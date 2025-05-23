Мои заказы

Трансфер в Рас-эль-Хайму – экскурсии в Шардже

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер в Рас-эль-Хайму» в Шардже на русском языке, цены от $42. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дубай - первая встреча (из Шарджи)
На машине
8 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:30
$250 за всё до 4 чел.
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия из Шарджи
На автобусе
9 часов
4 отзыва
Групповая
Весь Дубай за один день
Познакомьтесь с Дубаем: от старинных рынков до башни Бурдж-Халифа. Вдохновляющий день в компании русскоговорящего гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
13 дек в 13:00
$42 за человека
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану
Погрузитесь в атмосферу Фуджейры: история, пляжи и уникальные рынки. Откройте для себя красоту Индийского океана и его окрестностей
Начало: На ресепшене вашего отеля
14 дек в 09:30
15 дек в 09:30
от $300 за человека
Трансфер «Шарджа - Дубай (или другой эмират)»
На машине
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Шарджа - Дубай (или другой эмират)»
Поездка с комфортом и экономией времени
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
$70 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    23 мая 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Дата посещения: 16 апреля 2025
    Прекрасная экскурсия, отличный гид. Рекомендую!
  • М
    Михаил
    3 декабря 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Хотим оставить отзыв об экскурсии 23 октября 2025 для нашей семьи. Мы втроем впервые посетили Дубай. Понравилось, что все договоренности
    читать дальше

    соблюдены. Гид Алексей располагает к общению, достаточно интересно рассказывал об истории и современности, и не нудно))! Любые наши вопросы находили отклик. Наши пожелания по маршруту были учтены. Было время немного пройтись пешком и пофотографироваться, и пообедать. Респект за пунктуальность и отличное ориентирование на авто. Впечатления отличные! Экскурсию рекомендуем!

  • А
    Анна
    21 ноября 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Огромная благодарность Алексею за сегодняшний день! Была бы возможность поставить 10, поставили бы 10 из 10! Мы первый раз в
    читать дальше

    ОАЭ и благодаря Алексею узнали историю этой страны, пока ехали из нашего отеля в Шардже до Дубая, посмотрели все, что хотели в городе. При этом не галопом, а в спокойном темпе. За интересной и познавательной беседой попили вкусный кофе в старом городе. Пообедали в итальянском ресторане в Дубай Марина, опять же с учетом наших пожеланий. Масса положительных впечатлений от города! По организации тоже все отлично. Машина чистая, Алексей хороший водитель, и в целом доброжелательный человек. И повторюсь, что это действительно экскурсия, а не просто поездка от одной точки до другой с фотоостановками. Рекомендую однозначно!!

    Огромная благодарность Алексею за сегодняшний день! Была бы возможность поставить 10, поставили бы 10 из 10!Огромная благодарность Алексею за сегодняшний день! Была бы возможность поставить 10, поставили бы 10 из 10!Огромная благодарность Алексею за сегодняшний день! Была бы возможность поставить 10, поставили бы 10 из 10!Огромная благодарность Алексею за сегодняшний день! Была бы возможность поставить 10, поставили бы 10 из 10!Огромная благодарность Алексею за сегодняшний день! Была бы возможность поставить 10, поставили бы 10 из 10!Огромная благодарность Алексею за сегодняшний день! Была бы возможность поставить 10, поставили бы 10 из 10!Огромная благодарность Алексею за сегодняшний день! Была бы возможность поставить 10, поставили бы 10 из 10!
  • О
    Ольга
    19 ноября 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Все было хорошо. Спасибо организатору.
    Все было хорошо. Спасибо организаторуВсе было хорошо. Спасибо организаторуВсе было хорошо. Спасибо организатору
  • Л
    Лидия
    12 ноября 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Очень понравилась экскурсия!
  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Экскурсия понравилась! Проводил Алексей. Гид пунктуален, до встречи всегда был на связи, очень хорошо разбирается в истории страны, и отлично
    читать дальше

    водит автомобиль! Провез нас по всем знаковым местам за 1 день во время транзитной пересадки в Шардже, на комфортном авто с кондиционером. Хоть мы попали в день песчаной бури, настроение это не испортило 😃

