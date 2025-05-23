читать дальше

ОАЭ и благодаря Алексею узнали историю этой страны, пока ехали из нашего отеля в Шардже до Дубая, посмотрели все, что хотели в городе. При этом не галопом, а в спокойном темпе. За интересной и познавательной беседой попили вкусный кофе в старом городе. Пообедали в итальянском ресторане в Дубай Марина, опять же с учетом наших пожеланий. Масса положительных впечатлений от города! По организации тоже все отлично. Машина чистая, Алексей хороший водитель, и в целом доброжелательный человек. И повторюсь, что это действительно экскурсия, а не просто поездка от одной точки до другой с фотоостановками. Рекомендую однозначно!!