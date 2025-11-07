Мои заказы

Парк Забиль – экскурсии в Дубае

Найдено 5 экскурсий в категории «Парк Забиль» в Дубае на русском языке, цены от $50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
На машине
На лодке
На микроавтобусе
10 часов
58 отзывов
Водная прогулка
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая на индивидуальной экскурсии. Новейшие небоскребы, аутентичные улочки и шикарные марины ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
$200 за всё до 7 чел.
Самое-самое в Дубае
На машине
6 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический и современный Дубай
Откройте для себя удивительный Дубай: от старинных районов до современных небоскребов. Погрузитесь в атмосферу роскоши и восточных традиций
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
1 день в Дубае + катание на монорельсе
На машине
8 часов
-
10%
122 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
1 день в Дубае + катание на монорельсе
Отправиться на обзорную экскурсию по городу и взглянуть на него с особого ракурса
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$207$230 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
9%
163 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Комфортная автомобильная экскурсия с остановками у главных достопримечательностей и рассказами о них
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник и пятницу в 12:00
12 дек в 12:00
15 дек в 12:00
$50$55 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю
На машине
8 часов
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
Автомобильная экскурсия по Дубаю без спешки. Посетите Мадинат Джумейра, Пальмовый остров и Бурдж-эль-Араб. Узнайте историю ОАЭ и Дубая
Начало: Дубай
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$235 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 ноября 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Унас была пересадка в аэропорту Шарджа целый день. Прочитав положительные отзывы выбрали данную экскурсию и не ошиблись!!! Время начала экскурсии
    читать дальше

    было скорректировано под наши рейсы. Надир, встретил нас в аэропорту утром. Провез по достопримечательностям Дубая, которые были запланированы в экскурсионной программе, а также внёс изменения в план экскурсии по нашему желанию - завтрак,купание на пляже и обед. Надир, купил входные билеты на смотровые площадки, которые мы выбрали,интересно рассказал об истории города и страны. После экскурсии привез нас в аэропорт. Все было прекрасно организовано, неспеша, гуляли по такому потрясающему городу. Надир, спасибо огромное!!! Однозначно рекомендую данную экскурсию.

  • т
    татьна
    6 ноября 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия! Гид-супер. Были компанией из 6 человек, все молодые, хотели просто посмотреть город, погулять в красивых местах, но
    читать дальше

    даже не думали, что настолько понравится поездка! Гид веселый, рассказывал очень много интересного, про историю города, в основном то, что нам самим было интересно. Мы задавали вопросы-он развернуто отвечал, такой формат экскурсии очень подходит людям, которые не очень любят занудные экскурсии с кучей исторических и не только фактов, эта экскурсия больше погрузила нас в жизнь Дубая. Сам маршрут тоже был очень интересным, понравилось все, в какие-то моменты гид подстраивался под нас, переделывал некоторые маршруты, которые были нам не особо интересны, на то, что мы больше хотели бы посмотреть! Очень советуем брать экскурсию у этой компании!

  • Ю
    Юлия
    5 ноября 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Нам попался самый лучший гид - Акмал 👌
    На фане, расслабоне и с огромным интересом мы объездили весь Дубай! Продумано всё
    читать дальше

    до мелочей. Огромный.. нет огроменный плюс за рекомендацию по месту для обеда. Для нас очень было это важно, тк с нами дети были, которые не едят ничего. Но там они съели всё! Наш папа плакал от счастья 😂
    Вся наша большая компания осталась в огромном восторге от поездки. Спасибо огромное за впечатления!

    Нам попался самый лучший гид - Акмал 👌Нам попался самый лучший гид - Акмал 👌Нам попался самый лучший гид - Акмал 👌
  • А
    Анастасия
    30 октября 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Благодарим Ибрагима за экскурсию, мы за 10 часов влюбились в Дубай и захотели вернуться еще раз.
    Благодарим Ибрагима за экскурсию, мы за 10 часов влюбились в Дубай и захотели вернуться еще разБлагодарим Ибрагима за экскурсию, мы за 10 часов влюбились в Дубай и захотели вернуться еще разБлагодарим Ибрагима за экскурсию, мы за 10 часов влюбились в Дубай и захотели вернуться еще разБлагодарим Ибрагима за экскурсию, мы за 10 часов влюбились в Дубай и захотели вернуться еще раз
  • И
    Ирина
    22 октября 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Экскурсию по Дубаи проводил Ибрагим. Все очень понравилось. Экскурсовод деликатный, коммуникабельный, располагает к общению. Хорошо преподносит материал, ничего лишнего, рассказ
    читать дальше

    содержательный, но не утомляет. Хорошо ориентируется в городе, быстро находит удобные парковки. Экскурсия хорошо спланирована, все интересные достопримечательности посетили. Остались очень довольны. Получили яркие впечатления.

