Гурман тур «Пальчики оближешь» - гастрономическое путешествие

Вас ждет близкое знакомство с Грузией и ее столицей — Тбилиси.

Вы увидите древние монастыри и крепости, бирюзовые воды Жинвальского водохранилища и величественный Казбек.

Изучите традиции и местную кухню, а также поучаствуете в кулинарном мастер-классе и научитесь готовить настоящие горные хинкали. Приготовьтесь любоваться, слушать, пробовать и много фотографировать!
5
1 отзыв
Гурман тур «Пальчики оближешь» - гастрономическое путешествие
Гурман тур «Пальчики оближешь» - гастрономическое путешествие
Гурман тур «Пальчики оближешь» - гастрономическое путешествие
Ближайшие даты:
9
мар13
мар16
мар20
мар23
мар27
мар30
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Программа тура

1 день. Добро пожаловать в гастрономическую Грузию!

Для вас организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения у вас будет возможность отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится на следующий день.

2 день. Чарующий Тбилиси и Мцхета

Наше знакомство с Грузией начнется с авторского тура по Тбилиси. Вы полюбуетесь панорамой Старого города, прогуляетесь по современному парку Рике и прокатитесь на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета. Также вас ждет:

  • Прогулка по винтовой лестнице к Инжирному ущелью с живописным каньоном и водопадом;
  • Посещение серных бань;
  • Знакомство с театром кукол Габриадзе;
  • Умопомрачительные фото на Мосту Мира.

После этого мы отправимся в Мцхету — древнейший город и первую столицу Грузии. Здесь вы сможете ознакомиться с:

  • Кафедральным собором Светицховели;
  • Монастырским храмом «Джвари» (V в.), откуда открывается прекрасная панорама.

Завершится день ужином в ресторане, где вы попробуете различные виды национальных хачапури: имеретинский, мегрельский и аджарский.

3 день. Кахетия — родина «Мимино»

Сегодня нас ждет удивительная экскурсия в солнечный край грузинского виноделия. Мы проедем через Гамборский перевал и солнечную Алазанскую долину, а затем прибудем в Телави — родину «Мимино». Здесь вы сможете:

  • Посетить крепость «Батонисцихе»;
  • Увидеть знаменитый 900-летний платан;
  • Погулять по усадьбе Александра Чавчавадзе.

В Сигнахи, городе любви, вы познакомитесь с историей старинной крепости и насладитесь кахетинским обедом. На обратном пути в Тбилиси вас ждет дегустация на кахетинском заводе вин, где вы узнаете о секретах грузинского виноделия.

4 день. Казбеги, Ананури и Гудаури

В этот день мы отправимся в Казбеги — сердце кавказских гор. По дороге будут остановки в Ананури и Гудаури, где вы сможете насладиться красотой природы и узнать о легендах горной Грузии. В горном селе нас ждет обед у местной семьи, где вы научитесь готовить настоящие хинкали и хабизгини — уникальную разновидность хачапури.

Вы также увидите величественный Казбек и сможете подняться на смотровую площадку на высоте 2170 метров, чтобы насладиться захватывающими видами.

5 день. Прощание с Тбилиси

Выселение из отеля до 11-12 дня. Мы организуем трансфер в аэропорт в удобное для вас время.

Важная информация

В зимний период, при плохих погодных условиях или перекрытой дороге, экскурсия в Казбеги может быть заменена на альтернативную: Боржоми-Бакуриани или Боржоми и Уплисцихе с доплатой 10$ за входные билеты.

Каждое воскресенье

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3* (двухместное размещение)$575
Отель 3* (одноместное размещение)$695
Отель 3* (трехместное размещение)$555
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тбилиси
  • Храм Метехи
  • Парк Рике
  • Инжирное ущелье
  • Серные бани
  • Площадь Вахтанга Горгасали
  • Театр кукол Габриадзе
  • Мост Мира
  • Мцхета
  • Светицховели
  • Монастырский храм «Джвари»
  • Телави - родина «Мимино»
  • Музей Александра Чавчавадзе
  • Сигнахи
  • Казбеги
  • Ананури
  • Гудаури
  • Жинвальское водохранилище
  • Гергетская Троица
Что включено
  • Встреча и проводы в аэропорт под все авиа перелеты без доплат (только в даты тура)
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в двухместном номере в отеле 3 (4 ночи)
  • Питание (завтраки в отеле)
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты по маршруту
  • Канатная дорога (Парк Рике - Нарикала)
  • Ужин в ресторане национальной кухни с шоу программой и вином в 1-й день
  • Три национальных обеда во время экскурсий по маршруту (без алкогольных напитков)
  • Мастер-класс горных хинкали и хачапури в Казбеги
  • 2 ужина в национальных ресторанах (без алкогольных напитков)
  • Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
  • Утренний групповой сбор туристов из отелей
  • Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
  • Авиа перелет
  • Местный джип в Казбеги - 5-8 $ за чел.
  • Обеды не по программе
  • Личные расходы
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - 32 $/чел.
  • За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Место начала и завершения?
Аэропорт Тбилиси, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
  • Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
А
23 дек 2023
"В ноябре из Риги решили отправиться в Грузию пробовать хинкали!!! Мераби и его команда показали мне Грузию, в которую я влюбилась навеки!!! и конечно же в хинкали😊
Всё прошло незабываемо и
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«с душой»: начиная передвижениями и проживанием в отеле, заканчивая экскурсиями и остановками в лучших ресторанах Тбилиси и других городах, которые мы смогли посетить! Это были чудесные дни в Грузии, полные интересных рассказов, сказочных пейзажей и очень вкусной едой и вином.
Мцхета – древняя столица Грузии, Кахетия - яркий виноградный край и великолепный монастырь Ананури на берегу изумрудных вод Жинвальского водохранилища, Старый Тбилиси – мечтаю снова туда вернуться!
Каждая страна впечатляет и людьми, которые в ней живут! За это огромная благодарность нашему гиду, человеку, который живет Грузией и открыл ее нам! Благодаря ему за многие годы путешествий, мы почувствовали себя не туристами, а именно гостями. Гостеприимство и открытость грузин — это не миф и не стереотип. Мы ощутили это везде, гдепобывали, в гостиницах, ресторанах, просто на улице.

Конечно же. 4 дня нам было не достаточно, мы брали еще экскурсии и ночи в отеле, у Мераби отличные тарифы, что не может не радовать!

Сакартвелос гаумарджос! Дай Бог вам процветания и радости!!!"

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