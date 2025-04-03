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было 7 человек) и нас отвезли в кемпинг. Там какое то сборище всех туристов)) У нас был оплачен квадроцикл, поэтому дочку сразу усадили и отправили кататься по огороженной территории. Восторга просто море!!! Все очень организованно, наш сопровождающий был постоянно рядом, за ручку каждого водил) Потом нас пересадили в другое авто с другим водителем и мы понеслись на всех скоростях по барханом, это вааааауууу!!! Профессионально, умницы!!! Далее фототочка и еще минут 8 езды по барханам. Высадили, машину почистили от песка и снова отправились в путь уже по асфальту до «деревни бедуинов»)) Бедуинов не видели, но были вырблюды и остальное все, как заявлено: шоу и ужин. Всем организаторам огромная благодарность! Дочка до сих пор не может забыть эти покатушки на квадрике и по барханам в шикарным джипах!!!