Атмосферный Тбилиси

Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой по городу, но и легким погружением в грузиноведение

Индивидуально
для 20 чел.
Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой по городу, но и легким погружением в грузиноведение.

Кроме того, что вы увидите все основные достопримечательности города, вы узнаете, сколько существует грузинских народностей, как их отличить друг от друга, и на каких диалектах они говорят.

Я расскажу вам о географических особенностях местности, исторических фактах и местных легендах.

Помогу вам почувствовать город всей душой и испытать то вдохновение!
Атмосферный Тбилиси
Атмосферный Тбилиси
Атмосферный Тбилиси
Атмосферный Тбилиси
Атмосферный Тбилиси
Атмосферный Тбилиси
Атмосферный Тбилиси
Атмосферный Тбилиси

Что вы увидите 🤩

  • Метехи
  • Рике
  • Мать Грузии
  • Ботанический сад.
  • Мечеть
  • Инжирное ущелье
  • Водопад
  • Банный район
  • Мейдан
  • Ватный ряд
  • Параджанов
  • Патриархия
  • Театр Габриадзе
  • Крепостная стена
  • Пл. Свободы
  • Винная дегустация
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Храм, который виден из любой точки Тбилиси
Мы начнем нашу экскурсию у храма Метехи, в котором находится могила грузинской мученицы Святой Шушаники. Храм располагается на обрыве над рекой Курой, и отсюда вы сможете насладиться чудесным видом на Тбилиси. Сам храм виден из любой точки центра Тбилиси, и помимо визуальной красоты имеет древнюю и запутанную историю, которая началась еще в 12 веке.

Мост мира

Вы увидите знаменитый Мост мира, один из 13 самых красивых мостов на земле, и дворец царицы Дареджан. Прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее и выйдем к монументу Матери Грузии.

Откуда началась история Тбилиси…

Вы осмотрите символ города — крепость Нарикала, а после — спустимся по винтовой лестнице в Инжирное ущелье к очаровательному водопаду.
Вы побываете в Абанотубани — районе серных бань, откуда началась история Тбилиси.

По старейшим городам и площадям

Увидите первую городскую площадь Мейдан, пройдетесь по первым трем улицам. Полюбуетесь «итальянскими» двориками Старого города. Побываете в Сионском кафедральном соборе, где хранится крест Святой Нино, одной из главных святых Грузии.
Увидите самый старый сохранившийся храм Анчисхати, где хранится древнейшая икона в мире. В театре Резо Габриадзе вас ждет трёхминутный спектакль башенных часов.
Пройдемся по улице Бараташвили, где сохранились остатки древней крепостной стены, увидим здание Духовной семинарии, в которой учились Сталин и Гурджиев.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Билеты на канатку 1$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Храм Метехи
Завершение: площадь Свободы
Когда и сколько длится
Когда: пн. — вс. с 10.00 до 17.00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

пн. — вс. с 10.00 до 17.00

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