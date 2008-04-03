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По Тбилиси - Пешком и на Катере

Аркадий К.
Аркадий К. – Гид из Тбилиси
Обзорная экскурсия ⛳ по Тбилиси, которая включает в себя прогулку 👣 на катере и винную дегустацию.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $14 за человека

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По Тбилиси - Пешком и на Катере
По Тбилиси - Пешком и на Катере

Что вы увидите

  • Храм Метехи, памятник Вахтангу Горгасали, мост Метехи, Этнографический музей, церковь 40 мучеников, Серные бани, Инжирное ущелье, Красильная улица, Синагога, улица Шардени и Караван сарай, Храм Сиони, пл. Свободы, дом Калантаровых, улица Пушкина, театр Габриадзе, мост Мира

Что Вас ожидает:

  • Экскурсия пройдет в дружественной обстановке. Мы начнем экскурсию ⛳ у храма Метехи. Там, где находится памятник Вахтангу Горгасали и оттуда открывается вид на старый Тбилиси. Я расскажу историю 📖 Храма, историю Горгасали и основания Тбилиси.

В ходе обзорной экскурсии 🧭 мы увидим:

  • Этнографический музей 🖼 и церковь ⛪ 40 мучеников
  • Серные бани
  • Инжирное ущелье и живописный водопад.
  • Красильная улица. Церковь сурб Геворг.
  • Улица Коте Абхази, где я покажу Синагогу
  • Памятник Тамаде, Улица Шардени и Караван сарай
  • Храм Сиони. Там венчался Грибоедов а также там хранится реликвия грузии Крест Святой Нино.
  • Выходим на пл. Свободы идем по улице Дадиани. Посмотрим красивую парадную дом Калантаровых.
  • Идем на улицу Пушкина.
  • Далее Театр Габриадзе Красивая башня и звон курантов с мини представлением.
  • Мост мира
После обзорной экскурсии вас ждет прогулка 👣 на катере и дегустация вина и дегустация вина
Что входит
  • услуги гида
  • прогулка на катере
  • дегустация вина
Начало
🚩 у храма Метехи
Место завершения
🏁 Мост Мира
По Тбилиси - Пешком и на Катере
По Тбилиси - Пешком и на Катере
По Тбилиси - Пешком и на Катере
По Тбилиси - Пешком и на Катере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Аркадий К.
Аркадий К.
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