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Обзорная прогулка по Риму и Ватикану

5
5 отзывов
Ирина
Ирина – Гид из Рима
Трехчасовая пешая экскурсия ⛳ по городу Рим. Вы узнаете об истории 📖 “Храма всех богов”, побываете на главных площадях города, увидите Палатинский холм и Большой цирк, пройдете по набережной Тибра и оцените масштабы Колизея и Римского Форума.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €130 за экскурсию

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Обзорная прогулка по Риму и Ватикану
Обзорная прогулка по Риму и Ватикану

Что вы увидите

  • Большой цирк
  • Палатинский холм
  • Коллизей
  • Римские форумы
  • Капиталийский холм
  • Витториано
  • площадь Венеции
  • царство кошек
  • Пантеон
  • площадь Навоны
  • замок Св. Ангела
  • набережную Тибра
  • Ватикан и собор Св. Петра
Программа
  • Мы начнем нашу прогулку 👣 от Большого цирка, c одного из самых крупных ипподромов античного мира, где открывается прекрасный вид на Палатинский холм, место основания города Рима.
  • Затем, проходя руины императорских дворцов, мы направимся к Колизею и императорским форумам, а потом поднимемся на великолепную площадь Венеции с ее роскошным убранством и дворцом эпохи возрождения, находящуюся у подножия Капитолийского холма.
  • Добравшись до места обитания Римских кошек на Ларго Аргентина мы дойдем до Пантеона — «храма всех богов», примера архитектурного и строительного мастерства.
  • Далее на нашем пути площадь Навоны с ее изумительным фонтаном и не менее интригующей античной историей 📖 извилистыми улочками местных окрестностей, мы выйдем к набережной, с её величественным мостом и замком Святого Ангела. На улице, связывающей государство Ватикан и Италию, я расскажу историю объединения и признания Ватикана как части Италии, историю площади Святого Петра и самого храма, мы попытаемся понять сакральную сторону древнего Рима, их веру, мировозрение и какую роль играли в этом процессе апостолы Петр и Павел.
  • Мы закончим нашу программу напротив собора Святого Петра, внутри которого, вы сможете ознакомиться с выдающимися произведениями искусства. Я расскажу, что хранится в лабиринтах под собором, и объясню, почему именно это место является священным для миллионов верующих и их паломников уже на протяжении тысячелетий
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение музеев Ватикана
Начало
🚩 Метро Circo Massimo (рядом с печатным киоском)
Место завершения
🏁 Собор Св.Петра, Ватикан
Обзорная прогулка по Риму и Ватикану
Обзорная прогулка по Риму и Ватикану
Обзорная прогулка по Риму и Ватикану
Обзорная прогулка по Риму и Ватикану
Обзорная прогулка по Риму и Ватикану

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина
Ирина
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5 отзывов оставили туристы

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