria R.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Victoria R. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия по Амстердаму с выездом из Кельна
30
14 часов
Экскурсия по Амстердаму с выездом из Кельна
18 отзывов
Замки Рейна, Кобленц и Рюдесхайм с выездом из Кельна
23
14 часов
Замки Рейна, Кобленц и Рюдесхайм с выездом из Кельна
10 отзывов
Экскурсия в Брюгге с выездом из Кельна
30
15 часов
Экскурсия в Брюгге с выездом из Кельна
3 отзыва
Экскурсия "Брюссель - Парк Мини Европа" с выездом из Кельна
33
13 часов
Экскурсия "Брюссель - Парк Мини Европа" с выездом из Кельна
3 отзыва
Экскурсия "Люксембург - Трир" с выездом из Кельна
30
13 часов
Экскурсия "Люксембург - Трир" с выездом из Кельна
2 отзыва
"Люксембург - Балкон Европы" с выездом из Кельна
30
13 часов
"Люксембург - Балкон Европы" с выездом из Кельна
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Кёльне

Ежедневная прогулка по Кёльну
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Кёльну
61 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Кёльн и его женщины
От 80
2 часа
Кёльн и его женщины
60 отзывов
История Кёльна в легендах о жительницах города
Средневековый Кёльн
33
3 часа
Средневековый Кёльн
54 отзыва
Узнать всё самое интересное о славных веках города на Рейне
Экскурсия «11 историй Кёльна»
90
2 часа
Экскурсия «11 историй Кёльна»
43 отзыва
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
33
3 часа
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
21 отзыв
Исследовать античные и средневековые сооружения города
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
20
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
20 отзывов