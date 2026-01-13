Дубай — это не просто город в пустыне и искусственные острова. Это — мегаполис, в котором знают, как выглядит будущее.На нашей экскурсии вы тоже сможете это узнать: посетите иммерсионный центр

и Музей будущего, слетаете в иные миры и полюбуетесь на чудеса прогресса с высоты 52 этажа. Ужин на яхте не даст насовсем оторваться от дня сегодняшнего. Хотя — с какой стороны посмотреть!

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Описание экскурсии

✨ Смотровая площадка на 52 этаже небоскреба Palm Tower на острове Пальма Джумейра. Невероятный вид и вся красота острова в виде пальмового дерева — как на ладони. Историю создания Пальма Джумейра можно узнать благодаря здешнему музею и интерактивным зонам.

✨ Иммерсионный развлекательный центр Aya Universe в Wafi Mall. Комплекс поделен на 12 тематических зон, и каждая переносит в другую, захватывающую с первых секунд реальность. Здесь вы совершите путешествие к разноцветным звёздам, погуляете в садах мерцающих деревьев или посмотрите на водопад, текущий снизу вверх.

✨ Музей будущего. Очередной шедевр города инноваций и небоскрёбов, уникальная витрина будущего. Вас встретят не просто последние достижения науки и техники, но их потенциальные «потомки», которые смогут изменить мир в ближайшие 20 лет.

✨ Ужин на яхте. Роскошная яхта Lotus длиной 220 футов предлагает многоуровневый отдых на нескольких палубах: наверху — вечеринки с баром и танцполом, на основном этаже — роскошный ресторан, где прямо при вас готовят барбекю, и бассейн с джакузи. На нижней палубе — небольшой уютный кинотеатр.

Организационные детали