даже не думали, что настолько понравится поездка! Гид веселый, рассказывал очень много интересного, про историю города, в основном то, что нам самим было интересно. Мы задавали вопросы-он развернуто отвечал, такой формат экскурсии очень подходит людям, которые не очень любят занудные экскурсии с кучей исторических и не только фактов, эта экскурсия больше погрузила нас в жизнь Дубая. Сам маршрут тоже был очень интересным, понравилось все, в какие-то моменты гид подстраивался под нас, переделывал некоторые маршруты, которые были нам не особо интересны, на то, что мы больше хотели бы посмотреть! Очень советуем брать экскурсию у этой компании!