3 отзыва оставили туристы

Город лебедей, пива, кружев и шоколада. Город 🏙️, который называют то кружевной каменной сказкой, то «Северной Венецией». Какой он этот город, что о нём можно сказать? Нереальность, ощущение сказочности, волшебного сна. А ещё детский восторг 🔥 – вот какую гамму чувств пробуждает Брюгге!
Только взгляните на это каменное кружево, на эти замысловатые остроконечные крыши, на причудливые красочные узоры фасадов, на тонкие шпили и ступенчатые фронтоны! Разве такое может существовать в реальности? Но, тем не менее, эта средневековая сказка существует на самом деле.
Западноевропейский город, который сохранил свой средневековый колорит в наибольшей степени. В отличие от других европейских городов, Брюгге не пострадал во время войн и сохранил свою первозданную красоту.
Город, облюбованный художниками и влюблёнными, романтиками всех возрастов. Город, ставший сказкой для взрослых и детей, местами похожий на пряничный городок с разноцветными фасадами вокруг площадей. И как сказал один путешественник: «как можно охарактеризовать достопримечательности 🏛️ Брюгге? Отдельных достопримечательностей в Брюгге нет! Так как главная достопримечательность Брюгге – это сам Брюгге!»
Мощёные улочки, дворики, башни, набережные, мостики, церкви, лебеди, каналы, ресторанчики, шоколадницы, кружевницы, конные экипажи; вырастающие из воды, покрытые мхом тёмные стены старинного госпиталя – всё это и есть достопримечательность!
Весь город включён в список Всемирного культурного наследия и охраняется ЮНЕСКО.
Прибытие в Брюгге ориентировочно в 13:30 часов.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ время. Возможность посетить выставку ледовых скульптур.
Отправление в Германию в 17:45 часов.
Важная информация:
- Организаторы тура оставляют за собой право незначительных изменений программы и корректировку временных границ.
- Время отправления указано ориентировочное! Точное время отправления и место встречи Вы можете получить за 1 день до выезда!
- В зависимости от количества пассажиров, организатор оставляет за собой право доставить туристов к основному автобусу на автомобиле 🚘, микроавтобусе или поезде 🚂 26 ноября по 07 января — проходит выставка ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР! B этом году тема выставки — "25 лет Disneyland". Температура в павильоне выставки – -6° C.