Еще несколько необычных экскурсий в Севилье

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Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции

Узнать правду об инквизиции в Севилье и всей стране, а после отправиться в аутентичный район Триана

Антонина
Антонина – Гид из Севильи
Эта экскурсия ⛳ — погружение в атмосферу Севильи XVI века.

Вы узнаете о причинах появления инквизиции и её особенностях в Испании.

Интерьеры замка Сан-Хорхе помогут представить, как проходили процессы, познакомят с бытом инквизиторов и узников.

Мы поговорим о символике религиозной полиции, пройдем по переулку Инквизиции, а после полюбуемся лучшими видами Севильи с левого берега и отдохнем от мрачных дум на шумном рынке и районе в Триана.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции

Что вас ожидает

Мрачно-живописная крепость
Замок 🏰 Сан-Хорхе — место, где можно «прикоснуться» к истории 📖 инквизиции. Крепость, возведенная в VII веке, на триста лет стала филиалом испанской «зачистки». Здесь частично сохранились тюрьма и зал для слушаний. Дома инквизитора и надсмотрщика покажут, как выглядели в прошлом типичные андалузские патио — уцелела даже старинная кухня 🥧 и плита для готовки! Вы узнаете, как проходили процессы инквизиции: обвинение, допрос, арест, пытки. И пройдете по улице Инквизиции, по которой осужденных вели к центральной Площади святого Франциска для аутодафе — оглашения и исполнения приговора.

Особая история
Сегодня в стенах замка находится Музей 🖼 Толерантности — сенсорные комнаты и видеоинсталляции позволяют понять, что испытывали жертвы, и порефлексировать на эту сложную тему. Я расскажу, чем отличалась испанская инквизиция от европейской и как черная легенда Испании исказила представление об этой стране. Вы поймете, на кого чаще всего устраивали гонения, почему в тюрьмах инквизиции жилось лучше, чем в обычных, и из кого состояла «команда» инквизиции.

Место, где кипит жизнь
Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я предлагаю заглянуть на местный рынок — здесь предлагают сувениры 🎁 и продают типичные мясные закуски и разные виды морепродуктов. По желанию мы можем отдохнуть в трехсотлетнем баре, живописном и атмосферном, где сохранились оригинальный прилавок и другие детали интерьера.

По ту сторону реки
После отправимся в аутентичный район Триана, куда редко доходят туристы. В отличие от противоположного берега, здесь селились простые люди: моряки, рабочие, тореадоры, артисты фламенко и керамисты. На территории района располагались керамические мануфактуры, а сегодня об этом ремесле рассказывает музей. Наша керамика — отличный сувенир, и я покажу, где её лучше приобрести.
На набережной Гвадалквивира открываются красивые 🤩 виды. Гуляя по улочкам, вы полюбуетесь архитектурой в региональном стиле и увидите самую старую церковь ⛪ в нашем городе — я расскажу о её строительстве по указу Альфонса X Мудрого, а также легенду о появлении этого района, в которой фигурируют Геркулес и Венера.

Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антонина
Антонина
Профессионал туристического бизнеса, фанат иностранных языком, космополит с обзорной географией путешествий и опытом жизни в испаноговорящих странах более 10 лет. Главной целью моих туров ставлю увлекательное, легкое и кофортное времяпровождение моих клиентов.
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