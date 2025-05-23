Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:30
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
Весь Дубай за один день
Познакомьтесь с Дубаем: от старинных рынков до башни Бурдж-Халифа. Вдохновляющий день в компании русскоговорящего гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
13 дек в 13:00
$42 за человека
Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану
Погрузитесь в атмосферу Фуджейры: история, пляжи и уникальные рынки. Откройте для себя красоту Индийского океана и его окрестностей
Начало: На ресепшене вашего отеля
14 дек в 09:30
15 дек в 09:30
от $300 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Шарджа - Дубай (или другой эмират)»
Поездка с комфортом и экономией времени
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
$70 за всё до 4 чел.
- ИИнна23 мая 2025Дубай - первая встреча (из Шарджи)Дата посещения: 16 апреля 2025Прекрасная экскурсия, отличный гид. Рекомендую!
Михаил3 декабря 2025Хотим оставить отзыв об экскурсии 23 октября 2025 для нашей семьи. Мы втроем впервые посетили Дубай. Понравилось, что все договоренности
Анна21 ноября 2025Огромная благодарность Алексею за сегодняшний день! Была бы возможность поставить 10, поставили бы 10 из 10! Мы первый раз в
- ООльга19 ноября 2025Все было хорошо. Спасибо организатору.
- ЛЛидия12 ноября 2025Очень понравилась экскурсия!
- ММария6 ноября 2025Экскурсия понравилась! Проводил Алексей. Гид пунктуален, до встречи всегда был на связи, очень хорошо разбирается в истории страны, и отлично
- ООльга4 октября 2025Наталья - очень знающий гид, интересный рассказчик. Ответит на любой вопрос). Поездка получилась шикарная. Индийский океан - это что-то волшебное.
- ООксана16 сентября 2025Были транзитным рейсом в Шардже и взяли экскурсию в Дубай. Вечерний тур на машине лучшее решение, не надо мучаться от жары. Пунктуальный трансфер, чистый автомобиль, эрудированный гид. Увидели все самое главное за один вечер: и современные небоскребы, и старинный район.
- ДДмитрий20 августа 2025Хотим выразить благодарность за прекрасную экскурсию. Это было чудесное погружение в историю и культуру, очень приятное времяпровождения. Очень хороший гид
- ООлеся23 июля 2025Спасибо Алексею, встретил в аэропорту и вернул обратно через 8 часов, была проездом. Показал город и достопримечательности, походили, пофотографировали, рассказал
- ССергей14 мая 2025Отличный человек, замечательная экскурсия. Все устроило на все 100%. Рекомендую.
- ССофья19 апреля 2025Спасибо огромное Алексею,за чудесный проведенный день!
Ольга17 апреля 2025У нас был длинный транзит в аэропорту Шарджа и мы решили скоротать время на экскурсии. Выбрали Дубай. Хочется поблагодарить Алексея.
Гузель8 апреля 2025Нашем гидом был Алексей, благодарим его за аккуратность в вождении и умении находить удобные места для проезда и парковки в
- ККсения6 марта 2025Мы ездили с Алексеем.
Провели интересно и очень душевно день. Так как с нами был ребенок (5 лет), то план пришлось
- ЮЮлия2 марта 2025Очень крутая экскурсия!
Наталья показала очень много красивых мест по пути на Фуджейру и обратно, подробно рассказала всю историю Эмиратов. Достаточно
- ММарина25 января 2025Алексей, добрый день. Вы очень приятный, общительный человек, сумевший показать за короткое время привлекательные места, и заинтересовать супергородом.
В самолёте уже поняла… Надо вернуться! Спасибо!!!
Марина и Михаил.
- ЕЕкатерина22 января 2025Отличный вариант, чтобы познакомиться с Дубаем! Всего за 8 часов мы увидели столько, что сами бы не объехали и за 3 дня. Алексей - отличный гид, обладающий огромнейшим объемом знаний о стране и интересный собеседник. Однозначно рекомендую!
- ГГалина11 января 2025Нас встречала Наталья. Машина очень комфортная, маршрут был построен очень грамотно, мы посмотрели достопримечательности, пообедали в красивом месте, приехали в пляжный отель. Искупались в бассейне, сходили на массаж и были доставлены в аэропорт.
С большой благодарностью вспоминаем Наталью, очень рекомендуем.
Елизавета7 января 2025Я поставила 4 звезды, потому что мы были на экскурсии с маленьким ребенком и попали в сильные пробки. К сожалению,
