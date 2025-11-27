Мои заказы

Трансфер в Дубай – экскурсии в Шардже

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер в Дубай» в Шардже на русском языке, цены от $67, скидки до 4%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
На лодке
2 часа
7 отзывов
Билеты
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
12 дек в 18:45
19 дек в 18:45
$70 за билет
Трансфер из Шарджи в Дубай с высоким сервисом
На машине
1 час
-
4%
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер Шарджа-Дубай
Комфортный трансфер из Шарджи в Дубай с англоговорящим водителем. Помощь с багажом и уютный салон для вашего удобства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$67$70 за всё до 10 чел.
Трансфер «Шарджа - Дубай (или другой эмират)»
На машине
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Шарджа - Дубай (или другой эмират)»
Поездка с комфортом и экономией времени
Сегодня в 02:30
Завтра в 00:30
$70 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