    Экскурсия понравилась! Проводил Алексей. Гид пунктуален, до встречи всегда был на связи, очень хорошо разбирается вЭкскурсия понравилась! Проводил Алексей. Гид пунктуален, до встречи всегда был на связи, очень хорошо разбирается вЭкскурсия понравилась! Проводил Алексей. Гид пунктуален, до встречи всегда был на связи, очень хорошо разбирается в
  • О
    Ольга
    4 октября 2025
    Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
    Наталья - очень знающий гид, интересный рассказчик. Ответит на любой вопрос). Поездка получилась шикарная. Индийский океан - это что-то волшебное.
    читать дальше

    Комфортная температура воды, лёгкий бриз. Я получила массу удовольствия. По дороге открываются потрясающие виды на горы и озёра). Поездка не утомительная, подойдёт и взрослым, и детям. Рекомендую к посещению 👍.

    Наталья - очень знающий гид, интересный рассказчик. Ответит на любой вопрос). Поездка получилась шикарная. Индийский океанНаталья - очень знающий гид, интересный рассказчик. Ответит на любой вопрос). Поездка получилась шикарная. Индийский океанНаталья - очень знающий гид, интересный рассказчик. Ответит на любой вопрос). Поездка получилась шикарная. Индийский океанНаталья - очень знающий гид, интересный рассказчик. Ответит на любой вопрос). Поездка получилась шикарная. Индийский океанНаталья - очень знающий гид, интересный рассказчик. Ответит на любой вопрос). Поездка получилась шикарная. Индийский океанНаталья - очень знающий гид, интересный рассказчик. Ответит на любой вопрос). Поездка получилась шикарная. Индийский океанНаталья - очень знающий гид, интересный рассказчик. Ответит на любой вопрос). Поездка получилась шикарная. Индийский океанНаталья - очень знающий гид, интересный рассказчик. Ответит на любой вопрос). Поездка получилась шикарная. Индийский океанНаталья - очень знающий гид, интересный рассказчик. Ответит на любой вопрос). Поездка получилась шикарная. Индийский океанНаталья - очень знающий гид, интересный рассказчик. Ответит на любой вопрос). Поездка получилась шикарная. Индийский океан
  • О
    Оксана
    16 сентября 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Были транзитным рейсом в Шардже и взяли экскурсию в Дубай. Вечерний тур на машине лучшее решение, не надо мучаться от жары. Пунктуальный трансфер, чистый автомобиль, эрудированный гид. Увидели все самое главное за один вечер: и современные небоскребы, и старинный район.
    Были транзитным рейсом в Шардже и взяли экскурсию в Дубай. Вечерний тур на машине лучшее решениеБыли транзитным рейсом в Шардже и взяли экскурсию в Дубай. Вечерний тур на машине лучшее решение
  • Д
    Дмитрий
    20 августа 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Хотим выразить благодарность за прекрасную экскурсию. Это было чудесное погружение в историю и культуру, очень приятное времяпровождения. Очень хороший гид
    читать дальше

    Алексей, внимательно к нам относился. Данная экскурсия отличный вариант как и для прилетевших туристов, так и для людей посетивших страну транзитом с длительной пересадкой, очень рекомендую.

  • О
    Олеся
    23 июля 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Спасибо Алексею, встретил в аэропорту и вернул обратно через 8 часов, была проездом. Показал город и достопримечательности, походили, пофотографировали, рассказал
    читать дальше

    все о городе и его основании, а так же о основателях, а так же много чего интересного. Однозначно рекомендую всем воспользоваться его услугами.

  • С
    Сергей
    14 мая 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Отличный человек, замечательная экскурсия. Все устроило на все 100%. Рекомендую.
  • С
    Софья
    19 апреля 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Спасибо огромное Алексею,за чудесный проведенный день!
  • О
    Ольга
    17 апреля 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    У нас был длинный транзит в аэропорту Шарджа и мы решили скоротать время на экскурсии. Выбрали Дубай. Хочется поблагодарить Алексея.
    читать дальше

    Быстро откликнулся на заказ, согласовали время встречи, за неделю до экскурсии еще раз связались. В аэропорт приехал заранее и встречал нас на выходе. Обратно тоже доставил нас своевременно. Прекрасно провел экскурсию. Рассказывал то, что нам было интересно, легко отвечал на вопросы связанные как с историей, но и с современным укладом жизни. Интересно общаться с человеком, который живет в этой стране много лет.

