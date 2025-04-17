Мои заказы

Базилика Бом-Жезуш – экскурсии в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Базилика Бом-Жезуш» в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Весь Гоа за один день
На автобусе
10 часов
42 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Весь Гоа за один день
Погрузитесь в атмосферу Гоа: водопад, джунгли, плантации специй и исторические храмы. Всё это за один день в компании опытного гида
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 5:30
Завтра в 05:30
25 сен в 05:30
$45 за человека
Интересный Гоа (индивидуальная)
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересный Гоа (индивидуальная)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 6-7 утра до 4-5 вечера
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
По следам Португальцев (индивидуальная)
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Португальцев (индивидуальная)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 6-7 утра до 4-5 вечера
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    17 апреля 2025
    Весь Гоа за один день
    Все классно, спасибо. Жалоб нет, Оксана очень хорошо провела экскурсию, много увлекательного рассказала и о жизни, и о культуре. Было интересно)
    Обед тоже понравился, мы наелись:)
    Спасибо за организацию.
  • А
    Алена
    12 марта 2025
    Весь Гоа за один день
    Экскурсия очень понравилась, изюминкой данной экскурсии была гид Яна - очень харизматичная, эрудированная молодая женщина, которая дала нам максимум интересной информации и о Гоа, и об Индии в целом. Мы посетили водопад, плантации специй, Старый Гоа. Было очень интересно. Рекомендую.
  • А
    Алла
    10 марта 2025
    Весь Гоа за один день
    Очень понравилась экскурсия! Насыщенная, но в тоже время не затянутая по времени. Очень понравился гид- Яна, веселая, много знает про
    читать дальше

    Гоа и Индию в целом. Отвечала на все вопросы. Только положительные впечатления! Буду ли я рекомендовать, да, однозначно. Спасибо вам БОЛЬШОЕ, за прекрасно проведенное время. 💐

  • Т
    Татьяна
    2 марта 2025
    Весь Гоа за один день
    Экскурсия хорошая увидели всё заявленное в программе, даже с поездом над водопадом повезло. Обезъянки просто милашки. Большое спасибо гиду на плантации Саре и конечно же большое спасибо гиду Яне, которая проводила с нами эту экскурсию.
  • Д
    Дарья
    18 февраля 2025
    Весь Гоа за один день
    Добрый день!
    Спасибо за экскурсию)) все было очень организовано, за это отдельное спасибо. Мы не попали в толпы туристов на водопаде👍у
    читать дальше

    нас был русскоговорящих гид на плантации.
    Яна отличный гид, я много нового узнала про Индию, очень многое она подсказала, куда сходить, где и что купить, это было здорово)))

  • М
    Мария
    2 февраля 2025
    Весь Гоа за один день
    Поехала на экскурсию на 2й день отдыха. Организация отличная, забрали на автомобиле от отеля, собрали в автобусе. По пути гид
    читать дальше

    прекрасная девушка, очень интересно рассказала про историю и традиции Индии. Красивый водопад, искупались с удовольствием, удалось увидеть проезжающий поезд над нами, загадали желание! После нас отвезли на плантацию специй, где рассказали как выращивают различные пряности, потом накормили вкусным обедом с традиционными блюдами. Далее переезд в Старый Гоа, посетили 2 великолепных католических храма и площади вокруг, узнали их историю. Спасибо большое за незабываемые впечатления!

  • А
    Анжелика
    9 мая 2024
    Весь Гоа за один день
    Поехать на эту экскурсию во второй день моего отпуска было лучшим решением! Экскурсия включала в себя все интересующие меня места
    читать дальше

    этого штата- мы посмотрели индуистский храм, ближе познакомились с культурой местного народа, затем поехали на водопад, в котором плавать очень приятно, так как вода прохладная, а снаружи очень жарко. Когда над водопадом проехал поезд, я еще минут 5 не могла прийти в себя от удивительной красоты. Очень понравился старый Гоа и посещение базилики, которой более 500 лет (она не реставрировалась и все архитектурные идеи сохранены).
    Нашим экскурсоводом была Анна-это мой лучший гид на Гоа. Объясняла легко и непринужденно, общалась с туристами и договаривалась с местными, подсказывала, что можно купить на месте, а что лучше приобрести в городе.

  • Е
    Евгения
    13 марта 2024
    Весь Гоа за один день
    Вполне себе норм. Сказать, что там что-то шедевральное было — не могу. С водопадами все очень круто. Приехали рано, были
    читать дальше

    одними из первыми. Все оперативно организовали. На самом водопаде народу не очень много. Кто хотел — искупался. Очень много индусов.
    Плантация специей ну так себе. Получасовая экскурсия по саду, потом магазин с из же продукцией. На любителя.
    После покормили.
    Потом возвращение в город и 2 церкви. К этому моменту уже все устали, информация особо не усваивается.
    Брать однозначно стоит. За день вас свозят в локации, доколотых тяжело добраться самостоятельно

  • Л
    Лилия
    14 февраля 2023
    Весь Гоа за один день
    Храмы понравились. На водопадах толкучка индусов. Здорово на плантации специй.
    Гид Яна - супер! Ответила на все вопросы и дала много полезных рекомендаций
  • Л
    Лилия
    14 февраля 2023
    Весь Гоа за один день
    Храмы понравились. На водопадах толкучка индусов. Здорово на плантации специй.
    Гид Яна - супер! Ответила на все вопросы и дала много полезных рекомендаций

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Базилика Бом-Жезуш»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Гоа за один день
  2. Интересный Гоа (индивидуальная)
  3. По следам Португальцев (индивидуальная)
Какие места ещё посмотреть в Гоа
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Тадж-Махал
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Гоа в сентябре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Базилика Бом-Жезуш" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 300. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Базилика Бом-Жезуш», 46 ⭐ отзывов, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь