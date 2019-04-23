2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Реликвии Чертозы: памятники и фамильные склепы Вы рассмотрите интересные обелиски и старинные монументы. Разберётесь в особенностях архитектуры и символике надгробий — что означают якорь, пеликаны и розы, изображённые на них. Побываете у семейных склепов богатейших болонцев и отыщите могилы бизнесмена Ламборгини, оперного певца Фаринелли и художника Джорджа Моранди. Мы поговорим о жизни и смерти людей, упокоившихся здесь, и обсудим, когда появилось кладбище и как с ним связан Наполеон.
Чертоза в прошлом и настоящем Я расскажу, как раньше аристократы развлекали себя путешествием по Европе и включали в свой вояж болонское кладбище. Открою, что говорили о нём Стендаль, Байрон и Диккенс и чем особенно запомнилась им монументальная Чертоза. Мы поговорим о функциях кладбища в XXI веке. Вы разберётесь, какие мероприятия проводят здесь и какую роль кладбище играет в исследовании итальянских традиций.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у главного входа в Чертозу.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Желание подольше пожить в Италии привело меня в Болонский университет. Изучаю искусство (живопись, архитектура, кино, театр, музыка). В России занималась организацией праздничных мероприятий. Создавая события, я поняла, что самое важное, чтоб было интересно! Выражения «так все делают» или «так принято» - главные попутчики скуки. Приходиться отказываться от шаблонов. Ради чего? Ради эмоций, незабываемых событий, комфорта, в конце концов!
Сама тема нам была очень интересна, но к сожалению, это было больше сопровождение по кладбищу, чем экскурсия. По предварительной договоренности после кладбища мы направились в Старый город для проведения обзорки. Но даже делая скидку на то, что у Татьяны времени на нее осталось примерно 1,45, мы остались экскурсией ( если ее можно так назвать) разочарованы. Поверхностные знания, отсутствие системного рассказа и связного повествования, разрозненные обрывочные истории - такие у нас остались впечатления. Хотим обязательно вернуться и узнать об истории этого интригующего города ( уж очень он не похож на недалеко от него расположенные Геную и Флоренцию) , но точно с другим гидом.
Maria
9 апреля 2019
Татьяна! Огромное спасибо за знакомство с прекрасной и непознанной Болоньей. Убежать от толп и шума улиц - мечта. Чертоза ди Болонья - место невероятное - гений места! Огромное спасибо за незабываемое открытие скрытой от посторонних глаз Болоньи. Спасибо, Татьяна!
Совершить поход за впечатлениями — в бутики, гастрономические лавки и аутлеты на старых улицах
В моей компании шопинг-прогулка превратится в полноценную культурную программу. Прохаживаясь вдоль крытых галерей — визитных карточек Болоньи, вы будете заглядывать в разнообразные магазинчики города, знакомиться со старой архитектурой, антикварными рынками и болоньезской кухней в теории и на практике. А ещё узнаете, что происходит в Болонье не просто в наши дни, а именно сегодня, сейчас, этим вечером. Поверьте, жизнь города кипит, и в неё стоит погрузиться!
Погулять по самому красивому жилому району города и подняться по холмам к старинному храму
Вы рассмотрите древние площади и ворота, исследуете цветущий квартал Сарагоцца и узнаете много нового об истории, культуре и значении Болоньи. А еще преодолеете участок тропы паломников, прикоснетесь к духовному и насладитесь гармонией архитектуры и природы.
Между Болоньей и Моденой расположилась Долина Моторов — с головокружительными скоростями Ламборгини, Феррари и Пагани. И поверьте, это настоящий рай для автолюбителей и квинтэссенция итальянского стиля. Всех поклонников красивой жизни и быстрой езды приглашаю посетить уникальные музеи и фабрики элегантнейших в мире спорткаров!