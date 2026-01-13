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Дубай: поездка в будущее в мини-группе

Узнать в Музее будущего, что готовит нам завтра, и насладиться на яхте сегодняшним днём
Дубай — это не просто город в пустыне и искусственные острова. Это — мегаполис, в котором знают, как выглядит будущее.

На нашей экскурсии вы тоже сможете это узнать: посетите иммерсионный центр
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и Музей будущего, слетаете в иные миры и полюбуетесь на чудеса прогресса с высоты 52 этажа. Ужин на яхте не даст насовсем оторваться от дня сегодняшнего. Хотя — с какой стороны посмотреть!

5
1 отзыв
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Дубай: поездка в будущее в мини-группе

Описание экскурсии

Смотровая площадка на 52 этаже небоскреба Palm Tower на острове Пальма Джумейра. Невероятный вид и вся красота острова в виде пальмового дерева — как на ладони. Историю создания Пальма Джумейра можно узнать благодаря здешнему музею и интерактивным зонам.

Иммерсионный развлекательный центр Aya Universe в Wafi Mall. Комплекс поделен на 12 тематических зон, и каждая переносит в другую, захватывающую с первых секунд реальность. Здесь вы совершите путешествие к разноцветным звёздам, погуляете в садах мерцающих деревьев или посмотрите на водопад, текущий снизу вверх.

Музей будущего. Очередной шедевр города инноваций и небоскрёбов, уникальная витрина будущего. Вас встретят не просто последние достижения науки и техники, но их потенциальные «потомки», которые смогут изменить мир в ближайшие 20 лет.

Ужин на яхте. Роскошная яхта Lotus длиной 220 футов предлагает многоуровневый отдых на нескольких палубах: наверху — вечеринки с баром и танцполом, на основном этаже — роскошный ресторан, где прямо при вас готовят барбекю, и бассейн с джакузи. На нижней палубе — небольшой уютный кинотеатр.

Организационные детали

  • Все входные билеты включены в стоимость
  • Мы заберём вас из вашего отеля и привезём обратно
  • Встречу проведу я или один из гидов нашей команды

ежедневно в 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$300
Дети до 12 лет$270
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарух
Фарух — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 30689 туристов
Семь лет живу в Дубае и очень его люблю! У меня два высших образования, знаю 6 языков. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Все прошло отлично. Огромная благодарность Фаруху и Эльдору за организацию. Трансфер был прямо от отеля, перемешались на комфортном автомобиле. Видимо нам повезло и мини группа состояла только из нас троих.
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Посетили все запланированные места, а так же пообедали в уютном кафе, которое посоветовал Эльдор.
Стоит отметить, что цена немного изменилась, так как ужин на яхте в праздничные дни оказался дороже, но об этом Фарух сразу предупредил и нас цена устроила. В остальном все было так как заявлено в описании к экскурсии.

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