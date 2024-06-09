Любителям вина, Средневековья и крепостей на фоне живописной природы посвящается! Вы посетите уникальный винный туннель, общая длина которого 7,7 км. Увидите старинные квеври, узнаете о грузинском методе виноделия и познакомитесь с самыми знаменитыми сортами вин. А также полюбуетесь пейзажами Гомборского перевала и окунётесь в историю древних крепостей.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Горный перевал и столпы Гомбори. Вы проедете по живописной лесной дороге и увидите 50-метровые природные колонны.

Крепость Батонис Цихе, в 17–18 веках резиденция кахетинских царей, в наши дни прекрасно сохранившийся старинный замок в центре Телави. Вы осмотрите дворец в персидском стиле, где родился и умер Ираклий II, небольшие церкви, царские бани и современный музей истории и искусства.

900-летнее дерево в Телави, которое по преданию сажала царица Тамар. Официального подтверждения этому нет, что однако не помешало дереву стать легендой и привлекать гостей, нашёптывающих ему свои заветные желания.

Крепость Греми — в 16 веке столица Кахетинского царства. От древнего города остались лишь руины рынка, бань, караван-сарая и дворца. В самой цитадели сохранились башня, царские покои, оборонительные стены и Архангельская церковь, украшенная фресками 17 века.

Кварельский винный туннель. Он был прорублен в скальном массиве в 1962 году специально для Всемирного конгресса винограда и вина. Вы увидите погреб, который вмещает до 26 000 бутылок вина, квеври и прочие агрегаты для производства напитков. Гид подробно расскажет про туннель и его особенности, а также про 8000-летнюю историю грузинского виноделия. Теорию закрепите дегустацией знаменитых сортов.

Кварели

Интересно будет погулять и по местным окрестностям. Здесь можно взглянуть на парк отдыха, грузинскую водяную мельницу, традиционную хлебопекарню, старинный погреб с давильней и кувшинами, а по желанию ещё и испечь хлеб по грузинскому рецепту или сделать чурчхелу.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены:

Трансфер на автомобиле Toyota Prius

Услуги гида

Входные билеты в винный туннель, крепости Греми и Батонис Цихе

Дегустация 2 видов вин — Цицка Цоликаури/ Цинандали/Ркацители/Саперави

Закуски — сыр, хлеб, виноградное масло

Дополнительные расходы (по желанию):

Дегустация большего количества вин — в среднем 7 лари (цена зависит от сорта)

Мастер-класс по изготовлению чурчхелы и грузинского хлеба — 13 лари

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.