Ирина – Гид из Рима

Трехчасовая пешая экскурсия ⛳ по городу Рим. Вы узнаете об истории 📖 “Храма всех богов”, побываете на главных площадях города, увидите Палатинский холм и Большой цирк, пройдете по набережной Тибра и оцените масштабы Колизея и Римского Форума.