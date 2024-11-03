🌟 Уникальная возможность узнать историю Кипра 🏛️ Посещение древних и современных достопримечательностей 🛍️ Возможность приобрести уникальные сувениры 🏖️ Отдых на живописном пляже 🚐 Комфортное путешествие на минивэне

Эта красивая поездка познакомит вас с разными историческими эпохами Кипра - каждая из них по-своему напитала местную культуру. Чтобы убедиться в этом, вы побываете в белокаменной деревне Лефкаре и оцените типичную кипрскую архитектуру. В динамичном Лимассоле увидите не только современность, но и следы Античности и Средневековья. А на Губернаторском пляже отдохнёте среди скал

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Белокаменная Лефкара

Эта атмосферная деревушка покажет вам во всей красе типичную кипрскую архитектуру. Здесь же вы сможете приобрести сувениры: кружева лефкаритика — наследие венецианского периода и серебряные украшения.

Лимассол — один из самых ярких городов Кипра

Основанный у подножия античного города Аматус, он может похвастаться богатой историей. Вы узнаете о происходивших здесь событиях от античных времён до наших дней. Побываете у стен крепости, где праздновал свою свадьбу с Беренгарией Наварской английский король Ричард Львиное Сердце. Пройдёте по Старому городу, а затем проникнитесь духом современного Лимасола, любуясь белоснежными яхтами в Марине.

Губернаторский пляж

Здесь вы отдохнёте душой и телом, сможете сделать незабываемые фото на фоне белых скал и ощутить прохладу лазурных вод залива Гавернорс.

Организационные детали