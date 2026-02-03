Обзорная экскурсия по Абу-Даби для пассажиров круизных лайнеров

Эта экскурсия создана специально для пассажиров круизных лайнеров: маршрут, темп и трансферы организованы с учётом стоянки судна. Вы успеете увидеть главные достопримечательности, проникнуться эстетикой Востока и познакомиться с историей города. И вернуться на борт вовремя.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Абу-Даби

Описание экскурсии

Набережная Корниш и живописная панорама города и Персидского залива.

Этнографическая деревня под открытым небом — традиционные дома, ремёсла и быт кочевников помогают понять, как в пустыне вырос один из самых богатых городов мира.

Emirates Palace сделаем остановку для фото у символа арабского богатства и гостеприимства.

Qasr Al Watan — резиденция президента. Вы увидите, как в ОАЭ сочетаются традиции и современная архитектура.

Capital Gate — небоскрёб с рекордным наклоном, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса.

Мечеть шейха Зайда с гигантскими куполами, изящными колоннадами — одно из самых впечатляющих сооружений исламского мира.

Рынок фиников — это аромат Востока и возможность попробовать и купить лучшие сладости Эмиратов.

Остров Саадият и Лувр Абу-Даби. Мы проедем по острову, который считается культурным центром столицы. По желанию вы посетите музей, где под одним куполом собраны шедевры мировой цивилизации.

Ориентировочный тайминг поездки:

Мечеть шейха Зайда — 2–2 ч 15 мин

Дворец Qasr Al Watan — 1,5 ч–1 ч 45 мин

Этнографическая деревня — 45 мин

Остальные остановки — по 10–15 мин каждая

Организационные детали

Трансфер проходит на комфортабельном автобусе от порта и обратно

Все входные билеты (кроме Лувра — ~€18 за чел.) входят в стоимость

Дополнительно оплачивается обед, покупки на рынке и посещение Лувра — по желанию