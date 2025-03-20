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местах: в горах, у дамбы с пресной водой, у искусственного водопада, магазин сувениров (ни о чем), фруктовый рынок (манго вкусный африканский за 20 дирхам кг). Приехали в отель среднего сегмента, обед так себе, пляж не плохой можно увидеть морских черепах, отель старенький, джакузи смех просто. Скучно. Много едешь мимо пустыни и мало интересных локаций. На территории отеля есть магазин с алкоголем (цены не высокие), по дороге в сторону индийского океана гид немного рассказывал об эмиратах. По мне не стоит того, мне больше понравилась обзорная экскурсия по Дубаю с гидом Еленой, она очень интересно рассказывала о Дубае!