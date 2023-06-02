Описание

Экскурсия включает в себя все знаковые места в Риме, которые мы собираемся посмотреть за 6 часов. Начиная от Колизея и заканчивая Замком святого ангела. Прогулку мы начнем с Колизея и его осмотр снаружи, римские форумы и Палатин, остановимся на площади Венеция, увидим древний бычий рынок с его античными храмами 2 века до н. э. и пересекем римское геттто. После обеда в одном из красивейших ресторанов мы направимся к Пантеону и площади Навона, фонтану Треви, площади Испании и замку святого ангела.