Еще несколько необычных экскурсий в Севилье

Что вас ожидает

Мрачно-живописная крепость

Замок 🏰 Сан-Хорхе — место, где можно «прикоснуться» к истории 📖 инквизиции. Крепость, возведенная в VII веке, на триста лет стала филиалом испанской «зачистки». Здесь частично сохранились тюрьма и зал для слушаний. Дома инквизитора и надсмотрщика покажут, как выглядели в прошлом типичные андалузские патио — уцелела даже старинная кухня 🥧 и плита для готовки! Вы узнаете, как проходили процессы инквизиции: обвинение, допрос, арест, пытки. И пройдете по улице Инквизиции, по которой осужденных вели к центральной Площади святого Франциска для аутодафе — оглашения и исполнения приговора.

Особая история

Сегодня в стенах замка находится Музей 🖼 Толерантности — сенсорные комнаты и видеоинсталляции позволяют понять, что испытывали жертвы, и порефлексировать на эту сложную тему. Я расскажу, чем отличалась испанская инквизиция от европейской и как черная легенда Испании исказила представление об этой стране. Вы поймете, на кого чаще всего устраивали гонения, почему в тюрьмах инквизиции жилось лучше, чем в обычных, и из кого состояла «команда» инквизиции.

Место, где кипит жизнь

Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я предлагаю заглянуть на местный рынок — здесь предлагают сувениры 🎁 и продают типичные мясные закуски и разные виды морепродуктов. По желанию мы можем отдохнуть в трехсотлетнем баре, живописном и атмосферном, где сохранились оригинальный прилавок и другие детали интерьера.

По ту сторону реки

После отправимся в аутентичный район Триана, куда редко доходят туристы. В отличие от противоположного берега, здесь селились простые люди: моряки, рабочие, тореадоры, артисты фламенко и керамисты. На территории района располагались керамические мануфактуры, а сегодня об этом ремесле рассказывает музей. Наша керамика — отличный сувенир, и я покажу, где её лучше приобрести.

На набережной Гвадалквивира открываются красивые 🤩 виды. Гуляя по улочкам, вы полюбуетесь архитектурой в региональном стиле и увидите самую старую церковь ⛪ в нашем городе — я расскажу о её строительстве по указу Альфонса X Мудрого, а также легенду о появлении этого района, в которой фигурируют Геркулес и Венера.