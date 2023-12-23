Вы увидите древние монастыри и крепости, бирюзовые воды Жинвальского водохранилища и величественный Казбек.
Изучите традиции и местную кухню, а также поучаствуете в кулинарном мастер-классе и научитесь готовить настоящие горные хинкали. Приготовьтесь любоваться, слушать, пробовать и много фотографировать!
Описание тура
Программа тура
1 день. Добро пожаловать в гастрономическую Грузию!
Для вас организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения у вас будет возможность отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится на следующий день.
2 день. Чарующий Тбилиси и Мцхета
Наше знакомство с Грузией начнется с авторского тура по Тбилиси. Вы полюбуетесь панорамой Старого города, прогуляетесь по современному парку Рике и прокатитесь на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета. Также вас ждет:
- Прогулка по винтовой лестнице к Инжирному ущелью с живописным каньоном и водопадом;
- Посещение серных бань;
- Знакомство с театром кукол Габриадзе;
- Умопомрачительные фото на Мосту Мира.
После этого мы отправимся в Мцхету — древнейший город и первую столицу Грузии. Здесь вы сможете ознакомиться с:
- Кафедральным собором Светицховели;
- Монастырским храмом «Джвари» (V в.), откуда открывается прекрасная панорама.
Завершится день ужином в ресторане, где вы попробуете различные виды национальных хачапури: имеретинский, мегрельский и аджарский.
3 день. Кахетия — родина «Мимино»
Сегодня нас ждет удивительная экскурсия в солнечный край грузинского виноделия. Мы проедем через Гамборский перевал и солнечную Алазанскую долину, а затем прибудем в Телави — родину «Мимино». Здесь вы сможете:
- Посетить крепость «Батонисцихе»;
- Увидеть знаменитый 900-летний платан;
- Погулять по усадьбе Александра Чавчавадзе.
В Сигнахи, городе любви, вы познакомитесь с историей старинной крепости и насладитесь кахетинским обедом. На обратном пути в Тбилиси вас ждет дегустация на кахетинском заводе вин, где вы узнаете о секретах грузинского виноделия.
4 день. Казбеги, Ананури и Гудаури
В этот день мы отправимся в Казбеги — сердце кавказских гор. По дороге будут остановки в Ананури и Гудаури, где вы сможете насладиться красотой природы и узнать о легендах горной Грузии. В горном селе нас ждет обед у местной семьи, где вы научитесь готовить настоящие хинкали и хабизгини — уникальную разновидность хачапури.
Вы также увидите величественный Казбек и сможете подняться на смотровую площадку на высоте 2170 метров, чтобы насладиться захватывающими видами.
5 день. Прощание с Тбилиси
Выселение из отеля до 11-12 дня. Мы организуем трансфер в аэропорт в удобное для вас время.
Важная информация
В зимний период, при плохих погодных условиях или перекрытой дороге, экскурсия в Казбеги может быть заменена на альтернативную: Боржоми-Бакуриани или Боржоми и Уплисцихе с доплатой 10$ за входные билеты.
Каждое воскресенье
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* (двухместное размещение)
|$575
|Отель 3* (одноместное размещение)
|$695
|Отель 3* (трехместное размещение)
|$555
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тбилиси
- Храм Метехи
- Парк Рике
- Инжирное ущелье
- Серные бани
- Площадь Вахтанга Горгасали
- Театр кукол Габриадзе
- Мост Мира
- Мцхета
- Светицховели
- Монастырский храм «Джвари»
- Телави - родина «Мимино»
- Музей Александра Чавчавадзе
- Сигнахи
- Казбеги
- Ананури
- Гудаури
- Жинвальское водохранилище
- Гергетская Троица
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорт под все авиа перелеты без доплат (только в даты тура)
- Все трансферы по программе
- Проживание в двухместном номере в отеле 3 (4 ночи)
- Питание (завтраки в отеле)
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Входные билеты по маршруту
- Канатная дорога (Парк Рике - Нарикала)
- Ужин в ресторане национальной кухни с шоу программой и вином в 1-й день
- Три национальных обеда во время экскурсий по маршруту (без алкогольных напитков)
- Мастер-класс горных хинкали и хачапури в Казбеги
- 2 ужина в национальных ресторанах (без алкогольных напитков)
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Утренний групповой сбор туристов из отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Местный джип в Казбеги - 5-8 $ за чел.
- Обеды не по программе
- Личные расходы
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - 32 $/чел.
- За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
- Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально
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