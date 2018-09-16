Генуя: билет на автобусный hop-on hop-off тур на 24 / 48 часов

Полюбуйтесь видами Генуи во время автобусной hop-on hop-off экскурсии с билетом на 24 / 48 часов

4.4
211 отзывов
Билет на автобус
Полюбуйтесь видами Генуи во время автобусной hop-on hop-off экскурсии с билетом на 24/48 часов.

Сойдите на любой из остановок, чтобы посетить такие достопримечательности, как музей Страда Нуова, улицы конца XVI века и элегантные здания на Виа Гарибальди.
Генуя: билет на автобусный hop-on hop-off тур на 24 / 48 часов
Генуя: билет на автобусный hop-on hop-off тур на 24 / 48 часов
Генуя: билет на автобусный hop-on hop-off тур на 24 / 48 часов
Генуя: билет на автобусный hop-on hop-off тур на 24 / 48 часов
Генуя: билет на автобусный hop-on hop-off тур на 24 / 48 часов
Генуя: билет на автобусный hop-on hop-off тур на 24 / 48 часов
Генуя: билет на автобусный hop-on hop-off тур на 24 / 48 часов
Генуя: билет на автобусный hop-on hop-off тур на 24 / 48 часов
Генуя: билет на автобусный hop-on hop-off тур на 24 / 48 часов
Генуя: билет на автобусный hop-on hop-off тур на 24 / 48 часов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь панорамными видами Генуи из автобуса с открытым верхом
  2. Не торопясь осмотрите город, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
  3. Сойдите на остановке у Порто Антико, где вы найдете развлечения для всей семьи
Генуя, внесенная в Список всемирного наследия, – столица Лигурии и место рождения Христофора Колумба. Осмотрите памятники Генуи и величественные дворцы XVI и XVII веков на Ле-Страде-Нуове во время обзорной автобусной экскурсии в формате hop-on hop-off. Билет на 24 или 48 часов позволяет увидеть не только потрясающие здания. В Генуе вы найдете множество скрытых жемчужин.
Двухэтажный автобус отправляется от Пьяцца Карикаменто и останавливается у городского вокзала, а также в лучших местах для шопинга. Не торопясь осмотрите главные достопримечательности города, в числе которых собор Святого Лаврентия, в котором смешаны разные архитектурные стили, от готики до ренессанса.
Полюбуйтесь огромным Палаццо Дукале, а затем вновь сядьте на экскурсионный автобус, который довезет вас до великолепных музеев Генуи. Чтобы увидеть лучшие собрания искусства города, посетите 3 дворца музея Страда Нуова, в котором хранятся шедевры Рубенса, а также произведения многих других местных и итальянских художников.
Полюбуйтесь панорамными видами с верхнего этажа автобуса. Прогуляйтесь по элегантной Виа Гарибальди в культурном центре Генуи, где располагаются величественные здания и дорогие магазины.
У обновленного Старого порта (Порто Антико) вы найдете развлечения для всей семьи, в том числе аквариум, в котором можно понаблюдать за игрой дельфинов.
Автобусы курсируют ежедневно каждые 30–60 минут до раннего вечера, после чего вы сможете познакомиться с ночной жизнью Генуи. Самый оживленный вечером район – историческая часть города, тянущаяся вдоль Пьяцца Сарцано и Виа Сан-Лоренцо.
На следующий день вы можете продолжить автобусную экскурсию в течение 24 или 48 часов, включенных в билет. Вы можете сделать остановку у Биго – панорамного лифта, копирующего машину, которую когда-то использовали для разгрузки кораблей.
Прослушайте комментарии аудио-гида, доступные в записи на нескольких языках, чтобы познакомиться с главными достопримечательностями Генуи с комфортом и удовольствием.

Остановки Красного маршрута (линия А):

    1) Карикаменто
    2) Via Garibaldi
    3) Piazza De Ferrari
    4) Пьяцца Витториа
    5) Железнодорожный вокзал Бриньоля
    6) Via XX Settembre
    7) Кариньяно
    8) Аквасола
    9) Портелло
    10) Железнодорожный вокзал Принсипи
    11) Круизный терминал

    Остановки синего маршрута (линия В):

      1) Карикаменто
      2) Via Garibaldi
      3) Piazza De Ferrari
      4) Пьяцца Витториа
      5) Выставочный центр Генуи
      6) Боккадассе
      7) Via XX Settembre
      8) Корветто
      9) Портелло
      10) Железнодорожный вокзал Принсипи
      11) Круизный терминал

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Билет на 24 или 48 часов на экскурсионный автобус (при выборе соответствующего варианта)
      • Комментарии аудиогида в записи на нескольких языках (с наушниками)
      • Бесплатный Wi-Fi на борту
      • Бесплатное мобильное приложение: Sightseeing Experience – для отслеживания местонахождения автобуса в реальном времени, плюс пеший тур
      Что не входит
      • Билеты на достопримечательности
      Когда и сколько длится
      Когда: По выбранному вами времени
      Экскурсия длится около 1 часа
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
      Важная информация
      • Скачайте бесплатное приложение Sightseeing Experience App – это простой и удобный способ познавать город самостоятельно. В приложении вы найдете интерактивную карту, показывающую местоположение автобусов в режиме реального времени, время ожидание на остновке, а также вашу точку на карте, от которой вам нужно будет добраться до ближайшей остановки
      Ограничения по возрасту
      • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
      Требования к участникам
      • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

      Вы сами выбираете дату и время

      Отзывы и рейтинг

      4.4
      Основано на 211 отзывах
      Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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      Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
      S
      16 сен 2018
      (Италия)
      Очень красиво, поездка сделана на солнце, которое возвысило красоту города. Тур показал нам наиболее характерные площади и улицы города, рассказав нам историю и анекдоты этого места. Вы можете спуститься, чтобы лучше посетить «этап» маршрута, чтобы вернуться к следующему транспортному средству, билет длится 48 часов. Дружелюбный, услужливый и улыбчивый, чистый автобус. Низкая стоимость Опыт работы, особенно для тех, у кого мало времени для передвижения по городу и / или детям.
      А
      5 апр 2018
      Первая остановка была перенесена из-за конструкции, и было трудно определить, где найти измененную точку подъема шайбы. Другое дело, что многие люди попали в первый раз и заплатили на месте, а не в месте, обозначенном как начало. Полезно знать в будущем, что вы можете просто пойти туда, где есть остановка и заплатить прямо сейчас. Нет необходимости платить заранее онлайн.
      А
      9 окт 2019
      (Италия)
      Генуя - прекрасный город даже для тех, кто живет в таких местах, как я. Стоит посетить его таким образом. Что касается безопасности, больше внимания нужно уделять, прежде всего, проходу рядом с деревьями, так как любой, кто сидит наверху на улице, рискует клюнуть ветви в лицо.

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