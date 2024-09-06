A Alesya Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция Отличная экскурсия! Гид Надя позаботилась об удобстве и комфорте, прекрасный собеседник, обо многом может рассказать. Само место - лучшее из того, что я увидела во время своего отдыха в Шанхае, точно не пожалеете. Очень рекомендую)

А Алена Незабываемый Шанхай на автомобиле Нина, оперативно вышла на связь, всё организовала отлично. У нас было мало времени и отдаленный район, но все прошло хорошо. Спасибо!

Ю Юна Из Шанхая - в древний Ситан Прекрасная Настя, которая была с нами в поездке! Добрая открытая! Помогла мне даже с заселением в отель. Сам Ситан волшебный по энергетике и красоте. Я не была в Венеции, но ощущение схожее. Однозначно рекомендую съездить всем

Д Дарья Незабываемый Шанхай на автомобиле У нас была экскурсовод Ольга (она из Китая, но просила ее так называть). Она очень хорошо говорит, очень интересно рассказывает как про культурные аспекты, так и про современную жизнь

А Анастасия Незабываемый Шанхай на автомобиле Все прошло отлично! Экскурсия очень понравилась, все было понятно и интересно! Затем еще довезли в аэропорт, тк водителю было по пути! После подарили маленькие сувениры, очень приятно!

Е Екатерина Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция День, проведенный в Чжуцзяцзяо, запомнится надолго! Необыкновенная красота китайской деревни, вода каналов, доброжелательность жителей. Комфортная поездка, хороший автомобиль, гид, немногословный, но отвечающий на все вопросы со знанием истории и настоящего Китая на хорошем русском

Э Эльвира Из Шанхая - в древний Ситан Супер экскурсия, гид Михаил просто на высшем уровне

О Огата Из Шанхая - в древний Ситан читать дальше и самой деревни с архитектурными объектами, поезжайте в дневное время. Если хотите увидеть улочки в огнях красных китайских фонариков и погрузиться в ритм ночных питейных заведений - вечером. Экскурсия понравилась. Гид Миша много рассказывал и отвечал на интересующие меня вопросы. Мой совет, ехать в будни. Если хотите красивые фотографии каналов