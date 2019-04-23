2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища

Узнать о судьбе усопших и истории достопримечательности и насладиться её мрачной эстетикой

Tatiana
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Tatiana – ваш гид
Чертоза ди Болонья — одно из известнейших кладбищ Европы.

Я предлагаю прогуляться среди его величественных надгробий.

Вы услышите о людях, похороненных здесь, и о впечатлениях Диккенса и Байрона об этом месте.

Интересные детали о кладбище откроют вам тайны Болоньи и её традиции.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у главного входа в Чертозу
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У этой экскурсии2 отзыва
3.5
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища

Что вас ожидает

Реликвии Чертозы: памятники и фамильные склепы
Вы рассмотрите интересные обелиски и старинные монументы. Разберётесь в особенностях архитектуры и символике надгробий — что означают якорь, пеликаны и розы, изображённые на них. Побываете у семейных склепов богатейших болонцев и отыщите могилы бизнесмена Ламборгини, оперного певца Фаринелли и художника Джорджа Моранди. Мы поговорим о жизни и смерти людей, упокоившихся здесь, и обсудим, когда появилось кладбище и как с ним связан Наполеон.

Чертоза в прошлом и настоящем
Я расскажу, как раньше аристократы развлекали себя путешествием по Европе и включали в свой вояж болонское кладбище. Открою, что говорили о нём Стендаль, Байрон и Диккенс и чем особенно запомнилась им монументальная Чертоза. Мы поговорим о функциях кладбища в XXI веке. Вы разберётесь, какие мероприятия проводят здесь и какую роль кладбище играет в исследовании итальянских традиций.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.

Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у главного входа в Чертозу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tatiana
Tatiana
Желание подольше пожить в Италии привело меня в Болонский университет. Изучаю искусство (живопись, архитектура, кино, театр, музыка). В России занималась организацией праздничных мероприятий. Создавая события, я поняла, что самое важное, чтоб было интересно! Выражения «так все делают» или «так принято» - главные попутчики скуки. Приходиться отказываться от шаблонов. Ради чего? Ради эмоций, незабываемых событий, комфорта, в конце концов!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Анна
23 апреля 2019
Сама тема нам была очень интересна, но к сожалению, это было больше сопровождение по кладбищу, чем экскурсия. По предварительной договоренности после кладбища мы направились в Старый город для проведения обзорки. Но даже делая скидку на то, что у Татьяны времени на нее осталось примерно 1,45, мы остались экскурсией ( если ее можно так назвать) разочарованы. Поверхностные знания, отсутствие системного рассказа и связного повествования, разрозненные обрывочные истории - такие у нас остались впечатления. Хотим обязательно вернуться и узнать об истории этого интригующего города ( уж очень он не похож на недалеко от него расположенные Геную и Флоренцию) , но точно с другим гидом.
9 апреля 2019
Татьяна! Огромное спасибо за знакомство с прекрасной и непознанной Болоньей. Убежать от толп и шума улиц - мечта. Чертоза ди Болонья - место невероятное - гений места! Огромное спасибо за незабываемое открытие скрытой от посторонних глаз Болоньи. Спасибо, Татьяна!

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