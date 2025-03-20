Рынок Фиш – экскурсии в Шардже

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынок Фиш» в Шардже на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
На автобусе
12 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Посетите шесть северных Эмиратов за один день! Культурная столица Шарджа, горы Фуджайры, купание в Индийском океане и многое другое
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Вт, Пт, Вс (время в зависимости от расположения отеля)
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$80 за человека
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Получите уникальный опыт путешествия по Дубаю, выбрав экскурсию на автомобиле с личным гидом. Свобода выбора и комфорт
Начало: Любой отель Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Каждый день, в любое время
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$350 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Ночной Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебство ночного Дубая с индивидуальной экскурсией. Вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$362.50 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    20 марта 2025
    Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
    Гид Андрей очень интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии об истории эмиратов, спасибо ему большое
  • Е
    Елена
    19 февраля 2025
    Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
    Экскурсия вызвала двоякое впечатление, за оплату в дирхамах сдачу не сдали, из Шарджи получается приехали в Фуджейру, остановились в нескольких
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    местах: в горах, у дамбы с пресной водой, у искусственного водопада, магазин сувениров (ни о чем), фруктовый рынок (манго вкусный африканский за 20 дирхам кг). Приехали в отель среднего сегмента, обед так себе, пляж не плохой можно увидеть морских черепах, отель старенький, джакузи смех просто. Скучно. Много едешь мимо пустыни и мало интересных локаций. На территории отеля есть магазин с алкоголем (цены не высокие), по дороге в сторону индийского океана гид немного рассказывал об эмиратах. По мне не стоит того, мне больше понравилась обзорная экскурсия по Дубаю с гидом Еленой, она очень интересно рассказывала о Дубае!

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Рынок Фиш»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
  2. Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
  3. Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
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  2. LegoLand
  3. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Шардже в апреле 2025
Сейчас в Шардже в категории "Рынок Фиш" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 362.50. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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