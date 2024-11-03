Эта красивая поездка познакомит вас с разными историческими эпохами Кипра - каждая из них по-своему напитала местную культуру.
Чтобы убедиться в этом, вы побываете в белокаменной деревне Лефкаре и оцените типичную кипрскую архитектуру. В динамичном Лимассоле увидите не только современность, но и следы Античности и Средневековья. А на Губернаторском пляже отдохнёте среди скал
Чтобы убедиться в этом, вы побываете в белокаменной деревне Лефкаре и оцените типичную кипрскую архитектуру. В динамичном Лимассоле увидите не только современность, но и следы Античности и Средневековья. А на Губернаторском пляже отдохнёте среди скал
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Описание экскурсии
Белокаменная Лефкара
Эта атмосферная деревушка покажет вам во всей красе типичную кипрскую архитектуру. Здесь же вы сможете приобрести сувениры: кружева лефкаритика — наследие венецианского периода и серебряные украшения.
Лимассол — один из самых ярких городов Кипра
Основанный у подножия античного города Аматус, он может похвастаться богатой историей. Вы узнаете о происходивших здесь событиях от античных времён до наших дней. Побываете у стен крепости, где праздновал свою свадьбу с Беренгарией Наварской английский король Ричард Львиное Сердце. Пройдёте по Старому городу, а затем проникнитесь духом современного Лимасола, любуясь белоснежными яхтами в Марине.
Губернаторский пляж
Здесь вы отдохнёте душой и телом, сможете сделать незабываемые фото на фоне белых скал и ощутить прохладу лазурных вод залива Гавернорс.
Организационные детали
- Обед и напитки не включены в стоимость
- Путешествие проходит на минивэне Mercedes Vito
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€65
|Дети до 12 лет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Айе-Напе
Кипр сам себя не покажет! Наша компания с 1998 года предлагает профессиональное экскурсионное обслуживание на острове. Групповые и индивидуальные экскурсии, авторские туры. От команды лучших гидов!Задать вопрос
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