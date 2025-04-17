Групповая
до 20 чел.
Весь Гоа за один день
Погрузитесь в атмосферу Гоа: водопад, джунгли, плантации специй и исторические храмы. Всё это за один день в компании опытного гида
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 5:30
Завтра в 05:30
25 сен в 05:30
$45 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересный Гоа (индивидуальная)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 6-7 утра до 4-5 вечера
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Португальцев (индивидуальная)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 6-7 утра до 4-5 вечера
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина17 апреля 2025Все классно, спасибо. Жалоб нет, Оксана очень хорошо провела экскурсию, много увлекательного рассказала и о жизни, и о культуре. Было интересно)
Обед тоже понравился, мы наелись:)
Спасибо за организацию.
- ААлена12 марта 2025Экскурсия очень понравилась, изюминкой данной экскурсии была гид Яна - очень харизматичная, эрудированная молодая женщина, которая дала нам максимум интересной информации и о Гоа, и об Индии в целом. Мы посетили водопад, плантации специй, Старый Гоа. Было очень интересно. Рекомендую.
- ААлла10 марта 2025Очень понравилась экскурсия! Насыщенная, но в тоже время не затянутая по времени. Очень понравился гид- Яна, веселая, много знает про
- ТТатьяна2 марта 2025Экскурсия хорошая увидели всё заявленное в программе, даже с поездом над водопадом повезло. Обезъянки просто милашки. Большое спасибо гиду на плантации Саре и конечно же большое спасибо гиду Яне, которая проводила с нами эту экскурсию.
- ДДарья18 февраля 2025Добрый день!
Спасибо за экскурсию)) все было очень организовано, за это отдельное спасибо. Мы не попали в толпы туристов на водопаде👍у
- ММария2 февраля 2025Поехала на экскурсию на 2й день отдыха. Организация отличная, забрали на автомобиле от отеля, собрали в автобусе. По пути гид
- ААнжелика9 мая 2024Поехать на эту экскурсию во второй день моего отпуска было лучшим решением! Экскурсия включала в себя все интересующие меня места
- ЕЕвгения13 марта 2024Вполне себе норм. Сказать, что там что-то шедевральное было — не могу. С водопадами все очень круто. Приехали рано, были
- ЛЛилия14 февраля 2023Храмы понравились. На водопадах толкучка индусов. Здорово на плантации специй.
Гид Яна - супер! Ответила на все вопросы и дала много полезных рекомендаций
