Мы начнем нашу прогулку 👣 от Большого цирка, c одного из самых крупных ипподромов античного мира, где открывается прекрасный вид на Палатинский холм, место основания города Рима.
Затем, проходя руины императорских дворцов, мы направимся к Колизею и императорским форумам, а потом поднимемся на великолепную площадь Венеции с ее роскошным убранством и дворцом эпохи возрождения, находящуюся у подножия Капитолийского холма.
Добравшись до места обитания Римских кошек на Ларго Аргентина мы дойдем до Пантеона — «храма всех богов», примера архитектурного и строительного мастерства.
Далее на нашем пути площадь Навоны с ее изумительным фонтаном и не менее интригующей античной историей 📖 извилистыми улочками местных окрестностей, мы выйдем к набережной, с её величественным мостом и замком Святого Ангела. На улице, связывающей государство Ватикан и Италию, я расскажу историю объединения и признания Ватикана как части Италии, историю площади Святого Петра и самого храма, мы попытаемся понять сакральную сторону древнего Рима, их веру, мировозрение и какую роль играли в этом процессе апостолы Петр и Павел.
Мы закончим нашу программу напротив собора Святого Петра, внутри которого, вы сможете ознакомиться с выдающимися произведениями искусства. Я расскажу, что хранится в лабиринтах под собором, и объясню, почему именно это место является священным для миллионов верующих и их паломников уже на протяжении тысячелетий
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Посещение музеев Ватикана
Начало
🚩 Метро Circo Massimo (рядом с печатным киоском)
Место завершения
🏁 Собор Св.Петра, Ватикан
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.