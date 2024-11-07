читать дальше

город!) И не просто показывает, а интересно о нём рассказывает: Александр помог составить в голове путь Барселоны сквозь века и открыл много фактов без сухих дат и имён, которые всё равно не упомнить. Ответил на все наши вопросы и дал классные рекомендации по тому, что ещё посмотреть, как добраться до нужных нам локаций, где есть лучшие тапас и пить правильную сангрию:) Отдельное спасибо за то, что Александр провёл нас на террасу с видом на великолепный Кафедральный собор.