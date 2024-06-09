Крепости Кахетии и самый большой в мире винный туннель

Побывать в уникальном кварельском погребе, попробовать легендарные вина и увидеть крепость Греми
Любителям вина, Средневековья и крепостей на фоне живописной природы посвящается! Вы посетите уникальный винный туннель, общая длина которого 7,7 км.

Увидите старинные квеври, узнаете о грузинском методе виноделия и познакомитесь с самыми знаменитыми сортами вин. А также полюбуетесь пейзажами Гомборского перевала и окунётесь в историю древних крепостей.
Крепости Кахетии и самый большой в мире винный туннель
Крепости Кахетии и самый большой в мире винный туннель
Крепости Кахетии и самый большой в мире винный туннель
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Горный перевал и столпы Гомбори. Вы проедете по живописной лесной дороге и увидите 50-метровые природные колонны.

Крепость Батонис Цихе, в 17–18 веках резиденция кахетинских царей, в наши дни прекрасно сохранившийся старинный замок в центре Телави. Вы осмотрите дворец в персидском стиле, где родился и умер Ираклий II, небольшие церкви, царские бани и современный музей истории и искусства.

900-летнее дерево в Телави, которое по преданию сажала царица Тамар. Официального подтверждения этому нет, что однако не помешало дереву стать легендой и привлекать гостей, нашёптывающих ему свои заветные желания.

Крепость Греми — в 16 веке столица Кахетинского царства. От древнего города остались лишь руины рынка, бань, караван-сарая и дворца. В самой цитадели сохранились башня, царские покои, оборонительные стены и Архангельская церковь, украшенная фресками 17 века.

Кварельский винный туннель. Он был прорублен в скальном массиве в 1962 году специально для Всемирного конгресса винограда и вина. Вы увидите погреб, который вмещает до 26 000 бутылок вина, квеври и прочие агрегаты для производства напитков. Гид подробно расскажет про туннель и его особенности, а также про 8000-летнюю историю грузинского виноделия. Теорию закрепите дегустацией знаменитых сортов.

Кварели

Интересно будет погулять и по местным окрестностям. Здесь можно взглянуть на парк отдыха, грузинскую водяную мельницу, традиционную хлебопекарню, старинный погреб с давильней и кувшинами, а по желанию ещё и испечь хлеб по грузинскому рецепту или сделать чурчхелу.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены:

  • Трансфер на автомобиле Toyota Prius
  • Услуги гида
  • Входные билеты в винный туннель, крепости Греми и Батонис Цихе
  • Дегустация 2 видов вин — Цицка Цоликаури/ Цинандали/Ркацители/Саперави
  • Закуски — сыр, хлеб, виноградное масло

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Дегустация большего количества вин — в среднем 7 лари (цена зависит от сорта)
  • Мастер-класс по изготовлению чурчхелы и грузинского хлеба — 13 лари

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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