24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Болонья — любовь с первого взгляда

Увидеть самые интересные места города и узнать их секреты на дружеской обзорной экскурсии

Яна
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Яна – ваш гид
Многие путешественники уезжают из Болоньи разочарованными, со словами «Это, конечно, не Флоренция».

Да, это Болонья, и она прекрасна.

Я помогу вам раскрыть душу и сердце этого мистического и завораживающего города.

Вы неспешно насладитесь центром Болоньи с ее неповторимыми «портиками», увидите главные достопримечательности и неизбежно полюбите старинные улочки, площади и дворы.

Я поделюсь секретами и легендами Болоньи и дам ценные советы: где попробовать лучшую пасту болоньезе и какие любопытные места посетить в свободное время.
118 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza Maggiore
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У этой экскурсии24 отзыва
5
Болонья — любовь с первого взгляда
Болонья — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Болонья сквозь века
Мы начнем прогулку на Пьяцца Маджоре, где я расскажу, почему главный собор Болоньи, базилика Сан-Петронио, так и не стал кафедральным, и раскрою тайны фонтана Нептуна. А еще вы увидите башню 1212 года и место, где в средние века перешептывались сторожевые. Далее мы зайдем в Архигимназию — здание старейшего Болонского университета. Вы узнаете, как учились студенты в XVI веке, кто такие «легисты» и почему в старину они были самыми влиятельными людьми в Болонье. Я раскрою самые интересные, смешные и порой странные секреты Болоньи и даже покажу несколько чудес. Вы убедитесь, что Болонья действительно «красная, толстая и ученая»!

Символы города и полезные советы
В базилике Сан-Доменико вы рассмотрите работы молодого Микеланджело, после чего отправитесь в самое таинственное место Болоньи — собор Сан-Стефано. Вы побываете в точной копии Храма Гроба Христова V века и узнаете его секреты. Следом проскользнете через единственный открытый дворик Болоньи и выйдете к Двум Башням — символу города. В завершение я с удовольствием поделюсь ценными рекомендациями: куда еще сходить в Болонье, что посмотреть и где полакомиться спагетти болоньезе, лазаньей и другой местной едой, считающейся самой вкусной в Италии.

Болонья — любовь с первого взгляда
Болонья — любовь с первого взгляда
Болонья — любовь с первого взгляда
Болонья — любовь с первого взгляда
Болонья — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Piazza Maggiore.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Яна
Яна
Я — Яна, и я влюбляю в Болонью, в которой живу уже 5 лет. Вначале я показывала любимый город и рассказывала о нем своим друзьям. Они влюблялись в Болонью вместе со мной и говорили, что без меня не открыли бы для себя и 10% города. После этого я решила делиться знаниями и эмоциями с другими путешественниками. Если вы приехали в Болонью или заглянули проездом и хотите полюбить ее так же пламенно, как я, приглашаю на совместную прогулку по этому чудесному городу!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Было очень интересно и познавательно!!! Мне понравилось🤍! Много чего нового узнал и ещё нам показали рекомендованные магазины, музеи, супермаркеты. Воющем всё супер!!!


Сеня, 10 лет
15 декабря 2019
Яне огромное спасибо! Экскурсия была очень познавательной, атмосфера общения прекрасной! Спасибо!
4 декабря 2019
Вчера у нас была экскурсия с Яной!
Яна гид от Бога, буквально влюбила нас в Болонью! Информация была интересной и очень доступной, экскурсия насыщенная , все самые основные красоты мы увидели.
Теперь у меня появилось огромное желание отправить к Яночке своих знакомых итальянцев, которые не понимают что мы такого нашли в этой Болонье)))
Всем очень рекомендую, красивейший город!, замечательный гид!
Анна
14 октября 2019
В Болонье была впервые, поэтому было важно посмотреть город с человеком, знающим и любящим его. И благодаря Яне это удалось:) Интересно, с юмором, сочетая ключевые исторические моменты и особенности современной Болоньи) Яна, спасибо огромное, было супер!
1 октября 2019
Добрый день всем, кто хотел бы познакомиться с Болоньей!
Экскурсию Яна провела для меня и моей подруги Лены, которая впервые приехала в Италию и это был ее первый день. И надо сказать, что мы потом посетили много других мест и вернулись, но до сих пор под большим впечатлением именно от Болоньи. Сама встреча с Яной и ее рассказ были такими непринужденными и легкими, как будто мы уже давно были знакомы с этой замечательной девушкой. И Болонья нам открылась как юная, энергичная и привлекательная, не смотря на ее древнюю историю. В своем рассказе Яна смогла вместить все основные исторические сведения и показать самые интересные места, а также рассказать о Болонье сегодняшних дней. Любовь с первого взгляда состоялась! Яночка, спасибо! Всем рекомендую!
23 сентября 2019
Яна очень интересный и увлеченный человек. С первого взгляда видно , что Болонья ее любимый город.
13 сентября 2019
Большое спасибо Яне за экскурсию. Интересно и познавательно. Даже не заметили как прошло время.
12 сентября 2019
Экскурсия 11.09.2019 "Болонья-любовь с первого взгляда" очень понравилась. Экскурсовод Яна очень интересно, компетентно и непринужденно провела нашу экскурсию. Время пролетело незаметно! Реализовали всю намеченную программу и даже более. Яна дала рекомендации, что можно еще посмотреть самостоятельно, где покушать вкусно и т.д. Цель экскурсии достигнута - мы влюблены в Болонью! Спасибо большое Яне. Мы остались очень довольны. Рекомендуем Яну, как прекрасного гида по красотам Болоньи. Хочется еще вернуться в этот прекрасный уютный и непохожий на другие город! Спасибо Яне
22 июля 2019
Яна не просто очень приятный в общении человек, но ещё очень информированный и знающий гид. Благодаря ей мы узнали ЧТО посмотреть, ГДЕ вкусно поесть, КУДА вечером пойти погулять. С первого взгляда становится понятным, что Яна влюблена в Болонью и приложит все усилия, чтобы влюбить и вас в этот город). От души довольны знакомством и проведенным вместе временем!
21 июня 2019
Время во время Экскурсии прошло быстро, познавательно и самое главное интересно для детей. Информация подавалась с учетом детей и взрослых, исторические факты преподносились так чтобы было интересно всем членам семьи, спасибо.
Ещё 14 отзывов

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