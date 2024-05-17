Постараемся объять необъятное в нашем 11-дневном туре по Грузии! Готовьтесь погружаться в историю этой страны и знакомиться с бытом и традициями местных жителей. Вместе мы осмотрим достопримечательности Тбилиси, побываем в Кахетии и Казбеги, посетим древнюю Мцхету и исследуем пещерный город Уплисцихе, попробуем знаменитую минеральную воду на курорте Боржоми. Вас ждут джипинг в Сванетии, пещера Прометея и красоты Мартвильского каньона, невероятная усадьба Цинандали и пляжный релакс в Батуми. Свежий горный воздух, национальные блюда и приятная компания подарят незабываемый отдых!

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Описание

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право изменять локации в зависимости от погодных условий в целях безопасности.

После бронирования тура сообщите, как вы планируете добираться (номер рейса и время прилёта, время вылета). За неделю до тура делаем общий чат всех членов группы для всех организационных вопросов.

Возможно прилететь во Владикавказ и от туда заказать трансфер до Тбилиси, но в таком случае нужно приехать на день раньше начала тура. Детали обсуждаем индивидуально.

Для женщин: необходимо взять платок на голову.

Программы второго и третьего дней тура могут поменяться местами.