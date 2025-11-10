Все сокровища Рима: индивидуальная классическая обзорная экскурсия

Современный Рим — это практически машина времени! Гуляя среди руин вечного города и любуясь грандиозными храмами, мы будем говорить о людях, творивших историю древнего мира. А также о власти католической церкви и силе искусства эпохи Ренессанса. Вы узнаете о жизни Рима в разные периоды и менталитете его жителей.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Замок Святого Ангела — строился по заказу императора Адриана как мавзолей, а позднее использовался в качестве крепости, в которой папы римские спасались от варварских набегов.
Площадь Навона — в древности здесь находился стадион императора Домициана, а в эпоху Возрождения — место, где соревновались в искусстве скульптуры и архитектуры два гения: Бернини и Борромини.
Пантеон — храм всех богов. Мы полюбуемся куполом, и вы выясните, почему архитекторы средних веков верили, что его создали ангелы, а не люди.
Базилика Святой Марии над Минервой, где похоронена покровительница Италии — Святая Екатерина Сиенская. Здесь можно в подробностях рассмотреть одну из знаменитых статуй Микеланджело.
Площадь Венеции у подножия Капитолийского холма, где когда-то располагалось представительство Венецианского государства.
Алтарь Отечества Витториано — беломраморный архитектурный ансамбль, посвящённый объединению Италии. Любуясь им, вы поймёте, почему римляне называют его «вставной челюстью».
Римский Форум, где в древности устраивались народные собрания, проводились языческие обряды и проходили судебные заседания. Именно отсюда началась вся история Рима.
Колизей, который до сих пор считается чудом света.
Организационные детали
- Дополнительно по желанию оплачиваются входные билеты в Пантеон — €5 с чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Нонна — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности.
