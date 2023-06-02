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Что вас ожидает:
- Колизей
- Римские и императорские форумы
- Колонна Траяна
- Площадь Венеция
- Театр Марцелла
- Храм Аполлона
- Бычий форум
- Храм Гераклу
- Храм Портуну
- Еврейское гетто
- Фонтан черепашек
- Площадь Навона
- Церковь святого Людовика
- Каменная площадь
- Колонна Марка Аврелия
- Фонтан Треви
- Площадь Испании
- Площадь Народа
- Замок святого ангела
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия включает в себя все знаковые места в Риме, которые мы собираемся посмотреть за 6 часов. Начиная от Колизея и заканчивая Замком святого ангела. Прогулку мы начнем с Колизея и его осмотр снаружи, римские форумы и Палатин, остановимся на площади Венеция, увидим древний бычий рынок с его античными храмами 2 века до н. э. и пересекем римское геттто. После обеда в одном из красивейших ресторанов мы направимся к Пантеону и площади Навона, фонтану Треви, площади Испании и замку святого ангела.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- В цену не входит обед в типичном итальянском ресторане. Стоимость на человека 15-30 евро
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встреча на остановке метро B ColosseoЗавершение: Замок святого ангела
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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