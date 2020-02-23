24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Болонья сквозь века

Мы начнем прогулку на Пьяцца Маджоре, где я расскажу, почему главный собор Болоньи, базилика Сан-Петронио, так и не стал кафедральным, и раскрою тайны фонтана Нептуна. А еще вы увидите башню 1212 года и место, где в средние века перешептывались сторожевые. Далее мы зайдем в Архигимназию — здание старейшего Болонского университета. Вы узнаете, как учились студенты в XVI веке, кто такие «легисты» и почему в старину они были самыми влиятельными людьми в Болонье. Я раскрою самые интересные, смешные и порой странные секреты Болоньи и даже покажу несколько чудес. Вы убедитесь, что Болонья действительно «красная, толстая и ученая»!

Символы города и полезные советы

В базилике Сан-Доменико вы рассмотрите работы молодого Микеланджело, после чего отправитесь в самое таинственное место Болоньи — собор Сан-Стефано. Вы побываете в точной копии Храма Гроба Христова V века и узнаете его секреты. Следом проскользнете через единственный открытый дворик Болоньи и выйдете к Двум Башням — символу города. В завершение я с удовольствием поделюсь ценными рекомендациями: куда еще сходить в Болонье, что посмотреть и где полакомиться спагетти болоньезе, лазаньей и другой местной едой, считающейся самой вкусной в Италии.