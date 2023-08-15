Дубай: поездка в будущее в мини-группе

Узнать в Музее будущего, что готовит нам завтра, и насладиться на яхте сегодняшним днём

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Дубай — это не просто город в пустыне и искусственные острова. Это — мегаполис, в котором знают, как выглядит будущее.

На нашей экскурсии вы тоже сможете это узнать: посетите иммерсионный центр и Музей будущего, слетаете в иные миры и полюбуетесь на чудеса прогресса с высоты 52 этажа. Ужин на яхте не даст насовсем оторваться от дня сегодняшнего. Хотя — с какой стороны посмотреть!
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Ближайшие даты:
15
авг
16
авг
17
авг
18
авг
19
авг
20
авг
21
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Смотровая площадка на 52 этаже небоскреба Palm Tower на острове Пальма Джумейра. Невероятный вид и вся красота острова в виде пальмового дерева — как на ладони. Историю создания Пальма Джумейра можно узнать благодаря здешнему музею и интерактивным зонам.

Иммерсионный развлекательный центр Aya Universe в Wafi Mall. Комплекс поделен на 12 тематических зон, и каждая переносит в другую, захватывающую с первых секунд реальность. Здесь вы совершите путешествие к разноцветным звёздам, погуляете в садах мерцающих деревьев или посмотрите на водопад, текущий снизу вверх.

Музей будущего. Очередной шедевр города инноваций и небоскрёбов, уникальная витрина будущего. Вас встретят не просто последние достижения науки и техники, но их потенциальные «потомки», которые смогут изменить мир в ближайшие 20 лет.

Ужин на яхте. Роскошная яхта Lotus длиной 220 футов предлагает многоуровневый отдых на нескольких палубах: наверху — вечеринки с баром и танцполом, на основном этаже — роскошный ресторан, где прямо при вас готовят барбекю, и бассейн с джакузи. На нижней палубе — небольшой уютный кинотеатр.

Организационные детали

  • Все входные билеты включены в стоимость
  • Мы заберём вас из вашего отеля и привезём обратно
  • Встречу проведу я или один из гидов нашей команды

ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Групповые
На машине
Водные развлечения
Можно с детьми
Музеи
Летние
Выездные
На весь день
Пальма Джумейра
Популярные места
На яхте
Музей Будущего
Что еще посмотреть

Похожие туры из Дубая

Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
🚌 На автобусе
Круиз
5 часов
36 отзывов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
в лобби вашего отеля
Завтра
15 авг
16 авг
17 авг
$40 за человека
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
Полюбоваться городом с борта 13-метровой белоснежной яхты и шикарно отдохнуть за 3 часа
в районе Дубай Марины
Завтра
15 авг
16 авг
17 авг
$500 за всё до 10 чел.
Билеты в Музей будущего в Дубае
🚶 Пешая
Входной билет
1 час
2 отзыва
Билеты в Музей будущего в Дубае
Опережая время: оценить уникальное здание и исследовать интерактивную экспозицию
в Музее будущего в Дубае
15 авг
16 авг
17 авг
18 авг
$65 за билет
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дубае
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