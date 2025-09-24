Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану
Погрузитесь в атмосферу Фуджейры: история, пляжи и уникальные рынки. Откройте для себя красоту Индийского океана и его окрестностей
Начало: На ресепшене вашего отеля
24 сен в 09:00
28 сен в 09:30
от $300 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер Шарджа-Дубай
Комфортный трансфер из Шарджи в Дубай с англоговорящим водителем. Помощь с багажом и уютный салон для вашего удобства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Шардже: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Шарджи и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и удобство гарантированы
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
$52 за всё до 3 чел.
