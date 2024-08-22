скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
190€152 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни
Начало: У памятника Гальвани
Сегодня в 21:30
Завтра в 09:00
€250 за всё до 20 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Нетуристическая Болонья: скрытые жемчужины города
Индивидуальная экскурсия по Болонье: откройте для себя скрытые жемчужины города и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: На площади San Francesco
9 сен в 10:00
10 сен в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана22 августа 2024Прекрасная экскурсия, не смотря на дождь, который был даже приятен в летнюю жару. Обошли все знаковые места, получили рекомендации куда пойти еще и отлично провели время
- ААнастасия20 августа 2024Экскурсия, проведенная Анной, была очень познавательная и включала в себя много интересных фактов о местных достопримечательностях и самом городе, которые запомнились благодаря прекрасной подаче информации, действительно с любовью!
- ММарич12 августа 2024Очень случайно оказались в этом городе. Анна просто невероятный гид. Случилось любовь с этим городом я все грамотно, все ясно и понятно. Огромная благодарность
- ДДарья28 июня 2020Экскурсия очень понравилась! Я брала индивидуальную экскурсию, была одна. В Болонье была первый раз и всего на пару дней, хотелось
- EElena10 июля 2019Большое спасибо Татьяне за экскурсию по Болонье - отличный ознакомительный маршрут, много интересных фактов, практической информации. Сразу сложилось "понимание" города
- EElena28 мая 2019Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу и очень душевному человеку - Татьяне за прекрасно проведенный вечер в Болонье. По мнению всей
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «На Рождество»
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