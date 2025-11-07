Водная прогулка
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая на индивидуальной экскурсии. Новейшие небоскребы, аутентичные улочки и шикарные марины ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
$200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический и современный Дубай
Откройте для себя удивительный Дубай: от старинных районов до современных небоскребов. Погрузитесь в атмосферу роскоши и восточных традиций
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
1 день в Дубае + катание на монорельсе
Отправиться на обзорную экскурсию по городу и взглянуть на него с особого ракурса
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$207
$230 за всё до 4 чел.
-
9%
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Комфортная автомобильная экскурсия с остановками у главных достопримечательностей и рассказами о них
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник и пятницу в 12:00
12 дек в 12:00
15 дек в 12:00
$50
$55 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
Автомобильная экскурсия по Дубаю без спешки. Посетите Мадинат Джумейра, Пальмовый остров и Бурдж-эль-Араб. Узнайте историю ОАЭ и Дубая
Начало: Дубай
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$235 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 ноября 2025Унас была пересадка в аэропорту Шарджа целый день. Прочитав положительные отзывы выбрали данную экскурсию и не ошиблись!!! Время начала экскурсии
- ттатьна6 ноября 2025Очень понравилась экскурсия! Гид-супер. Были компанией из 6 человек, все молодые, хотели просто посмотреть город, погулять в красивых местах, но
- ЮЮлия5 ноября 2025Нам попался самый лучший гид - Акмал 👌
На фане, расслабоне и с огромным интересом мы объездили весь Дубай! Продумано всё
- ААнастасия30 октября 2025Благодарим Ибрагима за экскурсию, мы за 10 часов влюбились в Дубай и захотели вернуться еще раз.
- ИИрина22 октября 2025Экскурсию по Дубаи проводил Ибрагим. Все очень понравилось. Экскурсовод деликатный, коммуникабельный, располагает к общению. Хорошо преподносит материал, ничего лишнего, рассказ
- ЭЭльвира20 октября 2025Экскурсию нам провел гид Надир, учел все наши пожелания, скорректировал маршрут так как нам было бы интересно. Экскурсия была познавательна
- ЯЯрослав10 октября 2025Все прошло замечательно, Амир молодец
- ИИрина1 октября 2025У нас была заказана индивидуальная экскурсия в Дубай. Из минусов-экскурсию перенесли на другой день, когда мы уже были в режиме
- ЮЮлия17 сентября 2025Очень понравилась экскурсия! Узнали много нового о Дубае и его культуре. Спасибо! Очень рекомендуем
- ЕЕкатерина5 сентября 2025Спасибо нашему гиду Амиру, провели с ним целый день, он смог выполнить наши пожелания, отвезти во все локации которые мы хотели посетить! Общение было приятным, маршрут продуманным, все отлично!
- ООльга28 августа 2025Экскурсия оправдала ожидания. Маршрут продуман грамотно. Вождение водителя комфортное. Рекомендую для ознакомления с городом.
- EElena15 августа 2025Всё было на высоком уровне.
Интересный ненавязчиво рассказ о истории Дубая. Продуманный маршрут чтобы сэкономить время в пробках. .
Подойдёт всем кому нужен индивидуальный подход и хочет увидеть Дубай даже за 9 часов.
Спасибо огромное Амиру и его фирме!
- ЕЕлена4 августа 2025Спасибо организатору Фаруху, все прошло отлично. Гид Саймон молодец, очень интересно рассказал историю и прокатил по замечательным местам!
- ННаталья17 июля 2025Мы остались очень довольны организацией поездки и экскурсией. Нашим гидом был Саймон - лучший гид! Всю дорогу вел свой рассказ
- ЕЕлизавета14 июля 2025Хотим выразить благодарность Азизжону за отлично организованную ознакомительную экскурсию по Дубаю.
Особенно ценно было то, что, несмотря на нашу неопределённость со
- ААлександр24 мая 2025Ездили с семьей на обзорную экскурсию по Дубаю. Впечатлены масштабом и промежутком времени, за которое город развился. Нашим гидом был
- ВВадим3 мая 2025Сегодня 03.05.25, целый день провели всей семьей на экскурсии с замечательным гидом Джасуром.
Получили огромное удовольствие от поездки, экскурсий и предусмотрительности
- ННаталья3 мая 2025Все было замечательно, вовремя забрали, экскурсия на весь день, все что было заявлено в программе посетили, после экскурсии вернули назад в отель
- ДДмитрий1 мая 2025Гид был Хан. Очень доволен экскурсией, фактически индивидуально получилось, нас было 6 чел (3 взрослых и 3 детей)… сразу скорректировали
- ЕЕлена30 апреля 2025Отличная экскурсия! Спасибо Саймону за организацию этого этого незабываемого дня в Дубае. Был грамотно составлен маршрут, все продумано по комфорту,
