Обзорная экскурсия по Абу-Даби для пассажиров круизных лайнеров

Набережная Корниш и живописная панорама города и Персидского залива.
Этнографическая деревня под открытым небом — традиционные дома, ремёсла и быт кочевников помогают понять, как в пустыне вырос один из самых богатых городов мира.
Emirates Palace сделаем остановку для фото у символа арабского богатства и гостеприимства.
Qasr Al Watan — резиденция президента. Вы увидите, как в ОАЭ сочетаются традиции и современная архитектура.
Capital Gate — небоскрёб с рекордным наклоном, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса.
Мечеть шейха Зайда с гигантскими куполами, изящными колоннадами — одно из самых впечатляющих сооружений исламского мира.
Рынок фиников — это аромат Востока и возможность попробовать и купить лучшие сладости Эмиратов.
Остров Саадият и Лувр Абу-Даби. Мы проедем по острову, который считается культурным центром столицы. По желанию вы посетите музей, где под одним куполом собраны шедевры мировой цивилизации.
Ориентировочный тайминг поездки:
Мечеть шейха Зайда — 2–2 ч 15 мин
Дворец Qasr Al Watan — 1,5 ч–1 ч 45 мин
Этнографическая деревня — 45 мин
Остальные остановки — по 10–15 мин каждая
Организационные детали
Трансфер проходит на комфортабельном автобусе от порта и обратно
Все входные билеты (кроме Лувра — ~€18 за чел.) входят в стоимость
Дополнительно оплачивается обед, покупки на рынке и посещение Лувра — по желанию
Перерыв на обед не предусмотрен программой, возьмите с собой ланч бокс
в среду в 09:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
$45
Дети до 12 лет
$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 70 туристов
Я гид-экскурсовод и ваш проводник по ОАЭ с более чем 20-летним опытом.
Уже много лет я сопровождаю на экскурсиях гостей этой удивительной страны и сотрудничаю с такими крупными компаниями, как Sharaf читать дальшеуменьшить
DG и PAC GROUP.
В этом сезоне я подготовил для вас мои авторские групповые экскурсии по Абу-Даби и Дубаю по новым маршрутам и доступным ценам.
Каждое путешествие со мной — это не просто экскурсия, это возможность открыть для себя богатую историю и современное великолепие этих городов.
Все поездки проходят с полным юридическим обеспечением, в удобных автобусах с профессиональными водителями!
Мы посещаем самые знаковые места — от впечатляющих дворцов до потрясающих мечетей и рынков.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Ольга
Прекрасная экскурсия в мини группе. Комфортабельный автобус. У гида микрофон. Встреча и отправление вовремя.
Интересный рассказчик Вадим. Информации давал много во время переездов.
Первая остановка ради истории страны.
Вторая - просто восхитительная резиденция!
Мечеть необыкновенно читать дальшеуменьшить
красива
Лувр явно лишний. Тем более его не посещали.
Достаточно свободного времени, чтобы сделать фотографии. Время пролетело незаметно.
Рынок я бы не рекомендовала. Цены там явно завышены. Потом спокойно купили дубайский шоколад по 23-25 дирхам вместо 50 в супермаркете около отеля.
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Анна
Вадим очень подготовленный опытный гид-время распределяет рационально, программу продумывает так, чтоб маршрут максимально совпадал с наименьшим количеством других туристов, насколько это возможно. Рассказывает интересно, на вопросы отвечает. Вишенка на торте - Вадим даже может предоставить женщинам обайю для посещения мечети! Очень рекомендую!
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А
Андрей
Экскурсия понравилась. Отличная организация, замечательные локации, очень интересный рассказ про Абу-Даби и ОАЭ, комфортабельный автобус, адекватное чередование отдыха в автобусе и прогулок пешком, 8 часов пролетели незаметно. Вадим - Супергид! Спасибо! Рекомендуем
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Ю
Юлия
Вадим умеет увлечь, рассказывает реальные интересные факты из местной жизни, с легкой подачей материала и юмором, охотно отвечает на вопросы. Однозначно рекомендую.
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е
елена
Огромное спасибо Вадиму за отличную экскурссию,профессионал и гил от Бога! Спасибо большое!
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