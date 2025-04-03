Музей авто – экскурсии в Шардже

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей авто» в Шардже на русском языке, цены от $42. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Пустынное Сафари в Дубае с ужином, шоу и катанием на верблюдах
На верблюдах
6 часов
146 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Пустынное Сафари в Дубае: Экстремальное приключение с ужином в Шардже
Вас ждет захватывающее путешествие по пустыне с экстремальным катанием на квадроциклах и романтическим ужином под звездами
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:30
19 апр в 14:30
$46 за человека
Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
На автобусе
11 часов
38 отзывов
Водная прогулка
Водная прогулка в Шардже с обедом и отдыхом
Погрузитесь в мир восточной культуры и природы с экскурсией из Шарджи к Индийскому океану. Живописные ландшафты, исторические места и отдых на пляже ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: каждая ВТ, ВС в 08:00
20 апр в 08:00
22 апр в 08:00
$73 за человека
Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
На автобусе
6 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Парк цветов + ярмарка Global Village
Уникальная экскурсия из Шарджи: Парк цветов с миллионами растений и Global Village с культурными шоу и национальной кухней. Погрузитесь в мир красок и традиций
Начало: Любой отель Шарджи и Аджмана
Расписание: Пн Ср и Сб, выезд зависит от расположения отеля, ориентировочно 13:00-14:00
19 апр в 13:30
21 апр в 13:00
$70 за экскурсию
Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
На автобусе
7 часов
57 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
19 апр в 13:00
23 апр в 13:00
$42 за человека
По Дубаю с круизом, посещением Аквариума
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Круиз
Групповая экскурсия по Дубаю: Аквариум в Дубай Молле и многое другое
Погрузитесь в мир современной архитектуры и удивительных достопримечательностей Дубая, завершая посещением знаменитого Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Время сбора 13:00-14:00 в зависимости от расположения Вашего отеля
Завтра в 13:00
19 апр в 13:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 апреля 2025
    Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
    Рамку Дубая и Отель Атлантис видели только из автобуса. На пальмовые остров можно было и не ехать - только дорогу
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    и набережную видели - нет никаких воспоминаний. Хотелось бы иметь возможность как рамку так и музей будущего сначало с какой-то точки смотровой сфотографировать. Отель Бурдж-эль-Араб со смотровой на рынке - так себе, на мой взгляд, пустая трата времени на подъезд. Хотелось бы посетить рамку, там вид говорят хороший. Вечерняя подсветка башни бурдж-халифа, поющие фантаны, аквариум - всё отлично. На саму башню нет времени подняться (экскурсия короткая и не включает). Спасибо гиду Александру, всё хорошо, чётко организовано, рассказывал интересно. Ещё хотелось бы иметь возможность пройтись с гидом по небольшому маршруту (минут на 10), чтоб ощутить жизнь города, его темп. Может посетить станцию метро.

  • А
    Анастасия
    30 марта 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Прекрасная релакс-поездка. Включен обед и плавание с черепахами.
  • Н
    Наталья
    27 марта 2025
    Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
    Парк цветов великолепен! В основном, это петунии, но они всевозможных цветов и в различных композициях. Глобал вилидж не совсем поняли,
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    павильоны многих стран, но внутри как будто все made in china, все одинаковое и к соответствующей стране никакого отношения не имеет. От России только название, внутри ни одного товара, напоминающего российское происхождение, везде очень навязчивые продавцы.

  • Н
    Наталья
    25 марта 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Хороший гид, прекрасный пляж с черепашками. Очень расстроило, что организаторы не выделили даже 5 минут для фотостопа на Площади Корана. Смотреть
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    на красивое место из окна автобуса, проезжая без остановки, - не то, на что мы рассчитывали, увидев его в программе экскурсии. Тем более, эти драгоценные 5-10 минут мы затем просто просидели в автобусе, ожидая пересадки.

  • А
    Айгуль
    24 марта 2025
    Пустынное Сафари в Дубае с ужином, шоу и катанием на верблюдах
    Вчера с дочерью были на экскурсии Сафари по пустыне на джипах. Забрали из отеля вовремя, далее собирали остальных (всего нас
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    было 7 человек) и нас отвезли в кемпинг. Там какое то сборище всех туристов)) У нас был оплачен квадроцикл, поэтому дочку сразу усадили и отправили кататься по огороженной территории. Восторга просто море!!! Все очень организованно, наш сопровождающий был постоянно рядом, за ручку каждого водил) Потом нас пересадили в другое авто с другим водителем и мы понеслись на всех скоростях по барханом, это вааааауууу!!! Профессионально, умницы!!! Далее фототочка и еще минут 8 езды по барханам. Высадили, машину почистили от песка и снова отправились в путь уже по асфальту до «деревни бедуинов»)) Бедуинов не видели, но были вырблюды и остальное все, как заявлено: шоу и ужин. Всем организаторам огромная благодарность! Дочка до сих пор не может забыть эти покатушки на квадрике и по барханам в шикарным джипах!!!

  • Н
    Наталия
    10 марта 2025
    Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
    очень понравился гид,рассказал много интересного. Не очень понравилась организация. В дубаймолл приехали в последний момент,на шоу фонтанов буквально бежали.
  • И
    Ирина
    18 февраля 2025
    Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
    Всё было хорошо. Нас забрал водитель Берды, отвёз сначала в Парк цветов, потом в деревню. Водитель вежливый, разговорчивый. Рассказал интересные
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    факты о стране. Очень сильно понравилось в Парке цветов. Сколько труда, знаний, умений и фантазии нужно иметь при создании такого парка! Молодцы.

  • A
    Alla
    29 января 2023
    По Дубаю с круизом, посещением Аквариума
    Очень интересная экскурсия, наполненная массой интересных фактов и информации. Понравилось то, что вас не просто возят по городу и банально
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    о чем-то рассказывают, а виды за окном автобуса оперативно комментируются и, таким образом, мозг гораздо лучше и быстрее воспринимает информацию. Дубай производит впечатление особенно потому, что лет 40 назад здесь ничего не было, а сейчас небоскрёбы, поля для гольфа, дорогие гостиницы и т. д. Большое спасибо гиду Светлане, профиссионалу своего дела.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Музей авто»

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  1. Пустынное Сафари в Дубае с ужином, шоу и катанием на верблюдах
  2. Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
  3. Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
  4. Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
  5. По Дубаю с круизом, посещением Аквариума
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Аквариум
  2. LegoLand
  3. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Шардже в апреле 2025
Сейчас в Шардже в категории "Музей авто" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 42 до 100. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Музей авто», 262 ⭐ отзыва, цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь