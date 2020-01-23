5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Улочки, дворы и шпили

Рига — кинематографичный город. Здесь снимали несколько серий фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», эпизоды «Семнадцати мгновений весны», «Встречи на Эльбе» и «Щита и меча». В декорациях звездного Старого города вы почувствуете себя настоящей знаменитостью. Отталкиваясь от ваших пожеланий, мы прогуляемся по историческому центру, живописной набережной или в одном из прекрасных городских парков. Я расскажу интересные факты о Риге и об особенностях жизни здесь, дам советы, куда стоит сходить и где можно вкусно перекусить.

Рижская фотосессия

Мы заранее обсудим ваш образ и элементы декора, чтобы фотографии как можно лучше раскрыли вас, а во время съемки я помогу подобрать выгодный ракурс и позы. За полтора часа прогулки вы не только осмотрите уютные уголки латвийской столицы, но и получите на память профессиональные фотографии.