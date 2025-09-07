Мои заказы

Башня A’DAM Toren – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Башня A’DAM Toren» в Амстердаме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первые шаги в Амстердаме
Пешая
2 часа
154 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Первые шаги в Амстердаме
Расставаться не хотелось. Так интересно! Ну просто чудо!
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 8 чел.
Амстердам: любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€150 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    7 сентября 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Экскурсия прошла в виде прогулки по историческому центру города с легким погружением в историю, а также интересными рассказами о прошлой и нынешней жизни города. Были с подростками - все остались довольны.
  • О
    Оксана
    10 августа 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Зара - лучший гид! Все интересно: и места, и истории! Мы с таким удовольствием прогулялись по Амстердаму! Получили огромную порцию
    позитива и энергии на продолжение осмотра города самостоятельно. Зара дала несколько рекомендаций, где можно поесть аутентичной кухни - пальчики оближешь! Всем рекомендую!

  • О
    Ольга
    4 августа 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Были семьей с детьми (8 и 12 лет) на экскурсии в Амстердаме с Зарой. Как она потрясающе взяла в оборот
    детей! Узнали много интересных фактов об истории города. А благодаря легкой подаче факты запоминались! Прогулка была комфортной, рассказ гида интересный, мы получили огромное удовольствие! Спасибо, Зара!

  • А
    Андрей
    27 июля 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Очень рекомендуем делать первые шаги (и не только) в Амстердаме именно с Зарой! Интересная и динамичная экскурсия, отличный маршрут и
    что не менее важно классный формат общения - мы как будто оказались на дружеской встрече, а не приехали осматривать новый город с незнакомым человеком!

  • Н
    Наталья
    20 июля 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Это был наш первый визит в Нидерланды и первый день в Амстердаме. Экскурсия прошла отлично. Зара показала и рассказала не
    только основные достопримечательности города, но и многое другое, о чем не пишут в путеводителях. Очень информативно и доброжелательно. Спасибо Заре за прекрасное знакомство

  • А
    Анастасия
    2 июля 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    В Амстердаме мы выбрали Зару для начала знакомства с городом. И совершенно не ошиблись. Невероятно харизматичный и интересный человек. Неутомимый
    рассказчик. Сколько всего можно уместить в одну экскурсию с исторической точки зрения, как житель и как искусствовед. Экскурсия с двумя подростками была легкой, приятной и интересной. Сколько вопросов сыпалось от них все дорогу, ни на минуту не заскучали! Сама экскурсия спланирована грамотно, мы никуда не торопились, но столько всего успели!!! Отдельное спасибо за кофе в шикарном королевском кафе и массу рекомендаций, которыми мы воспользовались. Искренне от души рекомендую всем, у кого будет день в Амстердаме, провести в компании Зары. А мы обязательно вернемся снова🤗

  • А
    Анна
    8 июня 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Нам очень понравилась экскурсия! Много интересной информации, прекрасная подача информации для детей. Хороший маршрут и много прекрасных рекомендаций. Мы обязательно
    пойдем на другие экскурсии Зары при следующем визите в Амстердам. Мои сыновья 10ти и 7ми лет в восторге, слушали экскурсию в течении 2х часов с интересом. Спасибо, Зара!

  • С
    Софья
    20 мая 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    30 апреля всей семьей были на пешей прогулке по Амстердаму с Зарой. Зара доброжелательная, коммуникабельная, веселая, с самого начала создала
    доверительную атмосферу. Интересный рассказчик и собеседник, очень эрудированная. Экскурсия очень понравилась, все было интересно! Зара замечательный гид, на наш взгляд одна из лучших! РЕКОМЕНДУЕМ!

  • S
    Sarkis
    18 мая 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Все было интересно, гид приятный человек. Спасибо!
  • О
    Оксана
    9 мая 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Всё понравилось, рекомендую. Экскурсия была весёлая, интересная, без лишний информации, которую затем не вспомнить.
  • и
    ирина
    27 апреля 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Зара прекрасный рассказчик! Очень интересная экскурсия!
  • А
    Алиева
    23 апреля 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Зара спасибо за экскурсию, 2 часа пролетели как 2 минуты. Жаль что так быстро прошло время. Надеюсь еще раз встретимся когда нибудь. И рада была что ты оказалась нашей землячкой. Приятнее вдвойне.
  • Э
    Эльвира
    10 апреля 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Добрый день. Побывали на экскурсии с детьми, все понравилось, не утомились, посмотрели основные достопримечательности. Зара увлекла детей, что достаточно важно в поездках и экскурсиях с детьми, чтобы все были довольны😀
  • E
    Ekaterina
    5 марта 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    В первый день Зара познакомила нас с Амстердамом, проведя чудесную экскурсию по городу. Было очень интересно и увлекательно! Второй день
    мы посвятили музею Ван Гога. Вначале вместо скучной экскурсии с сухими фактами жизнеописания художника мы прослушали интересную лекцию с элементами викторины и призами от Зары. И уже потом прошлись по музею, ориентируясь на ту информацию, которую узнали от нашего экскурсовода, даже почувствовали себя немного экспертами творчества этого необычного художника😉Спасибо большое!

  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Зара самый замечательный гид по Амстердаму,по Нидерландам.
    Расставаться не хотелось.
    Так интересно!
    Ну просто чудо!
  • А
    Алина
    13 февраля 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Недавно мы были в Амстердаме проездом и нам посчастливилось попасть на экскурсию с гидом Зарой. Это было настоящее удовольствие!

    Зара –
    потрясающий гид с отличным чувством юмора, хорошо поставленной речью и приятным голосом. Она не просто рассказывает факты, а превращает экскурсию в увлекательную прогулку, создавая непринужденную атмосферу.

    Маршрут был продуман идеально: мы гуляли почти три часа, но совсем не устали. Зара делала интересные остановки, включая дегустации штруделя и сыра, что сделало экскурсию еще более атмосферной.

    Нам понравилось абсолютно все! Уже планируем следующую поездку летом, и в списке обязательных дел – прогулка на лодке с Зарой. Однозначно рекомендуем! ♥️

  • И
    Индира
    3 февраля 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Мы посетили замечательную экскурсию с Зарой в музей Ван Гога.
    Зара помогла нам приобрести билеты.
    Сам формат экскурсии был весьма необычным. Это
    было как будто мы перенеслись в студенческие времена - сначала была интересная лекция, а затем тестовые задания, по завершению которых участники были награждены приятными презентами.
    После музея мы отправились гулять и изучать город.
    Зара очень интересно рассказывала, мы много смеялись и вообще нам с ней было очень комфортно (надеюсь и ей с нами тоже)

  • М
    Мила
    22 января 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Зара замечательный гид и прекрасный рассказчик! Нам было мало 2,5 часа! Много интересных историй, локальные особенности, архитектура - все что
    мы хотели узнать, мы узнали. Вас
    ждут не просто факты, а интересный и запоминающийся рассказ.
    Очень рекомендуем Зару как прекрасного гида в Амстердаме!

  • А
    Анна
    10 января 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Зара, классно провела нам экскурсию- 2 часа пролетело незаметно, за интересными историями🌿
  • I
    Inna
    5 января 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Нам с сыном очень понравилась экскурсия. Два часа пролетели как одно мгновение. Спасибо большое ❤️

