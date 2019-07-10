16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Роскошь и гастрономические привычки Болоньи

Мы начнём прогулку на площади Гальвани. Обойдём самые красивые портики, а после отправимся в галерею Cavour: там вы встретитесь с ассортиментом бутиков Emporio Armani, Gucci, Louis Vuitton и Prada, а я расскажу историю галереи, девиз которой — «самый роскошный шопинг в радиусе ста километров!». Три миллиона посетителей ежегодно не только совершают здесь покупки, но и участвуют в различных событиях и вечеринках, проходящие в этих стенах (я же говорила, Болонья не спит!). После галереи нырнём в лабиринт средневековых улочек, где я помогу вам обнаружить самое вкусное из болоньезской кухни, что можно сразу попробовать или взять на заметку.

Наследие римлян и мир аутлетов

От Палаццо Мерканция вы дойдёте до площади Санто Стефано с одноименным комплексом — это одно из самых цельных по замыслу воспроизведений Иерусалима в Европе. Здесь поговорим об антикварных магазинах, дизайнерских аксессуарах и винтажных лавочках. Далее выйдем к Двум башням, средневековым небоскрёбам, где я расскажу об особенностях строительства городов в Древнем Риме. Две пересекающиеся артерии города, заложенные ещё в эпоху античности, сегодня похожи на торгово-развлекательный центр — особенно в выходные, когда, избавившись от машин, становятся пешеходными. Здесь вы найдёте демократичные марки одежды, а за коллекциями итальянских дизайнеров можно отправиться в «interesting fashion district». Выбор направления за вами!

Советы активного горожанина

Вы сможете задать любые вопросы о Болонье: где купить местные продукты или как сэкономить на покупке вкусных сувениров для друзей и близких. Я расскажу самые интересные легенды о городе и покажу здание, где надежно «хранятся» оригинальные рецепты традиционной кухни региона. А на карте Болоньи смогу отметить места, где распродают коллекции прошлых сезонов от брендов вроде MaxMara по ценам, в которые трудно поверить.

Бонус: Болонья — город, который никогда не спит, живет яркой фестивальной жизнью. Марафоны, концерты, выставки, кинопоказы — всего не перечислить. В любой день можно попасть на концерт (много бесплатных): от клавесинных, органных до джаза и рока. В Театре Комунале — опера (мы же в Италии!), балет, симфонические концерты. Я трачу уйму времени, чтоб просто узнать, что и где проходит, и с удовольствием поделюсь этой информацией с вами! Надеюсь, сходим куда-нибудь вместе:)