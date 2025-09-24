Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Шардже на русском языке, цены от $52. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
На машине
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану
Погрузитесь в атмосферу Фуджейры: история, пляжи и уникальные рынки. Откройте для себя красоту Индийского океана и его окрестностей
Начало: На ресепшене вашего отеля
24 сен в 09:00
28 сен в 09:30
от $300 за человека
Трансфер из Шарджи в Дубай с высоким сервисом
На машине
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер Шарджа-Дубай
Комфортный трансфер из Шарджи в Дубай с англоговорящим водителем. Помощь с багажом и уютный салон для вашего удобства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$70 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Шардже
На машине
30 минут
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Шардже: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Шарджи и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и удобство гарантированы
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
$52 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
  2. Трансфер из Шарджи в Дубай с высоким сервисом
  3. Выгодный трансфер в Шардже
Какие места ещё посмотреть в Шардже
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Аквариум
  2. LegoLand
  3. Парк Warner Bros. World
  4. Атлантис
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шардже в сентябре 2025
Сейчас в Шардже в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 300. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
