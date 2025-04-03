Мини-группа
до 1 чел.
Пустынное Сафари в Дубае: Экстремальное приключение с ужином в Шардже
Вас ждет захватывающее путешествие по пустыне с экстремальным катанием на квадроциклах и романтическим ужином под звездами
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:30
19 апр в 14:30
$46 за человека
Водная прогулка
Водная прогулка в Шардже с обедом и отдыхом
Погрузитесь в мир восточной культуры и природы с экскурсией из Шарджи к Индийскому океану. Живописные ландшафты, исторические места и отдых на пляже ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: каждая ВТ, ВС в 08:00
20 апр в 08:00
22 апр в 08:00
$73 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Парк цветов + ярмарка Global Village
Уникальная экскурсия из Шарджи: Парк цветов с миллионами растений и Global Village с культурными шоу и национальной кухней. Погрузитесь в мир красок и традиций
Начало: Любой отель Шарджи и Аджмана
Расписание: Пн Ср и Сб, выезд зависит от расположения отеля, ориентировочно 13:00-14:00
19 апр в 13:30
21 апр в 13:00
$70 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
19 апр в 13:00
23 апр в 13:00
$42 за человека
Круиз
Групповая экскурсия по Дубаю: Аквариум в Дубай Молле и многое другое
Погрузитесь в мир современной архитектуры и удивительных достопримечательностей Дубая, завершая посещением знаменитого Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Время сбора 13:00-14:00 в зависимости от расположения Вашего отеля
Завтра в 13:00
19 апр в 13:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 апреля 2025Рамку Дубая и Отель Атлантис видели только из автобуса. На пальмовые остров можно было и не ехать - только дорогу
- ААнастасия30 марта 2025Прекрасная релакс-поездка. Включен обед и плавание с черепахами.
- ННаталья27 марта 2025Парк цветов великолепен! В основном, это петунии, но они всевозможных цветов и в различных композициях. Глобал вилидж не совсем поняли,
- ННаталья25 марта 2025Хороший гид, прекрасный пляж с черепашками. Очень расстроило, что организаторы не выделили даже 5 минут для фотостопа на Площади Корана. Смотреть
- ААйгуль24 марта 2025Вчера с дочерью были на экскурсии Сафари по пустыне на джипах. Забрали из отеля вовремя, далее собирали остальных (всего нас
- ННаталия10 марта 2025очень понравился гид,рассказал много интересного. Не очень понравилась организация. В дубаймолл приехали в последний момент,на шоу фонтанов буквально бежали.
- ИИрина18 февраля 2025Всё было хорошо. Нас забрал водитель Берды, отвёз сначала в Парк цветов, потом в деревню. Водитель вежливый, разговорчивый. Рассказал интересные
- AAlla29 января 2023Очень интересная экскурсия, наполненная массой интересных фактов и информации. Понравилось то, что вас не просто возят по городу и банально
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Музей авто»
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