читать дальше уменьшить

а какая она ночная жизнь в другой стране.



Гид Лиза составляет отличную компанию. Знакомит с особенностями баров, краткой историей этих баров, создает дружескую атмосферу и знакомит с хозяевами баров. Приятно было окунутся и увидеть добрую коммуникацию Лизы с персоналом, ощущается, что работники действительно комфортные и приятные люди, ощущаешь душевность.



К сожалению не все из желаемого удалось посетить, ввиду особенности времени и места, но это не влияет на оценку всей экскурсии, так как не зависело от гида.



Советую данную экскурсию, особенно одиноким путешественникам. Так же отдельно отмечу, что приятно было видеть в списке экскурсий такое необычное предложение как прогулка по баром, ведь это то, чего мне не хватало - товарища, особенно, когда сам по себе ты человек не пьющий и не имеющий большого опыта в барах.