Приглашаю прогуляться по историческому центру Мюнхена! Вместе мы откроем не только парадную сторону баварской столицы, но и её скрытые уголки, полные загадок и остроумных легенд.
Я устрою для вас погружение в прошлое, где великие исторические события переплетаются с курьёзными случаями из жизни тех, кто создавал этот город.
Описание экскурсии
Наше путешествие сквозь века начнётся на главной площади Мариенплац и завершится у ворот величественной Резиденции — дворца могущественной династии Виттельсбахов, правившей Баварией более семи столетий.
По пути вас ждут удивительные открытия:
- Фрауэнкирхе — вы увидите грандиозный собор и узнаете секрет его постройки, найдёте таинственный «след дьявола» и услышите историю о том, как за 20 лет возвели символ города
- Променаденплац — вы побываете на площади, где «белое золото» — соль — сделало Мюнхен одним из самых богатых и влиятельных торговых центров Европы
- Пассаж «Пять дворов» — вы оцените смелый контраст эпох, вдохновившись зелёной архитектурой и современным искусством в самом сердце старого города
- Одеонсплац — вы перенесётесь в солнечную Италию, оказавшись на самой живописной и «итальянской» площади Мюнхена
- Хофбройхаус — вы заглянете в легендарную пивную, где за кружкой пива творил Моцарт, отдыхала императрица Сиси и вёл политические дискуссии Ленин
О чём вы узнаете
За фасадом прекрасных зданий скрываются судьбы королей, архитекторов, художников и герцогов, создавших неповторимое лицо Мюнхена. Я расскажу:
- как скромная торговая фактория превратилась в столицу могущественного королевства
- кто такие Виттельсбахи и как одной династии удавалось удерживать власть более 700 лет
- как Бавария из герцогства стала королевством и какую роль в этом сыграл Наполеон
- что скрывают «потайные дворики» и куда заглянуть, чтобы увидеть настоящий, не туристический Мюнхен
в субботу в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Мариенплац
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Мюнхене
Провела экскурсии для 102 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
23 ноя 2025
Экскурсия с Анной по Мюнхену нам очень понравилась! Несмотря на холодную погоду, Анна так продумала и выстроила весь маршрут, что мы успевали и погреться, и рассмотреть самые интересные места. Было настолько увлекательно, что о погоде мы просто забыли. Отличная подача, прекрасная организация — получили огромное удовольствие!
А
Александра
18 окт 2025
Мы сегодня были на обзорной экскурсии по Мюнхен. Прекрасный гид Анна погрузила нас в атмосферу и традиции города. Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию!
