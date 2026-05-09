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Индивидуальная
до 3 чел.
По барам Шанхая: ночная жизнь, коктейли и истории (18+)
Найти ключ к пониманию шанхайцев в местах, где они расслабляются и снимают социальные маски
«Район Цзиньан — лучшее место, чтобы начать вечер: барные улицы, которые живут 7 дней в неделю»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$250 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Погружение в ночную жизнь Шанхая: бары и популярный клуб
Начало: 1-й этаж, 56 Шишангу, Но. 56-2, Маомин саус роуд, ...
«Вас ждут четыре особых места — три бара и один популярный клуб, каждый со своим неповторимым стилем»
Завтра в 21:00
4 июл в 21:00
$24 за человека
Групповая
до 15 чел.
Лучшие бары Шанхая: вечерняя экскурсия с дегустацией
Начало: 6Ф82+ВВК Сюйхуэй, Шанхай, Китай
«Ваш путь в ночную жизнь Шанхая Барный тур в Шанхае — это отличный способ отпраздновать любимые события и открыть для себя новые заведения: пабы, клубы и рестораны»
$29 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш день в Шанхайском Диснейленде
С трансфером и личным гидом без языкового барьера
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
$590 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Отличная экскурсия. интересные места.
рассказ про город и историю. очень рекомендую
рассказ про город и историю. очень рекомендую
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Заказывала экскурсию лично для себя, так как путешествовала одна. Я не сильно пьющий или тусующийся человек, но иногда хочется посмотреть
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Отличный выбор мест и очень приятная компания
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Д
Отличная экскурсия, а самое главное гид великолепный. Лиза очень интересный собеседник, который расскажет много увлекательных фактов про бары и исполнит любые запросы и пожелания по экскурсии
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E
Отлично провели время и познакомились с замечательными людьми со всего мира. Рекомендую всем, кто хочет завести новые знакомства и пообщаться с путешественниками.
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Д
Лучший гид по барам и пабам из всех, с кем я встречался. Присоединяйтесь и почувствуйте настоящий дух Шанхая!
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А
Было здорово — приятные люди, отличные напитки и уютные места! Однозначно всем советую!
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М
Это лучшее, что можно сделать в Шанхае! Мы встретили много классных людей и соло-путешественников, выбор баров был великолепным. Весело провели
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А
Экскурсия была очень хорошей, гид отлично справлялся с ситуацией. Хотя случились некоторые непредвиденные моменты, например, закрытие ночного клуба, гид быстро
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C
Этот тур — настоящий must-do! Хотелось провести время с друзьями, хотя мы и из разных стран. Джилл — отличный гид, она создавала лёгкую и весёлую атмосферу. Всем, кто хочет ярких впечатлений, советую присоединяться!
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Всего 10 отзывов в Шанхае в категории "Бары и ночная жизнь"
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Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Бары и ночная жизнь»
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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июле 2026
Сейчас в Шанхае в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 4 экскурсии от 24 до 590. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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