Храм Метехи, памятник Вахтангу Горгасали, мост Метехи, Этнографический музей, церковь 40 мучеников, Серные бани, Инжирное ущелье, Красильная улица, Синагога, улица Шардени и Караван сарай, Храм Сиони, пл. Свободы, дом Калантаровых, улица Пушкина, театр Габриадзе, мост Мира
Что Вас ожидает:
Экскурсия пройдет в дружественной обстановке. Мы начнем экскурсию ⛳ у храма Метехи. Там, где находится памятник Вахтангу Горгасали и оттуда открывается вид на старый Тбилиси. Я расскажу историю 📖 Храма, историю Горгасали и основания Тбилиси.
В ходе обзорной экскурсии 🧭 мы увидим:
Этнографический музей 🖼 и церковь ⛪ 40 мучеников
Серные бани
Инжирное ущелье и живописный водопад.
Красильная улица. Церковь сурб Геворг.
Улица Коте Абхази, где я покажу Синагогу
Памятник Тамаде, Улица Шардени и Караван сарай
Храм Сиони. Там венчался Грибоедов а также там хранится реликвия грузии Крест Святой Нино.
Выходим на пл. Свободы идем по улице Дадиани. Посмотрим красивую парадную дом Калантаровых.
Идем на улицу Пушкина.
Далее Театр Габриадзе Красивая башня и звон курантов с мини представлением.
Мост мира
После обзорной экскурсии вас ждет прогулка 👣 на катере и дегустация вина и дегустация вина
Что входит
услуги гида
прогулка на катере
дегустация вина
Начало
🚩 у храма Метехи
Место завершения
🏁 Мост Мира
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.