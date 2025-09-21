Экскурсия «От Колизея до Ватикана» предлагает уникальную возможность узнать о римской истории. Участники увидят Колизей, Императорские форумы и Капитолийский холм. Площадь Венеции и Пантеон раскроют свои секреты, а на Площади Навона оживут средневековые сплетни.
Замок Святого Ангела и Площадь Святого Петра станут завершающими аккордами этого увлекательного путешествия. Экскурсия обещает множество открытий и незабываемых впечатлений
Замок Святого Ангела и Площадь Святого Петра станут завершающими аккордами этого увлекательного путешествия. Экскурсия обещает множество открытий и незабываемых впечатлений
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение знаковых мест Рима
- 📜 Узнать исторические факты и легенды
- 🎨 Оценить архитектурные шедевры
- 👥 Погрузиться в атмосферу древнего города
- 🔍 Открыть тайны римских понтификов
Что можно увидеть
- Колизей
- Императорские форумы
- Капитолийский холм
- Площадь Венеции
- Пантеон
- Площадь Навона
- Замок Святого Ангела
- Площадь Святого Петра
Описание экскурсии
- Колизей — снаружи мы осмотрим один из главных символов Рима. Вы узнаете историю его создания и выясните, зачем уничтожили то, что раньше было на его месте
- Императорские форумы — вы увидите первый в мире торговый центр и древнеримский прототип цветного кино
- Капитолийский холм — мы насладимся панорамой форумов и архитектурой Микеланджело. Затем спустимся к сохранившейся древнеримской многоэтажке. Вы узнаете, как появилась традиция поцелуев при встрече и как граждане Рима боролись с преступностью
- Площадь Венеции — я расскажу, почему Алтарь Отечества называют свадебным тортом и чем пришлось пожертвовать ради его строительства. А также почему итальянцы не понимают друг друга, а Италия считается молодой страной
- Пантеон — вы выясните, как построили это гениальное сооружение и какое значение оно имело для древних горожан
- Площадь Навона — на одной из самых красивых площадей исследуем шедевры барокко, поговорим о конкуренции архитекторов и обсудим средневековые сплетни. А ещё я расскажу, как в Риме правил не папа, а папесса
- Замок Святого Ангела — по пути сюда заглянем в дом знаменитой куртизанки и обсудим, почему грешницы жили бок о бок со священнослужителями. Поговорим, как мавзолей стал резиденцией пап и какие секретные ходы они использовали
- Площадь Святого Петра — вы раскроете, где Микеланджело изучал строение тел и брал «материалы» для опытов. Своими глазами увидите колесо подкидышей и дом легендарного средневекового палача
А ещё вы узнаете:
- Почему статуи фонтана Четырёх рек отворачиваются от церкви
- Кем были главные инквизиторы
- Какие сувениры привозили из путешествий древние римляне
- И многое-многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия не предусматривает посещение музеев, но при желании мы можем зайти в несколько церквей и увидеть картины Караваджо и скульптуру Микеланджело (входные билеты не потребуются)
- При желании остановимся выпить кофе в историческом кафе или другом атмосферном месте (не входит в стоимость)
- Экскурсию можно дополнить фотосессией (условия согласуем в переписке)
в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00 и 15:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€127
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00 и 15:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари — ваш гид в Риме
Провёл экскурсии для 153 туристов
Buongiorno! Меня зовут Мари. Я хочу, чтобы на память о Вечном городе у вас остались атмосферные снимки «как с открытки». Также с удовольствием поделюсь с вами легендами и историями о жизни римлян. С нетерпением жду вас в Италии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Konstantin
21 сен 2025
Отличная экскурсия
М
Михаил
17 сен 2025
Мария дополняла классическую историю и общедоступные факты рассказами об интересных малоизвестных событиях, позволяющих по-новому и глубже взглянуть на страну и народ.
Р
Роман
14 авг 2025
Огромное Спасибо Марии за экскурсию!!! Интересно, познавательно! Время пролетело незаметно! Увидели много интересных локаций, узнали множество интересных фактов, как исторической части Рима, так и его современной жизни. Всем рекомендую!
Изабелла
13 авг 2025
Нам понравилась экскурсия, была индивидуальная, так что мы немного скорректировали материал и маршрут. Всё отлично!
Алена
31 июл 2025
Мари чудесным образом легко погружает в историю вечного города, очень интересно рассказывает, наглядно показывает и добавляет юмор.
Приятная девушка, грамотная речь и удивительные знания истории. Видно, что человек с любовью относится
Приятная девушка, грамотная речь и удивительные знания истории. Видно, что человек с любовью относится
V
Viktoria
17 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Всё было содержательно, вполне доступно и увлекательно! Спасибо огромное Марие!
А
Антон
3 июл 2025
Мари прекрасный экскурсовод. Познакомила нас с Римом, показала секретные места, рассказала в целом про Италию. Много разных нюансов в маршруте о которых нельзя прочесть в путеводителях.
Мы очень довольны. Спасибо
Мы очень довольны. Спасибо
Ольга
16 июн 2025
Отличная прогулка. Мы добрались из Порта в Рим, время было ограничено. Но мы все успели, наши все пожелания были учтены дополнительно по магазинам и зайти в Ресторан скушать пасту! Посмотрели все, нам подготовила Мария.
Спасибо за такую прогулку и помощь с возвращением в порт на Лайнер.
Однозначно рекомендую, зашли в улочки и такие места где большие группы не проходят)))
Спасибо за такую прогулку и помощь с возвращением в порт на Лайнер.
Однозначно рекомендую, зашли в улочки и такие места где большие группы не проходят)))
A
Artem
2 июн 2025
все было супер интерестно, маршрут был выбран отличный. хоть эта и пешая прогулка длиною в 5 часов, были остановки в живописных местах
Анастасия
31 мая 2025
Мария лучший гид в моей жизни! Влюбила в себя и в город! Очень интересно подавала информацию, приятная, легкая! Время с ней пролетело! Я под впечатлением! Спасибо огромное!
Л
Людмила
11 мая 2025
Хочу поблагодарить Мари за прекрасно проведённую экскурсию! За короткое время она показала нам множество интересных и красивых мест, о которых мы без неё, возможно, даже не узнали бы. Экскурсия была
D
Danis
30 апр 2025
Спасибо, Мария! Лучшие 5 часов в Италии 🫶
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 4 чел.
О, великий Ватикан
Проникнуть в тайны папской жизни, узнать о прошлом города в городе и полюбоваться шедеврами
11 ноя в 12:30
12 ноя в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны и легенды Замка Святого Ангела
Интриги римских пап, чередование эпох Вечного города и секреты древних подземелий
11 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ватикан как захватывающий роман
С интригами, скандалами и тайными страстями пап
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €160 за всё до 7 чел.