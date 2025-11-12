Мои заказы

Индивидуальный тур по визитным карточкам Грузии: Тбилиси, Мцхета, Кахетия

Узнать о реликвиях Светицховели, погулять по гротам Уплисцихе и монастырю Некреси и попробовать вина
В комфортном для вашей компании темпе мы покажем города и достопримечательности, ставшие символами Грузии.

Начнём в самом сердце Сакартвело — Тбилиси: увидим вычурный театр марионеток, футуристический мост Мира, купола серных бань,
читать дальше

богато декорированные парадные Сололаки и многие другие локации.

В Мцхете посетим важнейшие духовные центры — Джвари и Светицховели, поговорим о крещении народа, принятии христианства, уникальных реликвиях. Побродим по пещерам Уплисцихе, а напоследок съездим в Кахетию.

Полюбуемся архитектурным достоянием — монастырями Новая Шуамта и Некреси, усадьбой князя Чавчавадзе, крепостью Греми — и, конечно, обязательно перепробуем несколько сортов вина.

Индивидуальный тур по визитным карточкам Грузии: Тбилиси, Мцхета, Кахетия
Индивидуальный тур по визитным карточкам Грузии: Тбилиси, Мцхета, Кахетия
Индивидуальный тур по визитным карточкам Грузии: Тбилиси, Мцхета, Кахетия
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

При участии более 2 человек — доплата €300 за каждого нового участника.

Питание. Включены дегустации. Основное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Nissan Juke или Toyota Camry.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. При участии более 2 человек — доплата €300 за каждого нового участника.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Встретим вас у аэропорта и доставим к месту проживания. Затем познакомим вас с главными достопримечательностями столицы.

Вы пройдёте по площадям Свободы и Базарной, улице Пушкина, Старому городу, саду Салакбо, мосту Мира. Увидите театр марионеток, церковь Анчисхати, собор Сиони, Метехскую скалу, серные бани.

Если захотите, сходим на дегустацию в винный погреб. Также осмотрим уникальные парадные в районе Сололаки и завершим экскурсию в старинной квартире с росписями начала 20 века, где хозяйка угостит нас чаем и поделится историей семьи.

ТбилисиТбилисиТбилисиТбилисиТбилиси
2 день

Мцхета, Уплисцихе

Сегодня вас ждёт погружение в прошлое на много веков назад.

Сперва поедем в древнюю столицу и важный духовный центр — Мцхету. Поднимемся к монастырю Джвари, поговорим о становлении государственности, формировании культуры, а также о знаковом событии — крещении народа и принятии христианства в качестве официальной религии. Зайдём в патриарший храм Светицховели, в котором покоятся уникальные святыни — хитон Иисуса Христа, милоть Ильи Пророка, часть мощей Андрея Первозванного.

Следующий пункт — пещерный город Уплисцихе. Мы посетим самую древнюю его часть, высеченную в скале Квернаки. Исследуем тоннели, площади, жилые комнаты, залы, храмы, хранилища, хозяйственные постройки, обсудим мифы и легенды о поселении.

На обратном пути в Тбилиси можем заехать в ресторан грузинской кухни (по желанию).

Мцхета, УплисцихеМцхета, УплисцихеМцхета, УплисцихеМцхета, УплисцихеМцхета, УплисцихеМцхета, Уплисцихе
3 день

Кахетия

Напоследок мы покажем вам Кахетию. Преодолеем Гомборский перевал и сделаем первую остановку в женском монастыре Новая Шуамта.

Далее через Телави проследуем в Цинандали. Посетим усадьбу князя Чавчавадзе — тестя Александра Грибоедова, а также погуляем по парку с экзотическими растениями. Побываем в крепости Греми и Некресском монастыре, полюбуемся панорамами Алазанской долины.

Немного задержимся на заводе «Киндзмараули», чтобы осмотреть производство и попробовать напитки. На обратном пути предусмотрен обед с кахетинскими блюдами и винной дегустацией. Вечером вернёмся в Тбилиси и попрощаемся.

КахетияКахетияКахетияКахетия

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и дегустации по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, в первой половине дня (любое удобное вам время)
Завершение: Аэропорт Тбилиси, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 1315 туристов
Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, но и легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, весёлые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда ещё не добрались туристы и другие гиды.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином
На машине
6 дней
1 отзыв
Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином
Побывать в пещерном городе, увидеть слияние Куры и Арагви и отведать сыра, вина и чурчхелы
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$550 за человека
Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
На машине
4 дня
-
40%
3 отзыва
Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
Приготовить шоти, побывать на родине Иосифа Сталина и заглянуть в пещерный Уплисцихе
Начало: Тбилиси, Котэ Абхази, 32. Время оговаривается инди...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€282€470 за человека
Своей компанией по Грузии: Мцхета и Кахетия, Боржоми и Тбилиси и пещерные города Уплисцихе и Вардзиа
На машине
7 дней
Своей компанией по Грузии: Мцхета и Кахетия, Боржоми и Тбилиси и пещерные города Уплисцихе и Вардзиа
Попробовать завтрак по-кахетински и местные вина, заглянуть в древние храмы и исследовать столицу
Начало: Тбилиси, аэропорт, точное время по договорённости
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
€570 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси