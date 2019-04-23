2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Реликвии Чертозы: памятники и фамильные склепы

Вы рассмотрите интересные обелиски и старинные монументы. Разберётесь в особенностях архитектуры и символике надгробий — что означают якорь, пеликаны и розы, изображённые на них. Побываете у семейных склепов богатейших болонцев и отыщите могилы бизнесмена Ламборгини, оперного певца Фаринелли и художника Джорджа Моранди. Мы поговорим о жизни и смерти людей, упокоившихся здесь, и обсудим, когда появилось кладбище и как с ним связан Наполеон.

Чертоза в прошлом и настоящем

Я расскажу, как раньше аристократы развлекали себя путешествием по Европе и включали в свой вояж болонское кладбище. Открою, что говорили о нём Стендаль, Байрон и Диккенс и чем особенно запомнилась им монументальная Чертоза. Мы поговорим о функциях кладбища в XXI веке. Вы разберётесь, какие мероприятия проводят здесь и какую роль кладбище играет в исследовании итальянских традиций.