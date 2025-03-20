Мини-группа
до 1 чел.
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Посетите шесть северных Эмиратов за один день! Культурная столица Шарджа, горы Фуджайры, купание в Индийском океане и многое другое
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Вт, Пт, Вс (время в зависимости от расположения отеля)
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Получите уникальный опыт путешествия по Дубаю, выбрав экскурсию на автомобиле с личным гидом. Свобода выбора и комфорт
Начало: Любой отель Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Каждый день, в любое время
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$350 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ночной Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебство ночного Дубая с индивидуальной экскурсией. Вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$362.50 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 марта 2025Гид Андрей очень интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии об истории эмиратов, спасибо ему большое
- ЕЕлена19 февраля 2025Экскурсия вызвала двоякое впечатление, за оплату в дирхамах сдачу не сдали, из Шарджи получается приехали в Фуджейру, остановились в нескольких
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Рынок Фиш»
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Сейчас в Шардже в категории "Рынок Фиш" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 362.50. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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