Обзорная экскурсия по Батуми: от прошлого к настоящему

Храмы, площади, люди - вся биография города за одну прогулку
Откройте Батуми с новой стороны — не как курорт, а как город с душой и историей! Вы пройдёте по старинным площадям, посетите храмы разных конфессий, услышите городские легенды и литературные отголоски прошлого. Батуми предстанет перед вами многослойным, живым и полным контрастов.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Во время пешей прогулки по Батуми вы:

  • Окажетесь на Пьяцца — атмосферной площади, напоминающей солнечную Италию
  • Посетите Театральную площадь, где находится фонтан Нептун — и узнаете, чем отличается его грузинская версия от итальянской
  • Прогуляетесь по площади Европы со статуей Медеи — символом мифологического прошлого региона
  • Заглянете в синагогу и кафедральный готический собор Пресвятой Богородицы
  • Побываете в действующей мечети Ахмед Паши Орта Джаме и узнаете об истории ислама в Аджарии
  • Познакомитесь с трагическим прошлым собора Александра Невского, заложенного при участии императорской семьи
  • Увидите башню с астрономическими часами, башню грузинского алфавита, парк Чудес и маяк на Батумском бульваре
  • Послушаете легенды и воспоминания Паустовского, Есенина и Бабеля о городе

В завершение — обед в колоритном ресторане с дегустацией грузинского вина и чачи (по желанию, оплачивается отдельно).

Организационные детали

  • Ограничений по возрасту и физической подготовке нет
  • Обед по желанию и оплачивается отдельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Елена
Елена — ваша команда гидов в Батуми
Приветствую! Меня зовут Елена. Живу в Алтайском крае, г. Барнаул. Часто бываю в Грузии и занимаюсь организацией экскурсионных программ, которые проводят сертифицированные гиды. Моя роль — это организация и помощь
читать дальше

грузинским гидам-друзьям. Они обладают обширными знаниями истории, культуры и географии, а также навыками ораторского искусства и коммуникации с людьми, самобытны и готовы поделиться своими знаниями и частичкой души. Наши гости наполнятся грузинским духом искренности и чистоты, познакомятся с местной культурой и обычаями, унося в своём сердце понимание любви, дружбы и человеческих отношений, которые так ценятся в Грузии, и в которых нуждается наш мир.

Людмила
Людмила
6 дек 2025
Всем привет
Отличная экскурсия, очень насыщенная информацией о городе, но в тоже время лёгкая.
Бесо - гид знающий и любящий город,рассказывает интересно и увлекательно
Очень рекомендую
Константин
Константин
10 окт 2025
Все прошло прекрасно. Обошли старый Батуми вдоль и поперек. Услышали много интересного от гида. Спасибо большое!

