Генуя, внесенная в Список всемирного наследия, – столица Лигурии и место рождения Христофора Колумба. Осмотрите памятники Генуи и величественные дворцы XVI и XVII веков на Ле-Страде-Нуове во время обзорной автобусной экскурсии в формате hop-on hop-off. Билет на 24 или 48 часов позволяет увидеть не только потрясающие здания. В Генуе вы найдете множество скрытых жемчужин.

Двухэтажный автобус отправляется от Пьяцца Карикаменто и останавливается у городского вокзала, а также в лучших местах для шопинга. Не торопясь осмотрите главные достопримечательности города, в числе которых собор Святого Лаврентия, в котором смешаны разные архитектурные стили, от готики до ренессанса.

Полюбуйтесь огромным Палаццо Дукале, а затем вновь сядьте на экскурсионный автобус, который довезет вас до великолепных музеев Генуи. Чтобы увидеть лучшие собрания искусства города, посетите 3 дворца музея Страда Нуова, в котором хранятся шедевры Рубенса, а также произведения многих других местных и итальянских художников.

Полюбуйтесь панорамными видами с верхнего этажа автобуса. Прогуляйтесь по элегантной Виа Гарибальди в культурном центре Генуи, где располагаются величественные здания и дорогие магазины.

У обновленного Старого порта (Порто Антико) вы найдете развлечения для всей семьи, в том числе аквариум, в котором можно понаблюдать за игрой дельфинов.

Автобусы курсируют ежедневно каждые 30–60 минут до раннего вечера, после чего вы сможете познакомиться с ночной жизнью Генуи. Самый оживленный вечером район – историческая часть города, тянущаяся вдоль Пьяцца Сарцано и Виа Сан-Лоренцо.

На следующий день вы можете продолжить автобусную экскурсию в течение 24 или 48 часов, включенных в билет. Вы можете сделать остановку у Биго – панорамного лифта, копирующего машину, которую когда-то использовали для разгрузки кораблей.

Прослушайте комментарии аудио-гида, доступные в записи на нескольких языках, чтобы познакомиться с главными достопримечательностями Генуи с комфортом и удовольствием.

Остановки Красного маршрута (линия А):

1) Карикаменто

2) Via Garibaldi

3) Piazza De Ferrari

4) Пьяцца Витториа

5) Железнодорожный вокзал Бриньоля

6) Via XX Settembre

7) Кариньяно

8) Аквасола

9) Портелло

10) Железнодорожный вокзал Принсипи

11) Круизный терминал

Остановки синего маршрута (линия В):

1) Карикаменто

2) Via Garibaldi

3) Piazza De Ferrari

4) Пьяцца Витториа

5) Выставочный центр Генуи

6) Боккадассе

7) Via XX Settembre

8) Корветто

9) Портелло

10) Железнодорожный вокзал Принсипи

11) Круизный терминал