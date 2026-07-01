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Индивидуальная
до 10 чел.
Восточное побережье Саньи: плавучие деревни, пляжи и шопинг в CDF
Небанальные впечатления - природа, море и местная жизнь без курортной суеты
12 июл в 09:00
13 июл в 09:00
от $455 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Остров обезьян: не просто парк, а живой театр! (всё включено)
Дикая природа, яркие эмоции и встречи с приматами - в путешествии из Саньи
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30
12 июл в 08:30
14 июл в 08:30
$97 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Санья - ловить рыбу и жарить барбекю (всё включено)
Почувствовать себя местным рыбаком: поднять улов, приготовить на углях и забыть о времени
12 июл в 09:00
13 июл в 09:00
от $520 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Приключение в тропическом саду в окрестностях Саньи - с барбекю и сбором фруктов
Погрузиться в экзотическую природу и необычные вкусы местной кухни
Начало: В районе Тянья
Завтра в 10:00
12 июл в 10:00
от $300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс резьбы по кокосу и Музей артефактов народа Ли
Приобщиться к культурному и историческому наследию Саньи
Начало: В районе Хайтан
Завтра в 11:00
12 июл в 11:00
от $300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Санья за 3 часа: от парка Лухуэйтоу до самого колоритного рынка города
Оценить разнообразные сочетания природы, культуры и бытовой жизни
Начало: У Международного торгового центра
Завтра в 09:00
12 июл в 09:00
от $290 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Побережье Саньи и городок Тянья
Насладиться тропическим колоритом и локальными угощениями и познакомиться с местной культурой
Начало: У парка «Тянья Хайцзяо»
Завтра в 09:00
12 июл в 09:00
от $290 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «На китайском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
- Восточное побережье Саньи: плавучие деревни, пляжи и шопинг в CDF;
- Остров обезьян: не просто парк, а живой театр! (всё включено);
- Из Санья - ловить рыбу и жарить барбекю (всё включено);
- Приключение в тропическом саду в окрестностях Саньи - с барбекю и сбором фруктов;
- Мастер-класс резьбы по кокосу и Музей артефактов народа Ли.
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Сколько стоит экскурсия по Санье в июле 2026
Сейчас в Санье в категории "На китайском языке" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 97 до 520. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2026 год на китайском языке, 4 ⭐ отзыва, цены от $97. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь