Мини-группа
до 1 чел.
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
19 апр в 13:00
23 апр в 13:00
$42 за человека
Круиз
Групповая экскурсия по Дубаю: Аквариум в Дубай Молле и многое другое
Погрузитесь в мир современной архитектуры и удивительных достопримечательностей Дубая, завершая посещением знаменитого Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Время сбора 13:00-14:00 в зависимости от расположения Вашего отеля
19 апр в 13:00
20 апр в 13:00
$100 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Посетите шесть северных Эмиратов за один день! Культурная столица Шарджа, горы Фуджайры, купание в Индийском океане и многое другое
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Вт, Пт, Вс (время в зависимости от расположения отеля)
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Ночной Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебство ночного Дубая с индивидуальной экскурсией. Вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$362.50 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Марокканские бани в Шардже: эксклюзивный спа-опыт и релаксация
Погрузитесь в мир роскоши и красоты с индивидуальной экскурсией в Марокканские бани в Шардже. Отдых для души и тела ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
19 апр в 09:00
20 апр в 09:00
$375 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 апреля 2025Рамку Дубая и Отель Атлантис видели только из автобуса. На пальмовые остров можно было и не ехать - только дорогу
- ННаталия10 марта 2025очень понравился гид,рассказал много интересного. Не очень понравилась организация. В дубаймолл приехали в последний момент,на шоу фонтанов буквально бежали.
- AAlla29 января 2023Очень интересная экскурсия, наполненная массой интересных фактов и информации. Понравилось то, что вас не просто возят по городу и банально
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Музей традиционной жизни»
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