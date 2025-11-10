Все сокровища Рима: индивидуальная классическая обзорная экскурсия

Что вас ожидает

Замок Святого Ангела — строился по заказу императора Адриана как мавзолей, а позднее использовался в качестве крепости, в которой папы римские спасались от варварских набегов.

Площадь Навона — в древности здесь находился стадион императора Домициана, а в эпоху Возрождения — место, где соревновались в искусстве скульптуры и архитектуры два гения: Бернини и Борромини.

Пантеон — храм всех богов. Мы полюбуемся куполом, и вы выясните, почему архитекторы средних веков верили, что его создали ангелы, а не люди.

Базилика Святой Марии над Минервой, где похоронена покровительница Италии — Святая Екатерина Сиенская. Здесь можно в подробностях рассмотреть одну из знаменитых статуй Микеланджело.

Площадь Венеции у подножия Капитолийского холма, где когда-то располагалось представительство Венецианского государства.

Алтарь Отечества Витториано — беломраморный архитектурный ансамбль, посвящённый объединению Италии. Любуясь им, вы поймёте, почему римляне называют его «вставной челюстью».

Римский Форум, где в древности устраивались народные собрания, проводились языческие обряды и проходили судебные заседания. Именно отсюда началась вся история Рима.

Колизей, который до сих пор считается чудом света.

Организационные детали