  • Э
    Эльвира
    20 октября 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Экскурсию нам провел гид Надир, учел все наши пожелания, скорректировал маршрут так как нам было бы интересно. Экскурсия была познавательна
    читать дальше

    и интересна, подача материала доступна. Гид приятный, грамотный, знающий историю и интересные факты. P. S. Следующий комментарии не относится к данной экскурсии. Имели неосторожность заказать напрямую у Фаруха индивидуальную по Абу даби, у нас был гид Амир, во первых говорил тихо, нас было 8 человек, всем не слышно было, во вторых поведение у него было странным, не буду давать оценку его поведению, но для себя сделали вывод бронируйте все экскурсии у Фаруха через трипстер, тогда да все экскурсии проходят на высоте.

  • Я
    Ярослав
    10 октября 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Все прошло замечательно, Амир молодец
  • И
    Ирина
    1 октября 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    У нас была заказана индивидуальная экскурсия в Дубай. Из минусов-экскурсию перенесли на другой день, когда мы уже были в режиме
    читать дальше

    ожидания в холле отеля. И заменили гида.
    У нас был гид Азик. Очень доброжелательный, внимателен к пожеланиям по маршруту, оперативно ориентируется в новых вводных (мы захотели покататься на катере-договорился за пару минут, феерично!). А как шедеврально он фотографирует🤩
    Спасибо, Азик!

  • Ю
    Юлия
    17 сентября 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия! Узнали много нового о Дубае и его культуре. Спасибо! Очень рекомендуем
    Очень понравилась экскурсия! Узнали много нового о Дубае и его культуре. Спасибо! Очень рекомендуемОчень понравилась экскурсия! Узнали много нового о Дубае и его культуре. Спасибо! Очень рекомендуемОчень понравилась экскурсия! Узнали много нового о Дубае и его культуре. Спасибо! Очень рекомендуем
  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Спасибо нашему гиду Амиру, провели с ним целый день, он смог выполнить наши пожелания, отвезти во все локации которые мы хотели посетить! Общение было приятным, маршрут продуманным, все отлично!
  • О
    Ольга
    28 августа 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Экскурсия оправдала ожидания. Маршрут продуман грамотно. Вождение водителя комфортное. Рекомендую для ознакомления с городом.
    Экскурсия оправдала ожидания. Маршрут продуман грамотно. Вождение водителя комфортное. Рекомендую для ознакомления с городомЭкскурсия оправдала ожидания. Маршрут продуман грамотно. Вождение водителя комфортное. Рекомендую для ознакомления с городомЭкскурсия оправдала ожидания. Маршрут продуман грамотно. Вождение водителя комфортное. Рекомендую для ознакомления с городомЭкскурсия оправдала ожидания. Маршрут продуман грамотно. Вождение водителя комфортное. Рекомендую для ознакомления с городом
  • E
    Elena
    15 августа 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Всё было на высоком уровне.
    Интересный ненавязчиво рассказ о истории Дубая. Продуманный маршрут чтобы сэкономить время в пробках. .
    Подойдёт всем кому нужен индивидуальный подход и хочет увидеть Дубай даже за 9 часов.
    Спасибо огромное Амиру и его фирме!
  • Е
    Елена
    4 августа 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Спасибо организатору Фаруху, все прошло отлично. Гид Саймон молодец, очень интересно рассказал историю и прокатил по замечательным местам!
  • Н
    Наталья
    17 июля 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Мы остались очень довольны организацией поездки и экскурсией. Нашим гидом был Саймон - лучший гид! Всю дорогу вел свой рассказ
    читать дальше

    о стране, обычаях, достопримечательностях,интересных фактах. На локациях помогал с покупкой билетов, рекомендовал дополнительные места к посещению и мы с удовольствием ехали их изучать. Вся наша семья, включая ребенка 11 лет были вовлечены в беседу, Саймон отвечал на все наши вопросы. Отдельная благодарность Фаруху - всегда был на связи, помог организовать лучший день рождения нашему сыну, а также помог вернуть очень ценную для нас вещь - нам привезли прямо в аэропорт. Фарух, с большим удовольствием будем рекомендовать Вашу команду всем нашим знакомым!

  • Е
    Елизавета
    14 июля 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Хотим выразить благодарность Азизжону за отлично организованную ознакомительную экскурсию по Дубаю.
    Особенно ценно было то, что, несмотря на нашу неопределённость со
    читать дальше

    временем прилёта из-за стыковочного рейса, с нами поддерживали постоянную связь и оперативно отвечали на все возникающие вопросы.

