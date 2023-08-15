Узнать в Музее будущего, что готовит нам завтра, и насладиться на яхте сегодняшним днём
На нашей экскурсии вы тоже сможете это узнать: посетите иммерсионный центр и Музей будущего, слетаете в иные миры и полюбуетесь на чудеса прогресса с высоты 52 этажа. Ужин на яхте не даст насовсем оторваться от дня сегодняшнего. Хотя — с какой стороны посмотреть!
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Описание
Что вас ожидает
✨ Смотровая площадка на 52 этаже небоскреба Palm Tower на острове Пальма Джумейра. Невероятный вид и вся красота острова в виде пальмового дерева — как на ладони. Историю создания Пальма Джумейра можно узнать благодаря здешнему музею и интерактивным зонам.
✨ Иммерсионный развлекательный центр Aya Universe в Wafi Mall. Комплекс поделен на 12 тематических зон, и каждая переносит в другую, захватывающую с первых секунд реальность. Здесь вы совершите путешествие к разноцветным звёздам, погуляете в садах мерцающих деревьев или посмотрите на водопад, текущий снизу вверх.
✨ Музей будущего. Очередной шедевр города инноваций и небоскрёбов, уникальная витрина будущего. Вас встретят не просто последние достижения науки и техники, но их потенциальные «потомки», которые смогут изменить мир в ближайшие 20 лет.
✨ Ужин на яхте. Роскошная яхта Lotus длиной 220 футов предлагает многоуровневый отдых на нескольких палубах: наверху — вечеринки с баром и танцполом, на основном этаже — роскошный ресторан, где прямо при вас готовят барбекю, и бассейн с джакузи. На нижней палубе — небольшой уютный кинотеатр.
Организационные детали
- Все входные билеты включены в стоимость
- Мы заберём вас из вашего отеля и привезём обратно
- Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.