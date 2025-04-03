Музей традиционной жизни – экскурсии в Шардже

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей традиционной жизни» в Шардже на русском языке, цены от $42. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
На автобусе
7 часов
57 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
19 апр в 13:00
23 апр в 13:00
$42 за человека
По Дубаю с круизом, посещением Аквариума
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Круиз
Групповая экскурсия по Дубаю: Аквариум в Дубай Молле и многое другое
Погрузитесь в мир современной архитектуры и удивительных достопримечательностей Дубая, завершая посещением знаменитого Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Время сбора 13:00-14:00 в зависимости от расположения Вашего отеля
19 апр в 13:00
20 апр в 13:00
$100 за человека
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
На автобусе
12 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Посетите шесть северных Эмиратов за один день! Культурная столица Шарджа, горы Фуджайры, купание в Индийском океане и многое другое
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Вт, Пт, Вс (время в зависимости от расположения отеля)
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$80 за человека
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Ночной Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебство ночного Дубая с индивидуальной экскурсией. Вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$362.50 за экскурсию
Марокканские бани
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Марокканские бани в Шардже: эксклюзивный спа-опыт и релаксация
Погрузитесь в мир роскоши и красоты с индивидуальной экскурсией в Марокканские бани в Шардже. Отдых для души и тела ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
19 апр в 09:00
20 апр в 09:00
$375 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 апреля 2025
    Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
    Рамку Дубая и Отель Атлантис видели только из автобуса. На пальмовые остров можно было и не ехать - только дорогу
    читать дальше

    и набережную видели - нет никаких воспоминаний. Хотелось бы иметь возможность как рамку так и музей будущего сначало с какой-то точки смотровой сфотографировать. Отель Бурдж-эль-Араб со смотровой на рынке - так себе, на мой взгляд, пустая трата времени на подъезд. Хотелось бы посетить рамку, там вид говорят хороший. Вечерняя подсветка башни бурдж-халифа, поющие фантаны, аквариум - всё отлично. На саму башню нет времени подняться (экскурсия короткая и не включает). Спасибо гиду Александру, всё хорошо, чётко организовано, рассказывал интересно. Ещё хотелось бы иметь возможность пройтись с гидом по небольшому маршруту (минут на 10), чтоб ощутить жизнь города, его темп. Может посетить станцию метро.

  • Н
    Наталия
    10 марта 2025
    Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
    очень понравился гид,рассказал много интересного. Не очень понравилась организация. В дубаймолл приехали в последний момент,на шоу фонтанов буквально бежали.
  • A
    Alla
    29 января 2023
    По Дубаю с круизом, посещением Аквариума
    Очень интересная экскурсия, наполненная массой интересных фактов и информации. Понравилось то, что вас не просто возят по городу и банально
    читать дальше

    о чем-то рассказывают, а виды за окном автобуса оперативно комментируются и, таким образом, мозг гораздо лучше и быстрее воспринимает информацию. Дубай производит впечатление особенно потому, что лет 40 назад здесь ничего не было, а сейчас небоскрёбы, поля для гольфа, дорогие гостиницы и т. д. Большое спасибо гиду Светлане, профиссионалу своего дела.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Музей традиционной жизни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
  2. По Дубаю с круизом, посещением Аквариума
  3. Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
  4. Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
  5. Марокканские бани
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Аквариум
  2. LegoLand
  3. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Шардже в апреле 2025
Сейчас в Шардже в категории "Музей традиционной жизни" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 42 до 375. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Музей традиционной жизни», 78 ⭐ отзывов, цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь