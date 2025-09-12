-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая
Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
$330
$440 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Грандиозный Дубай - из Фуджейры
Путешествие в Дубай из Фуджейры откроет перед вами удивительный мир: от исторических улочек до современного мегаполиса. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
$300
$315 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
Почувствуйте пульс Дубая, его небоскрёбы и уникальные достопримечательности. Откройте для себя город, который сочетает будущее и прошлое
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
$321 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фуджейре
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в сентябре 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 330 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 30 ⭐ отзывов, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь