На Рождество – экскурсии в Болонье

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Болонье на русском языке, цены от €152, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
О Болонье с любовью
Пешая
скидка
20%
23 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
190152 за всё до 5 чел.
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Пешая
17 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни
Начало: У памятника Гальвани
Сегодня в 21:30
Завтра в 09:00
250 за всё до 20 чел.
Нетуристическая Болонья
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Нетуристическая Болонья: скрытые жемчужины города
Индивидуальная экскурсия по Болонье: откройте для себя скрытые жемчужины города и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: На площади San Francesco
9 сен в 10:00
10 сен в 09:00
170 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    22 августа 2024
    О Болонье с любовью
    Прекрасная экскурсия, не смотря на дождь, который был даже приятен в летнюю жару. Обошли все знаковые места, получили рекомендации куда пойти еще и отлично провели время
  • А
    Анастасия
    20 августа 2024
    О Болонье с любовью
    Экскурсия, проведенная Анной, была очень познавательная и включала в себя много интересных фактов о местных достопримечательностях и самом городе, которые запомнились благодаря прекрасной подаче информации, действительно с любовью!
  • М
    Марич
    12 августа 2024
    О Болонье с любовью
    Очень случайно оказались в этом городе. Анна просто невероятный гид. Случилось любовь с этим городом я все грамотно, все ясно и понятно. Огромная благодарность
  • Д
    Дарья
    28 июня 2020
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Экскурсия очень понравилась! Я брала индивидуальную экскурсию, была одна. В Болонье была первый раз и всего на пару дней, хотелось
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    за пару часов получить максимально полное представление о городе. Татьяна всё интересно рассказывала, отвечала на любые вопросы, везде меня фотографировала и даже угостила вкусным кофе в местной кофейне =) Подсказала, где можно хорошо пошопиться. После экскурсии я уже отлично ориентировалась сама по центру города. В общем, всем советую!

  • E
    Elena
    10 июля 2019
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Большое спасибо Татьяне за экскурсию по Болонье - отличный ознакомительный маршрут, много интересных фактов, практической информации. Сразу сложилось "понимание" города
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    - как появился, как развивался, что представляет из себя сегодня. Катастрофически мало время для такого интересного места. Вместе с этим направление задано и есть от чего отталкнуться в следующий приезд!! Татьяна, успехов во всем! Если что, на связи! Елена и Владислав, 21.06.2019

  • E
    Elena
    28 мая 2019
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу и очень душевному человеку - Татьяне за прекрасно проведенный вечер в Болонье. По мнению всей
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    нашей компании знакомство с Татьяной - одно из самых ярких впечатлений от Италии. Еще раз убедились, что путешествие незабываемым делают не достопримечательности, а знакомство с интересными людьми. Погода нас мягко говоря не радовала)), шел дождь… но Татьяна смогла так организовать экскурсию по улочкам Болоньи, что осталось неизгладимое впечатление от атмосферы вечера, от энергетики Татьяны, от формы подачи информации! Тонко, интеллигентно, с любовью к городу и его истории! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Нетуристическая Болонья
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  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Болонье в сентябре 2024
Сейчас в Болонье в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 152 до 250 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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