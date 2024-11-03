Яркий Лимассол, белокаменная Лефкара и скалистый пляж

Погрузитесь в историю Кипра, посетив Лимассол, Лефкару и Губернаторский пляж. Откройте для себя архитектуру, культуру и природные красоты
Эта красивая поездка познакомит вас с разными историческими эпохами Кипра - каждая из них по-своему напитала местную культуру.

Чтобы убедиться в этом, вы побываете в белокаменной деревне Лефкаре и оцените типичную кипрскую архитектуру. В динамичном Лимассоле увидите не только современность, но и следы Античности и Средневековья. А на Губернаторском пляже отдохнёте среди скал

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность узнать историю Кипра
  • 🏛️ Посещение древних и современных достопримечательностей
  • 🛍️ Возможность приобрести уникальные сувениры
  • 🏖️ Отдых на живописном пляже
  • 🚐 Комфортное путешествие на минивэне
    • Яркий Лимассол, белокаменная Лефкара и скалистый пляж
    Яркий Лимассол, белокаменная Лефкара и скалистый пляж
    Яркий Лимассол, белокаменная Лефкара и скалистый пляж

    Что можно увидеть

  • Лефкара
  • Лимассол
  • Губернаторский пляж
  • Крепость Лимассола
  • Марина Лимассола

    • Описание экскурсии

    Белокаменная Лефкара

    Эта атмосферная деревушка покажет вам во всей красе типичную кипрскую архитектуру. Здесь же вы сможете приобрести сувениры: кружева лефкаритика — наследие венецианского периода и серебряные украшения.

    Лимассол — один из самых ярких городов Кипра

    Основанный у подножия античного города Аматус, он может похвастаться богатой историей. Вы узнаете о происходивших здесь событиях от античных времён до наших дней. Побываете у стен крепости, где праздновал свою свадьбу с Беренгарией Наварской английский король Ричард Львиное Сердце. Пройдёте по Старому городу, а затем проникнитесь духом современного Лимасола, любуясь белоснежными яхтами в Марине.

    Губернаторский пляж

    Здесь вы отдохнёте душой и телом, сможете сделать незабываемые фото на фоне белых скал и ощутить прохладу лазурных вод залива Гавернорс.

    Организационные детали

    • Обед и напитки не включены в стоимость
    • Путешествие проходит на минивэне Mercedes Vito
    • Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный€65
    Дети до 12 лет€45
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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