Экскурсии из центра Барселоны

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Барселоне на русском языке, цены от €69, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Пешая
скидка
15%
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
176150 за всё до 8 чел.
Понять творения Гауди
Пешая
48 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять творения Гауди
Символика храма Саграда Фамилия и шедевры каталонского модерна
Начало: В центре
19 янв в 09:30
20 янв в 09:30
190 за всё до 4 чел.
Испанская инквизиция: мифы и реальность
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Испанская инквизиция: мифы и реальность
Начало: Площадь Каталонии, центр города
Расписание: Согласно календарю.
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
от 69 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 ноября 2024
    Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
    Мы были в восторге от экскурсии. Евгений прекрасный гид, который любит свою работу и проводит каждую экскурсию с огромным удовольствием. Время пролетело незаметно и не скучно, узнали много нового и интересного. 10000000% рекомендую!!!
  • А
    Алёна
    26 июня 2024
    Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
    С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший
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    город!) И не просто показывает, а интересно о нём рассказывает: Александр помог составить в голове путь Барселоны сквозь века и открыл много фактов без сухих дат и имён, которые всё равно не упомнить. Ответил на все наши вопросы и дал классные рекомендации по тому, что ещё посмотреть, как добраться до нужных нам локаций, где есть лучшие тапас и пить правильную сангрию:) Отдельное спасибо за то, что Александр провёл нас на террасу с видом на великолепный Кафедральный собор.

    С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)
  • Н
    Наталия
    11 июня 2024
    Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
    Очень классно прогулялись с Александром по готическому кварталу и окрестностям. Было ощущение, что приехали к своему другу в Барселоне. Александр
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    показал интересные места и детали, которые при самостоятельной прогулке очень легко можно пропустить. Я очень хотела посетить террасу с видом на кафедральный собор и Александр с легкостью и прямо на экскурсии помог осуществить эту задумку! 🤩 А также ответил на все наши вопросы и порекомендовал ряд мест для посещения. Вобщем, идеальная прогулка для первого знакомства с городом! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Из центра»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Саграда Фамилия
  4. Дом Бальо
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Парк Гуэль
  8. Королевская площадь
  9. Тибидабо
  10. Дворец Гуэль
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в январе 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 69 до 190 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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