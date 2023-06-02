Все о Риме, путешествие через века

Описание
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Все о Риме, путешествие через века
Все о Риме, путешествие через века
Все о Риме, путешествие через века
Все о Риме, путешествие через века
Все о Риме, путешествие через века
Все о Риме, путешествие через века
Все о Риме, путешествие через века
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Колизей
  • Римские и императорские форумы
  • Колонна Траяна
  • Площадь Венеция
  • Театр Марцелла
  • Храм Аполлона
  • Бычий форум
  • Храм Гераклу
  • Храм Портуну
  • Еврейское гетто
  • Фонтан черепашек
  • Площадь Навона
  • Церковь святого Людовика
  • Каменная площадь
  • Колонна Марка Аврелия
  • Фонтан Треви
  • Площадь Испании
  • Площадь Народа
  • Замок святого ангела
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия включает в себя все знаковые места в Риме, которые мы собираемся посмотреть за 6 часов. Начиная от Колизея и заканчивая Замком святого ангела. Прогулку мы начнем с Колизея и его осмотр снаружи, римские форумы и Палатин, остановимся на площади Венеция, увидим древний бычий рынок с его античными храмами 2 века до н. э. и пересекем римское геттто. После обеда в одном из красивейших ресторанов мы направимся к Пантеону и площади Навона, фонтану Треви, площади Испании и замку святого ангела.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • В цену не входит обед в типичном итальянском ресторане. Стоимость на человека 15-30 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча на остановке метро B Colosseo
Завершение: Замок святого ангела
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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