    Экскурсия прошла максимально эффективно и организованно. Маршрут был составлен с учётом всех наших пожеланий, включая небольшие отклонения от основного плана — например, когда мы захотели просто полюбоваться достопримечательностями, такими как знаменитая рамка Дубая, из окна автомобиля.

    Отдельно отметим профессиональный подход к решению дополнительных задач: нам помогли приобрести билеты на смотровую площадку Palm View, что значительно сэкономило наше время и избавило от лишних хлопот.

    Оплата наличными (в долларах США) была принята по окончании экскурсии без каких-либо сложностей.
    Авто на котором проходила поездка: Киа карнавал.

    Рекомендуем данного экскурсионного агента всем, кто ценит профессионализм, оперативность и индивидуальный подход к организации экскурсий.

    Хотим выразить благодарность Азизжону за отлично организованную ознакомительную экскурсию по ДубаюХотим выразить благодарность Азизжону за отлично организованную ознакомительную экскурсию по ДубаюХотим выразить благодарность Азизжону за отлично организованную ознакомительную экскурсию по ДубаюХотим выразить благодарность Азизжону за отлично организованную ознакомительную экскурсию по ДубаюХотим выразить благодарность Азизжону за отлично организованную ознакомительную экскурсию по ДубаюХотим выразить благодарность Азизжону за отлично организованную ознакомительную экскурсию по ДубаюХотим выразить благодарность Азизжону за отлично организованную ознакомительную экскурсию по ДубаюХотим выразить благодарность Азизжону за отлично организованную ознакомительную экскурсию по ДубаюХотим выразить благодарность Азизжону за отлично организованную ознакомительную экскурсию по Дубаю
  • А
    Александр
    24 мая 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Ездили с семьей на обзорную экскурсию по Дубаю. Впечатлены масштабом и промежутком времени, за которое город развился. Нашим гидом был
    читать дальше

    Джасур, он интересно и структурировано рассказал и про историю города и страны, и про экономику. У нас было двое маленьких детей, и рады, что взяли именно индивидуальную экскурсию, так как была возможность ее корректировать под наш режим. Экскурсией очень довольны.

  • В
    Вадим
    3 мая 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Сегодня 03.05.25, целый день провели всей семьей на экскурсии с замечательным гидом Джасуром.
    Получили огромное удовольствие от поездки, экскурсий и предусмотрительности
    читать дальше

    нашего гида.
    Билеты нам были забронированы заблаговременно, автомобиль чистый и комфортный, во время поездки узнали много интересного о стране.
    В следующую поездку с удовольствием возьмём ещё экскурсии именно здесь 👍

  • Н
    Наталья
    3 мая 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Все было замечательно, вовремя забрали, экскурсия на весь день, все что было заявлено в программе посетили, после экскурсии вернули назад в отель
  • Д
    Дмитрий
    1 мая 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Гид был Хан. Очень доволен экскурсией, фактически индивидуально получилось, нас было 6 чел (3 взрослых и 3 детей)… сразу скорректировали
    читать дальше

    маршрут и оставили то что нам интересно и куда можно успеть в отведённое время. Предложил заехать в проверенное кафе, обед там вышел 400дирх на 6 человек, очень вкусно, кухня узбекская. Всё комфортно, однозначно советую. Даже и не сравнить с коллективными

  • Е
    Елена
    30 апреля 2025
    Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
    Отличная экскурсия! Спасибо Саймону за организацию этого этого незабываемого дня в Дубае. Был грамотно составлен маршрут, все продумано по комфорту,
    читать дальше

    учитывая жару на улице. Отдельное спасибо Фаруху за организацию нашего отдыха в ОАЭ. Помог с покупкой билетов в Sea World, организовал джип сафари, предоставил трансфер. Всегда был на связи и отвечал на все вопросы, возникшие во время нашего отпуска. Однозначно буду рекомендовать эту команду гидов своим друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Парк Забиль»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
  2. Самое-самое в Дубае
  3. 1 день в Дубае + катание на монорельсе
  4. Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
  5. Обзорная экскурсия по Дубаю
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дубай-Марина
  2. Пальма Джумейра
  3. Самое главное
  4. Бурдж-Халифа
  5. Дубай молл
  6. Мечеть шейха Зайда
  7. Музей Будущего
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Отель Парус
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в декабре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Парк Забиль" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 50 до 270 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 464 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Парк Забиль», 464 ⭐ отзыва, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль