Вас ждет близкое знакомство с Грузией и ее столицей — Тбилиси. Вы увидите древние монастыри и крепости, бирюзовые воды Жинвальского водохранилища и величественный Казбек. Изучите традиции и местную кухню, а также поучаствуете в кулинарном мастер-классе и научитесь готовить настоящие горные хинкали. Приготовьтесь любоваться, слушать, пробовать и много фотографировать!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Программа тура

1 день. Добро пожаловать в гастрономическую Грузию!

Для вас организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения у вас будет возможность отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится на следующий день.

2 день. Чарующий Тбилиси и Мцхета

Наше знакомство с Грузией начнется с авторского тура по Тбилиси. Вы полюбуетесь панорамой Старого города, прогуляетесь по современному парку Рике и прокатитесь на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета. Также вас ждет:

Прогулка по винтовой лестнице к Инжирному ущелью с живописным каньоном и водопадом;

Посещение серных бань;

Знакомство с театром кукол Габриадзе;

Умопомрачительные фото на Мосту Мира.

После этого мы отправимся в Мцхету — древнейший город и первую столицу Грузии. Здесь вы сможете ознакомиться с:

Кафедральным собором Светицховели;

Монастырским храмом «Джвари» (V в.), откуда открывается прекрасная панорама.

Завершится день ужином в ресторане, где вы попробуете различные виды национальных хачапури: имеретинский, мегрельский и аджарский.

3 день. Кахетия — родина «Мимино»

Сегодня нас ждет удивительная экскурсия в солнечный край грузинского виноделия. Мы проедем через Гамборский перевал и солнечную Алазанскую долину, а затем прибудем в Телави — родину «Мимино». Здесь вы сможете:

Посетить крепость «Батонисцихе»;

Увидеть знаменитый 900-летний платан;

Погулять по усадьбе Александра Чавчавадзе.

В Сигнахи, городе любви, вы познакомитесь с историей старинной крепости и насладитесь кахетинским обедом. На обратном пути в Тбилиси вас ждет дегустация на кахетинском заводе вин, где вы узнаете о секретах грузинского виноделия.

4 день. Казбеги, Ананури и Гудаури

В этот день мы отправимся в Казбеги — сердце кавказских гор. По дороге будут остановки в Ананури и Гудаури, где вы сможете насладиться красотой природы и узнать о легендах горной Грузии. В горном селе нас ждет обед у местной семьи, где вы научитесь готовить настоящие хинкали и хабизгини — уникальную разновидность хачапури.

Вы также увидите величественный Казбек и сможете подняться на смотровую площадку на высоте 2170 метров, чтобы насладиться захватывающими видами.

5 день. Прощание с Тбилиси

Выселение из отеля до 11-12 дня. Мы организуем трансфер в аэропорт в удобное для вас время.

Важная информация

В зимний период, при плохих погодных условиях или перекрытой дороге, экскурсия в Казбеги может быть заменена на альтернативную: Боржоми-Бакуриани или Боржоми и Уплисцихе с доплатой 10$ за входные билеты.