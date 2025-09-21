Мои заказы

От Колизея до Ватикана

Погрузитесь в историю Рима, узнав о жизни понтификов и куртизанок. Прогулка по главным местам города раскроет тайны и удивит неожиданными фактами
Экскурсия «От Колизея до Ватикана» предлагает уникальную возможность узнать о римской истории. Участники увидят Колизей, Императорские форумы и Капитолийский холм. Площадь Венеции и Пантеон раскроют свои секреты, а на Площади Навона оживут средневековые сплетни.

Замок Святого Ангела и Площадь Святого Петра станут завершающими аккордами этого увлекательного путешествия. Экскурсия обещает множество открытий и незабываемых впечатлений
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение знаковых мест Рима
  • 📜 Узнать исторические факты и легенды
  • 🎨 Оценить архитектурные шедевры
  • 👥 Погрузиться в атмосферу древнего города
  • 🔍 Открыть тайны римских понтификов
От Колизея до Ватикана© Мари
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Императорские форумы
  • Капитолийский холм
  • Площадь Венеции
  • Пантеон
  • Площадь Навона
  • Замок Святого Ангела
  • Площадь Святого Петра

Описание экскурсии

  • Колизей — снаружи мы осмотрим один из главных символов Рима. Вы узнаете историю его создания и выясните, зачем уничтожили то, что раньше было на его месте
  • Императорские форумы — вы увидите первый в мире торговый центр и древнеримский прототип цветного кино
  • Капитолийский холм — мы насладимся панорамой форумов и архитектурой Микеланджело. Затем спустимся к сохранившейся древнеримской многоэтажке. Вы узнаете, как появилась традиция поцелуев при встрече и как граждане Рима боролись с преступностью
  • Площадь Венеции — я расскажу, почему Алтарь Отечества называют свадебным тортом и чем пришлось пожертвовать ради его строительства. А также почему итальянцы не понимают друг друга, а Италия считается молодой страной
  • Пантеон — вы выясните, как построили это гениальное сооружение и какое значение оно имело для древних горожан
  • Площадь Навона — на одной из самых красивых площадей исследуем шедевры барокко, поговорим о конкуренции архитекторов и обсудим средневековые сплетни. А ещё я расскажу, как в Риме правил не папа, а папесса
  • Замок Святого Ангела — по пути сюда заглянем в дом знаменитой куртизанки и обсудим, почему грешницы жили бок о бок со священнослужителями. Поговорим, как мавзолей стал резиденцией пап и какие секретные ходы они использовали
  • Площадь Святого Петра — вы раскроете, где Микеланджело изучал строение тел и брал «материалы» для опытов. Своими глазами увидите колесо подкидышей и дом легендарного средневекового палача

А ещё вы узнаете:

  • Почему статуи фонтана Четырёх рек отворачиваются от церкви
  • Кем были главные инквизиторы
  • Какие сувениры привозили из путешествий древние римляне
  • И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия не предусматривает посещение музеев, но при желании мы можем зайти в несколько церквей и увидеть картины Караваджо и скульптуру Микеланджело (входные билеты не потребуются)
  • При желании остановимся выпить кофе в историческом кафе или другом атмосферном месте (не входит в стоимость)
  • Экскурсию можно дополнить фотосессией (условия согласуем в переписке)

в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00 и 15:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€127
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00 и 15:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари
Мари — ваш гид в Риме
Провёл экскурсии для 153 туристов
Buongiorno! Меня зовут Мари. Я хочу, чтобы на память о Вечном городе у вас остались атмосферные снимки «как с открытки». Также с удовольствием поделюсь с вами легендами и историями о жизни римлян. С нетерпением жду вас в Италии!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
K
Konstantin
21 сен 2025
Отличная экскурсия
М
Михаил
17 сен 2025
Мария дополняла классическую историю и общедоступные факты рассказами об интересных малоизвестных событиях, позволяющих по-новому и глубже взглянуть на страну и народ.
Р
Роман
14 авг 2025
Огромное Спасибо Марии за экскурсию!!! Интересно, познавательно! Время пролетело незаметно! Увидели много интересных локаций, узнали множество интересных фактов, как исторической части Рима, так и его современной жизни. Всем рекомендую!
Изабелла
Изабелла
13 авг 2025
Нам понравилась экскурсия, была индивидуальная, так что мы немного скорректировали материал и маршрут. Всё отлично!
Алена
Алена
31 июл 2025
Мари чудесным образом легко погружает в историю вечного города, очень интересно рассказывает, наглядно показывает и добавляет юмор.
Приятная девушка, грамотная речь и удивительные знания истории. Видно, что человек с любовью относится
к своей работе.
И плюс прекрасные фото, не отказываетесь от такой доп. Возможности, это чудесные воспоминания о прекрасном городе.
Прогулка пролетала незаметно, ощущение, что экскурсия была не пол-дня, а будто я прожила маленькую жизнь 😁
Спасибо большое за достойную презентацию Рима🌷

V
Viktoria
17 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Всё было содержательно, вполне доступно и увлекательно! Спасибо огромное Марие!
А
Антон
3 июл 2025
Мари прекрасный экскурсовод. Познакомила нас с Римом, показала секретные места, рассказала в целом про Италию. Много разных нюансов в маршруте о которых нельзя прочесть в путеводителях.

Мы очень довольны. Спасибо
Ольга
Ольга
16 июн 2025
Отличная прогулка. Мы добрались из Порта в Рим, время было ограничено. Но мы все успели, наши все пожелания были учтены дополнительно по магазинам и зайти в Ресторан скушать пасту! Посмотрели все, нам подготовила Мария.
Спасибо за такую прогулку и помощь с возвращением в порт на Лайнер.
Однозначно рекомендую, зашли в улочки и такие места где большие группы не проходят)))
A
Artem
2 июн 2025
все было супер интерестно, маршрут был выбран отличный. хоть эта и пешая прогулка длиною в 5 часов, были остановки в живописных местах
Анастасия
Анастасия
31 мая 2025
Мария лучший гид в моей жизни! Влюбила в себя и в город! Очень интересно подавала информацию, приятная, легкая! Время с ней пролетело! Я под впечатлением! Спасибо огромное!
Л
Людмила
11 мая 2025
Хочу поблагодарить Мари за прекрасно проведённую экскурсию! За короткое время она показала нам множество интересных и красивых мест, о которых мы без неё, возможно, даже не узнали бы. Экскурсия была
очень насыщенной, информативной и по-настоящему приятной. От всей души рекомендую эту экскурсию — особенно тем, кто впервые в Риме, но и тем, кто здесь не в первый раз, тоже будет интересно. Ещё раз большое спасибо, Мари!

D
Danis
30 апр 2025
Спасибо, Мария! Лучшие 5 часов в Италии 🫶
