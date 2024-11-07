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3 часа
Индивидуальная
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Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
176€150 за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять творения Гауди
Символика храма Саграда Фамилия и шедевры каталонского модерна
Начало: В центре
19 янв в 09:30
20 янв в 09:30
€190 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
Испанская инквизиция: мифы и реальность
Начало: Площадь Каталонии, центр города
Расписание: Согласно календарю.
Завтра в 09:00
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Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 ноября 2024Мы были в восторге от экскурсии. Евгений прекрасный гид, который любит свою работу и проводит каждую экскурсию с огромным удовольствием. Время пролетело незаметно и не скучно, узнали много нового и интересного. 10000000% рекомендую!!!
- ААлёна26 июня 2024С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший
- ННаталия11 июня 2024Очень классно прогулялись с Александром по готическому кварталу и окрестностям. Было ощущение, что приехали к своему другу в Барселоне. Александр
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Из центра»
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