Встретим вас у аэропорта и доставим к месту проживания. Затем познакомим вас с главными достопримечательностями столицы.

Вы пройдёте по площадям Свободы и Базарной, улице Пушкина, Старому городу, саду Салакбо, мосту Мира. Увидите театр марионеток, церковь Анчисхати, собор Сиони, Метехскую скалу, серные бани.

Если захотите, сходим на дегустацию в винный погреб. Также осмотрим уникальные парадные в районе Сололаки и завершим экскурсию в старинной квартире с росписями начала 20 века, где хозяйка угостит нас чаем и поделится историей семьи.