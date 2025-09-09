Откройте для себя Абу-Даби, где восточные традиции переплетаются с ультрасовременной архитектурой! Это путешествие познакомит вас с историей великой страны: от жизни бедуинов в пустыне до самых амбициозных проектов 21 века.
Вы посетите Белую мечеть — жемчужину исламского мира, рассмотрите Лувр и президентский дворец и сделаете незабываемые кадры на фоне Etihad Towers.
Описание экскурсии
- Белая мечеть шейха Зайда — одна из самых величественных в мире. В её архитектурном облике гармонично сочетаются традиции и новейшие технологии
- Дворец президента Qasr Al Watan — символ власти и культурного наследия ОАЭ (вход за доплату по желанию)
- Деревня бедуинов — прикосновение к жизни предков, кочевавших по пустыне задолго до нефтяного бума
- Остров Яс и Ferrari World — аттракционы, которые обожают и взрослые, и дети (вход за доплату по желанию)
- Музей Лувр Абу-Даби (внешний осмотр) — шедевры мирового искусства в футуристическом здании на острове Саадият
- Башни Etihad Towers — фото-стоп с панорамой ультрасовременного Абу-Даби
- Гоночная трасса Формулы-1 — почувствуйте рёв моторов на Яс-Марине!
- Набережная Корниш — живописный променад с идеальными видами на город и Персидский залив
- Город панков из «Безумного Макса» — неожиданная и колоритная часть маршрута, как из фильма
По пути поговорим, как пустыня превратилась в огромную империю, и обсудим современную жизнь в ОАЭ. Также мы дадим вам главную информацию обо всех локациях на маршруте.
Организационные детали
- Поедем на Hyundai Sonata, Kia Optima или Chevrolet Malibu. Для больших групп есть Toyota Sienna и Kia Carnival
- Отдельно по желанию оплачиваются входные билеты в музеи и обед — актуальную стоимость уточняйте в переписке
- Мы можем встретить вас в других эмиратах — от $40
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 11:00, в четверг в 10:00, в воскресенье в 11:15
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 11:00, в четверг в 10:00, в воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хабиб — ваша команда гидов в Дубае
Меня зовут Хабиб! Живу в ОАЭ с 2017 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Святослав
9 сен 2025
Всё понравилось. Сначала были сомнения, что без отзывов, но все прошло хорошо. Гид русскоговорящий, рассказывал истории дубая и абу-даби очень интересно. Старался нас веселить всё время.
