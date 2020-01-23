5 отзывов оставили туристы

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Фотосвидание с Ригой

Заглянуть в самобытный Старый город и почувствовать себя кинозвездой

  • 📷Для любителей фотосессий
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1 час
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Договориться о времени

90 за экскурсию

У фотографа на этой прогулке5 отзывов
5
Евгения
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Евгения – Гид в Риге
На дружеской прогулке 👣 я открою вам удивительную Старую Ригу, где каждый дом хранит свой секрет.

В вашем темпе мы осмотрим знаковые достопримечательности 🏛️ и интересные локации, создавая вашу личную фотоисторию.

Кроме снимков, с вами навсегда останутся приятные воспоминания и очарование прибалтийского города.
Фотосвидание с Ригой
Фотосвидание с Ригой

Что вас ожидает

Улочки, дворы и шпили
Рига — кинематографичный город. Здесь снимали несколько серий фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», эпизоды «Семнадцати мгновений весны», «Встречи на Эльбе» и «Щита и меча». В декорациях звездного Старого города вы почувствуете себя настоящей знаменитостью. Отталкиваясь от ваших пожеланий, мы прогуляемся по историческому центру, живописной набережной или в одном из прекрасных городских парков. Я расскажу интересные факты о Риге и об особенностях жизни здесь, дам советы, куда стоит сходить и где можно вкусно перекусить.

Рижская фотосессия
Мы заранее обсудим ваш образ и элементы декора, чтобы фотографии как можно лучше раскрыли вас, а во время съемки я помогу подобрать выгодный ракурс и позы. За полтора часа прогулки вы не только осмотрите уютные уголки латвийской столицы, но и получите на память профессиональные фотографии.

Организационные детали

После прогулки вы получите 20 обработанных профессиональных фотоснимков.

Фотосвидание с Ригой
Фотосвидание с Ригой
Фотосвидание с Ригой
Фотосвидание с Ригой
Фотосвидание с Ригой
Фотосвидание с Ригой
Фотосвидание с Ригой
Фотосвидание с Ригой
Фотосвидание с Ригой
Фотосвидание с Ригой
Фотосвидание с Ригой
Фотосвидание с Ригой
Фотосвидание с Ригой

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Евгения
Евгения
Меня зовут Евгения. Последние 3 года вместе с мужем и дочерью я живу в Латвии и познаю ее красоту. До этого жила и работала фотографом вместе с моей подругой Екатериной в Амстердаме и Бельгии. Занимаюсь фотографией уже более 8 лет. Люблю свою работу поскольку она позволяет мне познавать и раскрывать красоту человека и воплощать мои идеи и видения прекрасного на фото. Всего вам доброго и до прекрасных встреч:)
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5 отзывов оставили туристы

23 января 2020
Мы брали экскурсию в последний день пребывания в городе, чтобы на память остался фотоальбом из Риги, поэтому все отведенное время посвятили фотосессии. Фото получились отличные, очень довольны.
25 декабря 2019
Мне очень понравилась фотопрогулка. Евгения подобрала красивые места, уютные дворики, очень комфортное общение. Даже мой восьмилетний сын, который не любит фотосессии, быстро нашел общий язык с Евгенией. И главное, мне очень понравились фотографии. Не постановочные, а живые, настоящие. Всем советую!
9 декабря 2019
Фотосессия, проведённая Женей, превзошла наши ожидания! Очень красивые живые фотографии! Фото мы получили через день, на такую быструю и качественную проработку я уж точно не рассчитывала. Было очень легко и позитивно работать с Женей! Она поймала те самые моменты и эмоции, которые мы хотели бы видеть на фото! Все было очень легко и непринужденно! Если Вы хотите получить сочные, живые фотографии, то от души рекомендую Евгению!)
Анастасия
3 декабря 2019
Мне очень понравился как результат, так и процесс - от подготовки образа, советов, помощи, нахождения своего реквизита, контактов, до финального результата. Получились красивые и приятные воспоминания о Риге в виде фотографий.
7 августа 2019
Все очень понравилось, было мило и дружелюбно, весело, креативно, огромное спасибо Евгении

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Эта прогулка для тех, кто хочет исследовать закоулки старой Риги и на пару часов заблудиться в лабиринте улочек, наполненных загадочными сюжетами и легендами! Мы прогуляемся по важнейшим местам средневекового города от Ратушной площади до Шведских ворот, спустимся в подземелья и лабораторию алхимика, поговорим о братстве Черноголовых и отыщем золотых петушков на рижских соборах. Вы убедитесь, что многовековая история Риги не менее загадочна и удивительна, чем её колоритные предания.
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