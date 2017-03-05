Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари

Эксклюзивные музеи в окрестностях Модены
Именно там находится дом великого тенора, где он провел последние годы жизни, а неподалеку, в Маранелло, - музей автомобилей Феррари.
P.S.
Возможно, вы не из тех, кому снятся спорткары, и вы не так часто ходите в «Большой» на «Аиду» ко второму акту, но и вам обязательно стоит приехать в Модену, чтобы познакомиться с одними из самых известных символов Италии.
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Что вас ожидает
Посещение музея Лучано Паваротти. Вы узнаете о жизни и творчестве маэстро, по-настоящему влюбленного в музыку, стремящегося нести оперу в массы, твердо веря в то, что именно классическая музыка способна сделать этот мир лучше. Побывав в доме, где Лучано Паваротти провел последние годы жизни, вы сможете ощутить настроение и философию тенора, который считал, что «жизнь – это праздник, с миллионом приглашенных», и своим творчеством он дарил этот праздника всем тем, кто был рядом с ним.
Музей автомобилей Феррари в Маранелло. В светлых залах музея вы раскроете секреты непревзойденных Феррари, за блеском которых порой скрываются очень личные истории. Вы познакомитесь с историей автоспорта, этапами развития одного из самых авторитетных автомобильных производителей в мире и, конечно, с личностью его основателя и бывшего гонщика Энцо Феррари, которого однажды попросили показать его самый любимый автомобиль, а он ответил: «Мой любимый автомобиль – это мой будущий автомобиль».
После экскурсии для желающих возможна незабываемая поездка на автомобиле Феррари по городским дорогам или даже по треку.
Организационные детали
- Билеты в музеи и тест-драйв оплачиваются отдельно. В подарок – видео-съемка вашей поездки и диплом о прохождении тест-драйва.
- Экскурсия на автомобиле, возможен трансфер на машине гида Chevrolet Captiva (до 4 чел., стоимость по договоренности) или заказ транспорта для групп.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.