  • Г
    Гузель
    8 апреля 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Нашем гидом был Алексей, благодарим его за аккуратность в вождении и умении находить удобные места для проезда и парковки в
    читать дальше

    труднодоступных местах Дубая. 😉 Вся экскурсия была информативная и интересная, многое узнали о Эмиратах, тем более когда ты едешь в небольшой компании то и соответственно уровень коммуникации гида с путешественниками он очень заметен сразу. Рекомендую и советую команду Юрия в качестве гидов в ОАЭ 🇦🇪

    Нашем гидом был Алексей, благодарим его за аккуратность в вождении и умении находить удобные места дляНашем гидом был Алексей, благодарим его за аккуратность в вождении и умении находить удобные места для
  • К
    Ксения
    6 марта 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Мы ездили с Алексеем.
    Провели интересно и очень душевно день. Так как с нами был ребенок (5 лет), то план пришлось
    читать дальше

    поменять по ходу. Алексей подстроился под наши пожелания, подсказал лучшие варианты, интересно рассказывал про разные места и город в целом. Мы очень довольны, в следующий раз снова обратимся и будем рекомендовать друзьям.

    Мы ездили с АлексеемМы ездили с АлексеемМы ездили с Алексеем
  • Ю
    Юлия
    2 марта 2025
    Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
    Очень крутая экскурсия!
    Наталья показала очень много красивых мест по пути на Фуджейру и обратно, подробно рассказала всю историю Эмиратов. Достаточно
    читать дальше

    времени провели в красивейшем отеле на берегу океана, наплавалась от души, зарядилась положительной энергией и отдохнула душой и телом.
    Наталья, еще раз ограмная Вам благодарность, за столь прекрасное путешествие!

    Очень крутая экскурсия!Очень крутая экскурсия!Очень крутая экскурсия!Очень крутая экскурсия!Очень крутая экскурсия!Очень крутая экскурсия!
  • М
    Марина
    25 января 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Алексей, добрый день. Вы очень приятный, общительный человек, сумевший показать за короткое время привлекательные места, и заинтересовать супергородом.
    В самолёте уже поняла… Надо вернуться! Спасибо!!!
    Марина и Михаил.
    Алексей, добрый день. Вы очень приятный, общительный человек, сумевший показать за короткое время привлекательные места, иАлексей, добрый день. Вы очень приятный, общительный человек, сумевший показать за короткое время привлекательные места, иАлексей, добрый день. Вы очень приятный, общительный человек, сумевший показать за короткое время привлекательные места, и
  • Е
    Екатерина
    22 января 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Отличный вариант, чтобы познакомиться с Дубаем! Всего за 8 часов мы увидели столько, что сами бы не объехали и за 3 дня. Алексей - отличный гид, обладающий огромнейшим объемом знаний о стране и интересный собеседник. Однозначно рекомендую!
  • Г
    Галина
    11 января 2025
    Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
    Нас встречала Наталья. Машина очень комфортная, маршрут был построен очень грамотно, мы посмотрели достопримечательности, пообедали в красивом месте, приехали в пляжный отель. Искупались в бассейне, сходили на массаж и были доставлены в аэропорт.
    С большой благодарностью вспоминаем Наталью, очень рекомендуем.
  • Е
    Елизавета
    7 января 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Я поставила 4 звезды, потому что мы были на экскурсии с маленьким ребенком и попали в сильные пробки. К сожалению,
    читать дальше

    это подпортило впечатление. Советую заранее проконсультироваться с гидом насчет времени, чтобы так не попадать. В остальном все хорошо, пунктуально, с комфортом.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Трансфер в Рас-эль-Хайму»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Дубай - первая встреча (из Шарджи)
  2. Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия из Шарджи
  3. Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
  4. Трансфер «Шарджа - Дубай (или другой эмират)»
Какие места ещё посмотреть в Шардже
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Аквариум
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. LegoLand
Сколько стоит экскурсия по Шардже в декабре 2025
Сейчас в Шардже в категории "Трансфер в Рас-эль-Хайму" можно забронировать 4 экскурсии от 42 до 300. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Трансфер в Рас-эль-Хайму», 56 ⭐ отзывов, цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль