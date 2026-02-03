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Обзорная экскурсия по Абу-Даби для пассажиров круизных лайнеров

Оценить величие столицы: белоснежные мечети, президентский дворец, этнодеревня и финиковый рынок
Эта экскурсия создана специально для пассажиров круизных лайнеров: маршрут, темп и трансферы организованы с учётом стоянки судна.

Вы успеете увидеть главные достопримечательности, проникнуться эстетикой Востока и познакомиться с историей города. И вернуться на борт вовремя.
5
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби для пассажиров круизных лайнеров
Обзорная экскурсия по Абу-Даби для пассажиров круизных лайнеров
Обзорная экскурсия по Абу-Даби для пассажиров круизных лайнеров

Описание экскурсии

Набережная Корниш и живописная панорама города и Персидского залива.

Этнографическая деревня под открытым небом — традиционные дома, ремёсла и быт кочевников помогают понять, как в пустыне вырос один из самых богатых городов мира.

Emirates Palace сделаем остановку для фото у символа арабского богатства и гостеприимства.

Qasr Al Watan — резиденция президента. Вы увидите, как в ОАЭ сочетаются традиции и современная архитектура.

Capital Gate — небоскрёб с рекордным наклоном, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса.

Мечеть шейха Зайда с гигантскими куполами, изящными колоннадами — одно из самых впечатляющих сооружений исламского мира.

Рынок фиников — это аромат Востока и возможность попробовать и купить лучшие сладости Эмиратов.

Остров Саадият и Лувр Абу-Даби. Мы проедем по острову, который считается культурным центром столицы. По желанию вы посетите музей, где под одним куполом собраны шедевры мировой цивилизации.

Ориентировочный тайминг поездки:

  • Мечеть шейха Зайда — 2–2 ч 15 мин
  • Дворец Qasr Al Watan — 1,5 ч–1 ч 45 мин
  • Этнографическая деревня — 45 мин
  • Остальные остановки — по 10–15 мин каждая

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельном автобусе от порта и обратно
  • Все входные билеты (кроме Лувра — ~€18 за чел.) входят в стоимость
  • Дополнительно оплачивается обед, покупки на рынке и посещение Лувра — по желанию
  • Перерыв на обед не предусмотрен программой, возьмите с собой ланч бокс

в среду в 09:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$45
Дети до 12 лет$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваш гид в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 70 туристов
Я гид-экскурсовод и ваш проводник по ОАЭ с более чем 20-летним опытом. Уже много лет я сопровождаю на экскурсиях гостей этой удивительной страны и сотрудничаю с такими крупными компаниями, как Sharaf
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DG и PAC GROUP. В этом сезоне я подготовил для вас мои авторские групповые экскурсии по Абу-Даби и Дубаю по новым маршрутам и доступным ценам. Каждое путешествие со мной — это не просто экскурсия, это возможность открыть для себя богатую историю и современное великолепие этих городов. Все поездки проходят с полным юридическим обеспечением, в удобных автобусах с профессиональными водителями! Мы посещаем самые знаковые места — от впечатляющих дворцов до потрясающих мечетей и рынков.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Ольга
Прекрасная экскурсия в мини группе. Комфортабельный автобус. У гида микрофон. Встреча и отправление вовремя.

Интересный рассказчик Вадим.
Информации давал много во время переездов.

Первая остановка ради истории страны.

Вторая - просто восхитительная резиденция!

Мечеть необыкновенно
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красива

Лувр явно лишний. Тем более его не посещали.

Достаточно свободного времени, чтобы сделать фотографии.
Время пролетело незаметно.

Рынок я бы не рекомендовала. Цены там явно завышены. Потом спокойно купили дубайский шоколад по 23-25 дирхам вместо 50 в супермаркете около отеля.

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Анна
Вадим очень подготовленный опытный гид-время распределяет рационально, программу продумывает так, чтоб маршрут максимально совпадал с наименьшим количеством других туристов, насколько это возможно. Рассказывает интересно, на вопросы отвечает. Вишенка на торте - Вадим даже может предоставить женщинам обайю для посещения мечети! Очень рекомендую!
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А
Экскурсия понравилась. Отличная организация, замечательные локации, очень интересный рассказ про Абу-Даби и ОАЭ, комфортабельный автобус, адекватное чередование отдыха в автобусе и прогулок пешком, 8 часов пролетели незаметно. Вадим - Супергид! Спасибо! Рекомендуем
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Ю
Вадим умеет увлечь, рассказывает реальные интересные факты из местной жизни, с легкой подачей материала и юмором, охотно отвечает на вопросы. Однозначно рекомендую.
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е
Огромное спасибо Вадиму за отличную экскурссию,профессионал и гил от Бога! Спасибо большое!
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