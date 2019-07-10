16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом

Совершить поход за впечатлениями — в бутики, гастрономические лавки и аутлеты на старых улицах

Tatiana
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Tatiana – ваш гид
В моей компании шопинг-прогулка превратится в полноценную культурную программу.

Прохаживаясь вдоль крытых галерей — визитных карточек Болоньи, вы будете заглядывать в разнообразные магазинчики города, знакомиться со старой архитектурой, антикварными рынками и болоньезской кухней в теории и на практике.

А ещё узнаете, что происходит в Болонье не просто в наши дни, а именно сегодня, сейчас, этим вечером.

Поверьте, жизнь города кипит, и в неё стоит погрузиться!
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Гальвани
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У этой экскурсии16 отзывов
4.75
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом

Что вас ожидает

Роскошь и гастрономические привычки Болоньи
Мы начнём прогулку на площади Гальвани. Обойдём самые красивые портики, а после отправимся в галерею Cavour: там вы встретитесь с ассортиментом бутиков Emporio Armani, Gucci, Louis Vuitton и Prada, а я расскажу историю галереи, девиз которой — «самый роскошный шопинг в радиусе ста километров!». Три миллиона посетителей ежегодно не только совершают здесь покупки, но и участвуют в различных событиях и вечеринках, проходящие в этих стенах (я же говорила, Болонья не спит!). После галереи нырнём в лабиринт средневековых улочек, где я помогу вам обнаружить самое вкусное из болоньезской кухни, что можно сразу попробовать или взять на заметку.

Наследие римлян и мир аутлетов
От Палаццо Мерканция вы дойдёте до площади Санто Стефано с одноименным комплексом — это одно из самых цельных по замыслу воспроизведений Иерусалима в Европе. Здесь поговорим об антикварных магазинах, дизайнерских аксессуарах и винтажных лавочках. Далее выйдем к Двум башням, средневековым небоскрёбам, где я расскажу об особенностях строительства городов в Древнем Риме. Две пересекающиеся артерии города, заложенные ещё в эпоху античности, сегодня похожи на торгово-развлекательный центр — особенно в выходные, когда, избавившись от машин, становятся пешеходными. Здесь вы найдёте демократичные марки одежды, а за коллекциями итальянских дизайнеров можно отправиться в «interesting fashion district». Выбор направления за вами!

Советы активного горожанина
Вы сможете задать любые вопросы о Болонье: где купить местные продукты или как сэкономить на покупке вкусных сувениров для друзей и близких. Я расскажу самые интересные легенды о городе и покажу здание, где надежно «хранятся» оригинальные рецепты традиционной кухни региона. А на карте Болоньи смогу отметить места, где распродают коллекции прошлых сезонов от брендов вроде MaxMara по ценам, в которые трудно поверить.

Бонус: Болонья — город, который никогда не спит, живет яркой фестивальной жизнью. Марафоны, концерты, выставки, кинопоказы — всего не перечислить. В любой день можно попасть на концерт (много бесплатных): от клавесинных, органных до джаза и рока. В Театре Комунале — опера (мы же в Италии!), балет, симфонические концерты. Я трачу уйму времени, чтоб просто узнать, что и где проходит, и с удовольствием поделюсь этой информацией с вами! Надеюсь, сходим куда-нибудь вместе:)

Организационные детали

Все покупки оплачиваются дополнительно.

Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Гальвани.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tatiana
Tatiana
Желание подольше пожить в Италии привело меня в Болонский университет. Изучаю искусство (живопись, архитектура, кино, театр, музыка). В России занималась организацией праздничных мероприятий. Создавая события, я поняла, что самое важное, чтоб было интересно! Выражения «так все делают» или «так принято» - главные попутчики скуки. Приходиться отказываться от шаблонов. Ради чего? Ради эмоций, незабываемых событий, комфорта, в конце концов!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 июля 2019
Большое спасибо Татьяне за экскурсию по Болонье - отличный ознакомительный маршрут, много интересных фактов, практической информации. Сразу сложилось "понимание" города - как появился, как развивался, что представляет из себя сегодня. Катастрофически мало время для такого интересного места. Вместе с этим направление задано и есть от чего отталкнуться в следующий приезд!! Татьяна, успехов во всем! Если что, на связи! Елена и Владислав, 21.06.2019
28 мая 2019
Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу и очень душевному человеку - Татьяне за прекрасно проведенный вечер в Болонье. По мнению всей нашей компании знакомство с Татьяной - одно из самых ярких впечатлений от Италии. Еще раз убедились, что путешествие незабываемым делают не достопримечательности, а знакомство с интересными людьми. Погода нас мягко говоря не радовала)), шел дождь... но Татьяна смогла так организовать экскурсию по улочкам Болоньи, что осталось неизгладимое впечатление от атмосферы вечера, от энергетики Татьяны, от формы подачи информации! Тонко, интеллигентно, с любовью к городу и его истории! Спасибо!
15 мая 2019
Прошло все замечательно. Гид приветливый и обоятельный ,показала и рассказала все доходчиво. Спасибо
13 мая 2019
Болонья - город сказочный, с такого ракурса его сложно увидеть, если не знать куда и какими путями идти. :) Очень много деталей там просто не замечаешь (чаще всего нужен человек, который именно ткнет носом и скажет куда смотреть), а интересных мест в этом городе, как оказалось, просто море!
Центр города потрясает (опять-таки если знать, на что смотреть и куда заходить). Старые здания университета, магазинчики (за магазинчик антиквара отдельное спасибо - вот уже не ожидал!), галереи, супер-мороженое, и даже река собственная река, которую тоже просто так не увидишь. =) Город очень "молодой" и подвижный, чего от такого древнего поселения не ожидаешь.
Отдельная история - Чертоза ди Болонья (кладбище города), куда также зашли. Скажу так - если при походе в различные музеи вокруг может быть просто необыкновенно красиво, то здесь, учитывая что это всё-таки кладбище, дар речи пропадает вовсе. Потрясает до самих глубин души - красиво, сверх-эмоциально и печально. Некоторые работы (памятниками их не могу назвать при всем желании) можно разглядывать, думаю, часами. Если сомневаетесь на счет посещения сего места - даже не сомневайтесь, это НУЖНО посетить.

Татьяне огромнейшее спасибо за экскурсию!
Как экскурсовод она - просто находка. Интересные места, интересные подробности, знание не просто истории города, но и истории многих конкретных мест. Именно благодаря ей я увидел город, наверное, именно таким, какой он есть - и "молодой" (подвижный студенческий город), и "древний" (городу две с половиной тысячи лет!). Спасибо ещё раз!
7 мая 2019
Отличная экскурсия, заставившая нас за 2.5 часа полюбить Болонью с ее бесконечными портиками и скрытыми сокровищами. Татьяна-отличный гид, увлечённый и умеющий увлечь. .
6 мая 2019
У нас, благодаря Татьяне, получилась отличная прогулка по городу и знакомство с его основными достопримечательностями. Татьяна сразу же встроилась в предпочтения нашей семьи, немного скорректировала общий маршрут и очень увлекательно организовала тур по городу, интересный каждому из нас, включая детей. Все супер! Готов рекомендовать всем своим знакомым!!!
23 апреля 2019
Экскурсия 22 апреля "Болонья на вкус и цвет". Сложило впечатление, что экскурсовод вообще не имеет плана экскурсии. Совершенно разрозненные отрывки скудной информации. Длинные паузы молчания экскурсовода. Бессмысленная экскурсия и испорченное настроение.
18 апреля 2019
Экскурсия очень понравилась!
11 апреля 2019
Татьяна прекрасный, открытый, внимательный человек! Интересно расскажет о городе, подскажет где вкусно покушать и классно одеться! Спасибо ей большое!
4 апреля 2019
Спасибо огромное Татьяне, что показала столько мест в Болонье и рассказала столько интересных историй. Сами бы мы точно не смогли получить столько информации о городе. Очень благодарны за гибкость в экскурсии, так как были с двумя маленькими детьми. Очень рекомендуем!!!
Ещё 6 отзывов

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