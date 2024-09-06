5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Чжуцзяцзяо
Погрузитесь в атмосферу старинного Китая, прогуливаясь по Чжуцзяцзяо. Вас ждут водные пейзажи, архитектура эпохи Мин и Цин, а также традиции местных жителей
Начало: В холле отеля
9 сен в 08:00
11 сен в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Шанхаю
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан: музеи, сады, каналы и мосты
Ситан - поэтичный городок на воде с узкими улочками, изящными мостами и уникальными музеями. Погуляем по каналам, полюбуемся домиками и попробуем рисовое вино
Начало: В вашем отеле
9 сен в 08:00
10 сен в 16:00
$365 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlesya6 сентября 2024Отличная экскурсия! Гид Надя позаботилась об удобстве и комфорте, прекрасный собеседник, обо многом может рассказать. Само место - лучшее из того, что я увидела во время своего отдыха в Шанхае, точно не пожалеете. Очень рекомендую)
- ААлена30 августа 2024Нина, оперативно вышла на связь, всё организовала отлично. У нас было мало времени и отдаленный район, но все прошло хорошо. Спасибо!
- ЮЮна28 августа 2024Прекрасная Настя, которая была с нами в поездке! Добрая открытая! Помогла мне даже с заселением в отель. Сам Ситан волшебный по энергетике и красоте. Я не была в Венеции, но ощущение схожее. Однозначно рекомендую съездить всем
- ДДарья27 августа 2024У нас была экскурсовод Ольга (она из Китая, но просила ее так называть). Она очень хорошо говорит, очень интересно рассказывает как про культурные аспекты, так и про современную жизнь
- ААнастасия25 августа 2024Все прошло отлично! Экскурсия очень понравилась, все было понятно и интересно! Затем еще довезли в аэропорт, тк водителю было по пути! После подарили маленькие сувениры, очень приятно!
- ЕЕкатерина19 августа 2024День, проведенный в Чжуцзяцзяо, запомнится надолго! Необыкновенная красота китайской деревни, вода каналов, доброжелательность жителей. Комфортная поездка, хороший автомобиль, гид, немногословный, но отвечающий на все вопросы со знанием истории и настоящего Китая на хорошем русском
- ЭЭльвира19 августа 2024Супер экскурсия, гид Михаил просто на высшем уровне
- ООгата15 августа 2024Экскурсия понравилась. Гид Миша много рассказывал и отвечал на интересующие меня вопросы. Мой совет, ехать в будни. Если хотите красивые фотографии каналов
- ЛЛев10 августа 2024Всё было отлично. Гид Ольга дает много интересной и доступной информации. Организация экскурсии тоже на уровне. Будем рекомендовать друзьям! Спасибо Евгений и Ольга!
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «На Рождество»
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