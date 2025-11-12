Индивидуальный тур по визитным карточкам Грузии: Тбилиси, Мцхета, Кахетия
Узнать о реликвиях Светицховели, погулять по гротам Уплисцихе и монастырю Некреси и попробовать вина
В комфортном для вашей компании темпе мы покажем города и достопримечательности, ставшие символами Грузии.
Начнём в самом сердце Сакартвело — Тбилиси: увидим вычурный театр марионеток, футуристический мост Мира, купола серных бань, читать дальше
богато декорированные парадные Сололаки и многие другие локации.
В Мцхете посетим важнейшие духовные центры — Джвари и Светицховели, поговорим о крещении народа, принятии христианства, уникальных реликвиях. Побродим по пещерам Уплисцихе, а напоследок съездим в Кахетию.
Полюбуемся архитектурным достоянием — монастырями Новая Шуамта и Некреси, усадьбой князя Чавчавадзе, крепостью Греми — и, конечно, обязательно перепробуем несколько сортов вина.
При участии более 2 человек — доплата €300 за каждого нового участника.
Питание. Включены дегустации. Основное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Nissan Juke или Toyota Camry.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
1 день
Тбилиси
Встретим вас у аэропорта и доставим к месту проживания. Затем познакомим вас с главными достопримечательностями столицы.
Вы пройдёте по площадям Свободы и Базарной, улице Пушкина, Старому городу, саду Салакбо, мосту Мира. Увидите театр марионеток, церковь Анчисхати, собор Сиони, Метехскую скалу, серные бани.
Если захотите, сходим на дегустацию в винный погреб. Также осмотрим уникальные парадные в районе Сололаки и завершим экскурсию в старинной квартире с росписями начала 20 века, где хозяйка угостит нас чаем и поделится историей семьи.
2 день
Мцхета, Уплисцихе
Сегодня вас ждёт погружение в прошлое на много веков назад.
Сперва поедем в древнюю столицу и важный духовный центр — Мцхету. Поднимемся к монастырю Джвари, поговорим о становлении государственности, формировании культуры, а также о знаковом событии — крещении народа и принятии христианства в качестве официальной религии. Зайдём в патриарший храм Светицховели, в котором покоятся уникальные святыни — хитон Иисуса Христа, милоть Ильи Пророка, часть мощей Андрея Первозванного.
Следующий пункт — пещерный город Уплисцихе. Мы посетим самую древнюю его часть, высеченную в скале Квернаки. Исследуем тоннели, площади, жилые комнаты, залы, храмы, хранилища, хозяйственные постройки, обсудим мифы и легенды о поселении.
На обратном пути в Тбилиси можем заехать в ресторан грузинской кухни (по желанию).
3 день
Кахетия
Напоследок мы покажем вам Кахетию. Преодолеем Гомборский перевал и сделаем первую остановку в женском монастыре Новая Шуамта.
Далее через Телави проследуем в Цинандали. Посетим усадьбу князя Чавчавадзе — тестя Александра Грибоедова, а также погуляем по парку с экзотическими растениями. Побываем в крепости Греми и Некресском монастыре, полюбуемся панорамами Алазанской долины.
Немного задержимся на заводе «Киндзмараули», чтобы осмотреть производство и попробовать напитки. На обратном пути предусмотрен обед с кахетинскими блюдами и винной дегустацией. Вечером вернёмся в Тбилиси и попрощаемся.
Все входные билеты, экскурсии и дегустации по программе
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, в первой половине дня (любое удобное вам время)
Завершение: Аэропорт Тбилиси, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Галина — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 1315 туристов
Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, но и легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, весёлые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда ещё не добрались туристы и другие гиды.