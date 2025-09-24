Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Шардже на русском языке, цены от $52. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов 6 отзывов Индивидуальная Поездка к Индийскому океану Погрузитесь в атмосферу Фуджейры: история, пляжи и уникальные рынки. Откройте для себя красоту Индийского океана и его окрестностей Начало: На ресепшене вашего отеля от $300 за человека На машине 1 час 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Трансфер Шарджа-Дубай Комфортный трансфер из Шарджи в Дубай с англоговорящим водителем. Помощь с багажом и уютный салон для вашего удобства $70 за всё до 10 чел. На машине 30 минут 6 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Выгодный трансфер в Шардже: комфорт и надежность Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Шарджи и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и удобство гарантированы $52 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Шарджи

