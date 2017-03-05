  1. Италия
  2. Болонья
  3. Экскурсии

  4. Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари

Эксклюзивные музеи в окрестностях Модены

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
Поклонникам творчества Лучано Паваротти и любителям больших скоростей определенно стоит побывать в небольшом итальянском городке Модене и ее окрестностях.

Именно там находится дом великого тенора, где он провел последние годы жизни, а неподалеку, в Маранелло, - музей автомобилей Феррари.

P.S.

Возможно, вы не из тех, кому снятся спорткары, и вы не так часто ходите в «Большой» на «Аиду» ко второму акту, но и вам обязательно стоит приехать в Модену, чтобы познакомиться с одними из самых известных символов Италии.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари

Что вас ожидает

Посещение музея Лучано Паваротти. Вы узнаете о жизни и творчестве маэстро, по-настоящему влюбленного в музыку, стремящегося нести оперу в массы, твердо веря в то, что именно классическая музыка способна сделать этот мир лучше. Побывав в доме, где Лучано Паваротти провел последние годы жизни, вы сможете ощутить настроение и философию тенора, который считал, что «жизнь – это праздник, с миллионом приглашенных», и своим творчеством он дарил этот праздника всем тем, кто был рядом с ним.

Музей автомобилей Феррари в Маранелло. В светлых залах музея вы раскроете секреты непревзойденных Феррари, за блеском которых порой скрываются очень личные истории. Вы познакомитесь с историей автоспорта, этапами развития одного из самых авторитетных автомобильных производителей в мире и, конечно, с личностью его основателя и бывшего гонщика Энцо Феррари, которого однажды попросили показать его самый любимый автомобиль, а он ответил: «Мой любимый автомобиль – это мой будущий автомобиль».

После экскурсии для желающих возможна незабываемая поездка на автомобиле Феррари по городским дорогам или даже по треку.

Организационные детали

  • Билеты в музеи и тест-драйв оплачиваются отдельно. В подарок – видео-съемка вашей поездки и диплом о прохождении тест-драйва.
  • Экскурсия на автомобиле, возможен трансфер на машине гида Chevrolet Captiva (до 4 чел., стоимость по договоренности) или заказ транспорта для групп.
Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я – мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Кунслу
5 марта 2017
Отличная экскурсия, хоть мы и поменяли на другую, но нисколько не жалеем! Ольга удивительный рассказчик, увлекла нашу дочь и очаровала нас! Болонья обязательна к посещению!

Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Болонья ученая, красная, толстая — для детей и их родителейБолонья ученая, красная, толстая — для детей и их родителейБолонья ученая, красная, толстая — для детей и их родителей
131 за экскурсию
2.5 часа
25 отзывов
Открыть удивительный, но недооцененый город, попробовать настоящие тортеллини — и всё это с детьми!
Болонья чаще всего «выпадает» из привычных туристических маршрутов по Италии: большинство путешественников едут из Венеции во Флоренцию без остановок и совершенно не замечают этот чудесный город. Моя задача — не только увлекательно познакомиться вас с Болоньей, но и «открыть» город для самых маленьких путешественников, чтобы им захотелось возвращаться в Болонью снова и снова! Будьте уверены, она того стоит!
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!
91 за экскурсию
1.5 часа
Перенестись в мир великих ученых, отважных мореплавателей и их открытий среди уникальных коллекций
Музей Науки Болонского Университета — настоящая находка для семейного отдыха! В собрании музея коллекции растений и животных, опытные инструменты, приборы, оптические камеры, географические карты и уникальные старинные модели кораблей. Эти удивительные коллекции перенесут вас в мир великих ученых, отважных мореплавателей и их открытий!
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!
300 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Автомобильный тур из Болоньи в Долину Моторов
Между Болоньей и Моденой расположилась Долина Моторов — с головокружительными скоростями Ламборгини, Феррари и Пагани. И поверьте, это настоящий рай для автолюбителей и квинтэссенция итальянского стиля. Всех поклонников красивой жизни и быстрой езды приглашаю посетить уникальные музеи и фабрики элегантнейших в мире спорткаров!

Экскурсии по музеям Болоньи

Музыка и театр в БолоньеМузыка и театр в БолоньеМузыка и театр в Болонье
175 за экскурсию
3 часа
По следам Моцарта и Россини
Болонья — это не только город науки и искусства. Здесь находятся также многочисленные места, связанные с яркими событиями из истории музыки. В самой важной капелле города вы увидите древнейший действующий орган в мире, познакомитесь с историческими музыкальными раритетами в Международном Музее Музыки, а также узнаете о многих известных композиторах, которые ставили в Болонье свои произведения.

Выбирайте и другие экскурсии в Болонье

История и архитектураЗа городомПешкомОбзорныеДля детейНа автомобилеМода и винтажВсеМузеи и искусствоНеобычные маршрутыИндивидуальныеГастрономическиеВ другой город