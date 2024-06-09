Увидите старинные квеври, узнаете о грузинском методе виноделия и познакомитесь с самыми знаменитыми сортами вин. А также полюбуетесь пейзажами Гомборского перевала и окунётесь в историю древних крепостей.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Горный перевал и столпы Гомбори. Вы проедете по живописной лесной дороге и увидите 50-метровые природные колонны.
Крепость Батонис Цихе, в 17–18 веках резиденция кахетинских царей, в наши дни прекрасно сохранившийся старинный замок в центре Телави. Вы осмотрите дворец в персидском стиле, где родился и умер Ираклий II, небольшие церкви, царские бани и современный музей истории и искусства.
900-летнее дерево в Телави, которое по преданию сажала царица Тамар. Официального подтверждения этому нет, что однако не помешало дереву стать легендой и привлекать гостей, нашёптывающих ему свои заветные желания.
Крепость Греми — в 16 веке столица Кахетинского царства. От древнего города остались лишь руины рынка, бань, караван-сарая и дворца. В самой цитадели сохранились башня, царские покои, оборонительные стены и Архангельская церковь, украшенная фресками 17 века.
Кварельский винный туннель. Он был прорублен в скальном массиве в 1962 году специально для Всемирного конгресса винограда и вина. Вы увидите погреб, который вмещает до 26 000 бутылок вина, квеври и прочие агрегаты для производства напитков. Гид подробно расскажет про туннель и его особенности, а также про 8000-летнюю историю грузинского виноделия. Теорию закрепите дегустацией знаменитых сортов.
Кварели
Интересно будет погулять и по местным окрестностям. Здесь можно взглянуть на парк отдыха, грузинскую водяную мельницу, традиционную хлебопекарню, старинный погреб с давильней и кувшинами, а по желанию ещё и испечь хлеб по грузинскому рецепту или сделать чурчхелу.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены:
- Трансфер на автомобиле Toyota Prius
- Услуги гида
- Входные билеты в винный туннель, крепости Греми и Батонис Цихе
- Дегустация 2 видов вин — Цицка Цоликаури/ Цинандали/Ркацители/Саперави
- Закуски — сыр, хлеб, виноградное масло
Дополнительные расходы (по желанию):
- Дегустация большего количества вин — в среднем 7 лари (цена зависит от сорта)
- Мастер-класс по изготовлению чурчхелы и грузинского хлеба — 13 лари
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.