Мои заказы

Город из сказки: путешествие в Абу-Даби из Дубая

Главные достопримечательности, яркие фотолокации и живая история Эмиратов
Откройте для себя Абу-Даби, где восточные традиции переплетаются с ультрасовременной архитектурой! Это путешествие познакомит вас с историей великой страны: от жизни бедуинов в пустыне до самых амбициозных проектов 21 века.

Вы посетите Белую мечеть — жемчужину исламского мира, рассмотрите Лувр и президентский дворец и сделаете незабываемые кадры на фоне Etihad Towers.
5
1 отзыв
Город из сказки: путешествие в Абу-Даби из Дубая© Хабиб
Город из сказки: путешествие в Абу-Даби из Дубая© Хабиб
Город из сказки: путешествие в Абу-Даби из Дубая© Хабиб
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 11:00, 11:15

Описание экскурсии

  • Белая мечеть шейха Зайда — одна из самых величественных в мире. В её архитектурном облике гармонично сочетаются традиции и новейшие технологии
  • Дворец президента Qasr Al Watan — символ власти и культурного наследия ОАЭ (вход за доплату по желанию)
  • Деревня бедуинов — прикосновение к жизни предков, кочевавших по пустыне задолго до нефтяного бума
  • Остров Яс и Ferrari World — аттракционы, которые обожают и взрослые, и дети (вход за доплату по желанию)
  • Музей Лувр Абу-Даби (внешний осмотр) — шедевры мирового искусства в футуристическом здании на острове Саадият
  • Башни Etihad Towers — фото-стоп с панорамой ультрасовременного Абу-Даби
  • Гоночная трасса Формулы-1 — почувствуйте рёв моторов на Яс-Марине!
  • Набережная Корниш — живописный променад с идеальными видами на город и Персидский залив
  • Город панков из «Безумного Макса» — неожиданная и колоритная часть маршрута, как из фильма

По пути поговорим, как пустыня превратилась в огромную империю, и обсудим современную жизнь в ОАЭ. Также мы дадим вам главную информацию обо всех локациях на маршруте.

Организационные детали

  • Поедем на Hyundai Sonata, Kia Optima или Chevrolet Malibu. Для больших групп есть Toyota Sienna и Kia Carnival
  • Отдельно по желанию оплачиваются входные билеты в музеи и обед — актуальную стоимость уточняйте в переписке
  • Мы можем встретить вас в других эмиратах — от $40
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 11:00, в четверг в 10:00, в воскресенье в 11:15

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 11:00, в четверг в 10:00, в воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хабиб
Хабиб — ваша команда гидов в Дубае
Меня зовут Хабиб! Живу в ОАЭ с 2017 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Святослав
9 сен 2025
Всё понравилось. Сначала были сомнения, что без отзывов, но все прошло хорошо. Гид русскоговорящий, рассказывал истории дубая и абу-даби очень интересно. Старался нас веселить всё время.
Всё понравилось. Сначала были сомнения, что без отзывов, но все прошло хорошо. Гид русскоговорящий, рассказывал историиВсё понравилось. Сначала были сомнения, что без отзывов, но все прошло хорошо. Гид русскоговорящий, рассказывал историиВсё понравилось. Сначала были сомнения, что без отзывов, но все прошло хорошо. Гид русскоговорящий, рассказывал историиВсё понравилось. Сначала были сомнения, что без отзывов, но все прошло хорошо. Гид русскоговорящий, рассказывал историиВсё понравилось. Сначала были сомнения, что без отзывов, но все прошло хорошо. Гид русскоговорящий, рассказывал историиВсё понравилось. Сначала были сомнения, что без отзывов, но все прошло хорошо. Гид русскоговорящий, рассказывал историиВсё понравилось. Сначала были сомнения, что без отзывов, но все прошло хорошо. Гид русскоговорящий, рассказывал истории

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии из Дубая

Из Дубая - в Абу-Даби
На машине
10 часов
334 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$55 за человека
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Комфортабельное путешествие на Mercedes с посещением главных достопримечательностей
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$550 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Абу-Даби (из Дубая)
На машине
7 часов
133 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия Абу-Даби: чарующий свет заката
Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 10:33
Завтра в 10:33
$300 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае