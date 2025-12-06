Откройте Батуми с новой стороны — не как курорт, а как город с душой и историей! Вы пройдёте по старинным площадям, посетите храмы разных конфессий, услышите городские легенды и литературные отголоски прошлого. Батуми предстанет перед вами многослойным, живым и полным контрастов.
Во время пешей прогулки по Батуми вы:
- Окажетесь на Пьяцца — атмосферной площади, напоминающей солнечную Италию
- Посетите Театральную площадь, где находится фонтан Нептун — и узнаете, чем отличается его грузинская версия от итальянской
- Прогуляетесь по площади Европы со статуей Медеи — символом мифологического прошлого региона
- Заглянете в синагогу и кафедральный готический собор Пресвятой Богородицы
- Побываете в действующей мечети Ахмед Паши Орта Джаме и узнаете об истории ислама в Аджарии
- Познакомитесь с трагическим прошлым собора Александра Невского, заложенного при участии императорской семьи
- Увидите башню с астрономическими часами, башню грузинского алфавита, парк Чудес и маяк на Батумском бульваре
- Послушаете легенды и воспоминания Паустовского, Есенина и Бабеля о городе
В завершение — обед в колоритном ресторане с дегустацией грузинского вина и чачи (по желанию, оплачивается отдельно).
Организационные детали
- Ограничений по возрасту и физической подготовке нет
- Обед по желанию и оплачивается отдельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Allians Palace Batumi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Батуми
Приветствую! Меня зовут Елена. Живу в Алтайском крае, г. Барнаул. Часто бываю в Грузии и занимаюсь организацией экскурсионных программ, которые проводят сертифицированные гиды. Моя роль — это организация и помощь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
6 дек 2025
Всем привет
Отличная экскурсия, очень насыщенная информацией о городе, но в тоже время лёгкая.
Бесо - гид знающий и любящий город,рассказывает интересно и увлекательно
Очень рекомендую
Константин
10 окт 2025
Все прошло прекрасно. Обошли старый Батуми вдоль и поперек. Услышали много интересного от гида. Спасибо большое!
