Индивидуальная экскурсия по лабиринтам базара Сук-Вакиф в Дохе
Погружение в культуру Катара на рынке Сук-Вакиф. Откройте для себя традиции, ароматы специй и секретные лавочки Дохи
Начало: У рынка Сук-Вакиф
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Сердце Дохи: история, традиции и современность
Откройте для себя уникальное сочетание традиций и технологий в Дохе. Посетите Сук Вакиф, район Мшрейб и насладитесь прогулкой на лодке доу
Начало: Около Mina Fish Market
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 16:00
20 ноя в 16:00
22 ноя в 16:00
$110 за человека
10%
Сокровища Дохи: 2,5 часа от традиций до будущего
Истории, специи, золото и футуризм - всё в одном маршруте
Начало: На набережной Корниш
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00
Завтра в 15:00
20 ноя в 15:00
$65
$72 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 октября 2025Сердце Дохи: история, традиции и современностьДата посещения: 2 октября 2025Огромное спасибо нашему гиду Венере за замечательную экскурсию по Дохе!
Она заразила нас любовью к этой стране! Венера - искренний, отзывчивый, заботливый гид и человек! Надеемся на новые встречи!
- ММаргарита6 ноября 2025Прекрасная прогулка по городу, получила ответы на все вопросы 😍
- ООльга6 ноября 2025Мероприятие прошло хорошо. Наталья очень открытый и приятный человек. Мы прогулялись по рынку, насладились атмосферой, остались там на ужин. Наталья дала рекомендации по ресторанам и ответила на все наши вопросы. Большое спасибо!)
- ССергей8 августа 2025Благодарю Наталью за организацию! Экскурсовод Инна очень понравилась, которая не считается со временем и уделяет внимание гостю! Получил крутые впечатления, знания и опыт в игре арабские шашки!
Рекомендую!!!
П. С: уделите этой стране больше времени, она окутает Вас историей!
- ЕЕлизавета19 мая 2025Выделить изучение сук Вакиф в отдельную прогулку было отличной идеей. На обзорной экскурсии слишком много других тем и совсем другая
- ЕЕвгения9 мая 2025Без Наташи мы точно бы прошли только по паре главных улочек и не увидели все самое интересное внутри) а так прогулка пролетела незаметно, и точно хочется вернуться!
- ААлександр2 мая 2025Женя прекрасный гид, все было очень интересно, Доха это сплав арабских традиций и хай-тека.
- IIAROSLAV1 мая 2025Это было хорошо! Рекомендую!
- ААлена16 марта 2025Спасибо огромное!
Очень интересно, познавательно и не навязчиво!!
Очень все понравилось
- ККирилл16 марта 2025Прекрасный гид, замечательное знакомство с городом!!! Спасибо Наташа!!!
- ННаталья5 декабря 2024Очень понравилась экскурсия, узнали много нового об обычаях жителей Катара. Очень колоритно и впечатляюще! Наталья - интересный рассказчик, приятный человек!
- DDenis6 ноября 2024Всё хорошо. Рекомендую, если хотите понять данное место.
- ККонстантин6 мая 2024Отличная, интересная, позитивная и познавательная экскурсия! Наталья-большое спасибо!
- ООльга7 апреля 2024Отлично! Превосходно!!! С Наташей прогулялись по знаковым местам Дохи. Пофоткались с соколами, полюбовались лошадями и верблюдами, заглянули на птичий рынок
- ВВероника23 марта 2024Спасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсии.
Восточный базар - дело тонкое и
- EEkaterina22 марта 2024Нашим гидом по столице Катара была Наталья! Она показала и рассказала нам, насколько Доха очень яркий, интересный и разнообразный город. Спасибо за экскурсию!!!
- ББорис30 ноября 2023Экскурсия и Наташа классные. Нам очень понравилось. И рассказ интересный и подача. Видно, что человек давно живет в регионе и знает места и особенности локального быта. Сами бы до кучи мест не дошли. Рекомендую
- ССергей15 ноября 2023Сергей и Ольга, семейная пара. Познакомиться с Катаром и Дохой нам посчастливилось в компании с Натальей. Наташа прекрасный рассказчик, планировщик
- ЛЛариса22 октября 2023Мне очень понравилась Наташа. И как гид, и как человек. Экскурсия было очень познавательной и интересной. Это была такая приятная
- RRudenko4 октября 2023Спасибо Наталии за интересную экскурсию. Она прекрасный рассказчик. Много знает о Катаре и местных традициях. На рынке просто невозможно удержаться, чтобы не купить что-то вкусненькое и сувенир на память. Рекомендуем.
