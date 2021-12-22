Храм, который виден из любой точки Тбилиси

Мы начнем нашу экскурсию у храма Метехи, в котором находится могила грузинской мученицы Святой Шушаники. Храм располагается на обрыве над рекой Курой, и отсюда вы сможете насладиться чудесным видом на Тбилиси. Сам храм виден из любой точки центра Тбилиси, и помимо визуальной красоты имеет древнюю и запутанную историю, которая началась еще в 12 веке.

Мост мира

Вы увидите знаменитый Мост мира, один из 13 самых красивых мостов на земле, и дворец царицы Дареджан. Прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее и выйдем к монументу Матери Грузии.

Откуда началась история Тбилиси…

Вы осмотрите символ города — крепость Нарикала, а после — спустимся по винтовой лестнице в Инжирное ущелье к очаровательному водопаду.

Вы побываете в Абанотубани — районе серных бань, откуда началась история Тбилиси.

По старейшим городам и площадям

Увидите первую городскую площадь Мейдан, пройдетесь по первым трем улицам. Полюбуетесь «итальянскими» двориками Старого города. Побываете в Сионском кафедральном соборе, где хранится крест Святой Нино, одной из главных святых Грузии.

Увидите самый старый сохранившийся храм Анчисхати, где хранится древнейшая икона в мире. В театре Резо Габриадзе вас ждет трёхминутный спектакль башенных часов.

Пройдемся по улице Бараташвили, где сохранились остатки древней крепостной стены, увидим здание Духовной семинарии, в которой учились Сталин и Гурджиев.