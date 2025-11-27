Билеты
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
12 дек в 18:45
19 дек в 18:45
$70 за билет
-
4%
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер Шарджа-Дубай
Комфортный трансфер из Шарджи в Дубай с англоговорящим водителем. Помощь с багажом и уютный салон для вашего удобства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$67
$70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Шарджа - Дубай (или другой эмират)»
Поездка с комфортом и экономией времени
Сегодня в 02:30
Завтра в 00:30
$70 за всё до 4 чел.
- ЕЕлена27 ноября 2025Все прошло хорошо. Организатор быстро отвечает на вопросы.
- ДДиана4 декабря 2024Трансфер прошел отлично, большое спасибо!
Самое главное что водитель дождался, встретил с табличкой. Отдельное спасибо за помощь с багажом и отличную беседу
