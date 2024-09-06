На Рождество – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Шанхае на русском языке, цены от $320. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
На машине
60 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Чжуцзяцзяо
Погрузитесь в атмосферу старинного Китая, прогуливаясь по Чжуцзяцзяо. Вас ждут водные пейзажи, архитектура эпохи Мин и Цин, а также традиции местных жителей
Начало: В холле отеля
9 сен в 08:00
11 сен в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле
На машине
72 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Шанхаю
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
На машине
13 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан: музеи, сады, каналы и мосты
Ситан - поэтичный городок на воде с узкими улочками, изящными мостами и уникальными музеями. Погуляем по каналам, полюбуемся домиками и попробуем рисовое вино
Начало: В вашем отеле
9 сен в 08:00
10 сен в 16:00
$365 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alesya
    6 сентября 2024
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Отличная экскурсия! Гид Надя позаботилась об удобстве и комфорте, прекрасный собеседник, обо многом может рассказать. Само место - лучшее из того, что я увидела во время своего отдыха в Шанхае, точно не пожалеете. Очень рекомендую)
    Отличная экскурсия! Гид Надя позаботилась об удобстве и комфорте, прекрасный собеседник, обо многом может рассказать. СамоОтличная экскурсия! Гид Надя позаботилась об удобстве и комфорте, прекрасный собеседник, обо многом может рассказать. СамоОтличная экскурсия! Гид Надя позаботилась об удобстве и комфорте, прекрасный собеседник, обо многом может рассказать. СамоОтличная экскурсия! Гид Надя позаботилась об удобстве и комфорте, прекрасный собеседник, обо многом может рассказать. СамоОтличная экскурсия! Гид Надя позаботилась об удобстве и комфорте, прекрасный собеседник, обо многом может рассказать. СамоОтличная экскурсия! Гид Надя позаботилась об удобстве и комфорте, прекрасный собеседник, обо многом может рассказать. Само
  • А
    Алена
    30 августа 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Нина, оперативно вышла на связь, всё организовала отлично. У нас было мало времени и отдаленный район, но все прошло хорошо. Спасибо!
  • Ю
    Юна
    28 августа 2024
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Прекрасная Настя, которая была с нами в поездке! Добрая открытая! Помогла мне даже с заселением в отель. Сам Ситан волшебный по энергетике и красоте. Я не была в Венеции, но ощущение схожее. Однозначно рекомендую съездить всем
  • Д
    Дарья
    27 августа 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    У нас была экскурсовод Ольга (она из Китая, но просила ее так называть). Она очень хорошо говорит, очень интересно рассказывает как про культурные аспекты, так и про современную жизнь
  • А
    Анастасия
    25 августа 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Все прошло отлично! Экскурсия очень понравилась, все было понятно и интересно! Затем еще довезли в аэропорт, тк водителю было по пути! После подарили маленькие сувениры, очень приятно!
    Все прошло отлично! Экскурсия очень понравилась, все было понятно и интересно! Затем еще довезли в аэропортВсе прошло отлично! Экскурсия очень понравилась, все было понятно и интересно! Затем еще довезли в аэропортВсе прошло отлично! Экскурсия очень понравилась, все было понятно и интересно! Затем еще довезли в аэропортВсе прошло отлично! Экскурсия очень понравилась, все было понятно и интересно! Затем еще довезли в аэропортВсе прошло отлично! Экскурсия очень понравилась, все было понятно и интересно! Затем еще довезли в аэропортВсе прошло отлично! Экскурсия очень понравилась, все было понятно и интересно! Затем еще довезли в аэропортВсе прошло отлично! Экскурсия очень понравилась, все было понятно и интересно! Затем еще довезли в аэропортВсе прошло отлично! Экскурсия очень понравилась, все было понятно и интересно! Затем еще довезли в аэропорт
  • Е
    Екатерина
    19 августа 2024
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    День, проведенный в Чжуцзяцзяо, запомнится надолго! Необыкновенная красота китайской деревни, вода каналов, доброжелательность жителей. Комфортная поездка, хороший автомобиль, гид, немногословный, но отвечающий на все вопросы со знанием истории и настоящего Китая на хорошем русском
  • Э
    Эльвира
    19 августа 2024
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Супер экскурсия, гид Михаил просто на высшем уровне
  • О
    Огата
    15 августа 2024
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Экскурсия понравилась. Гид Миша много рассказывал и отвечал на интересующие меня вопросы. Мой совет, ехать в будни. Если хотите красивые фотографии каналов
    читать дальше

    и самой деревни с архитектурными объектами, поезжайте в дневное время. Если хотите увидеть улочки в огнях красных китайских фонариков и погрузиться в ритм ночных питейных заведений - вечером.

    Экскурсия понравилась. Гид Миша много рассказывал и отвечал на интересующие меня вопросыЭкскурсия понравилась. Гид Миша много рассказывал и отвечал на интересующие меня вопросыЭкскурсия понравилась. Гид Миша много рассказывал и отвечал на интересующие меня вопросы
  • Л
    Лев
    10 августа 2024
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Всё было отлично. Гид Ольга дает много интересной и доступной информации. Организация экскурсии тоже на уровне. Будем рекомендовать друзьям! Спасибо Евгений и Ольга!

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
  2. Незабываемый Шанхай на автомобиле
  3. Из Шанхая - в древний Ситан
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в сентябре 2024
Сейчас в Шанхае в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 365. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 145 ⭐ отзывов, цены от $320. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам