Вы посетите Гегский водопад, волшебное Голубое озеро, восхитительную и живописную Рицу и узнаете о прошлом и настоящем Абхазии. Сделаете красивые фото, а в сезон попробуете вкусные абхазские мандарины.
Описание экскурсии
Гагра (1 час)
Начнём с прогулки у знаменитой колоннады — той самой из советских фильмов. Заглянем в легендарный ресторан «Гагрипш», привезённый из Парижа и собранный без единого гвоздя.
Голубое озеро (1 час)
Полюбуемся небольшим, но удивительным водоёмом, который не темнеет даже в пасмурную погоду и не замерзает круглый год.
Юпшарский каньон (проездом без остановки)
Удивимся тому, как величественные скалы высотой до 400 метров сужаются до нескольких десятков метров — создавая ощущение природного коридора.
Водопады Мужские и Девичьи Слёзы (30 минут)
Понаблюдаем, как сотни тонких струек воды стекают по скале, образуя хрустальную водную вуаль.
Озеро Рица (1 час осмотр + 1 час обед)
Посетим две смотровые площадки с панорамными видами на высокогорное озеро, где вода переливается разными оттенками.
Гегский водопад (1 час)
Финальная точка — мощный 70-метровый водопад. Шум воды слышен издалека. Здесь же можно набрать чистейшей родниковой воды.
В зависимости от сезона заедем в мандариновый сад или искупаемся в море.
Организационные детали
- Не рекомендуем эту экскурсию детям младше 3 лет и беременным женщинам.
- Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов)
- В стоимость включена дегустации мёда, сыра и вина
- Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый — 1000 ₽; детский до 12 лет — 500 ₽; дети до 8 лет — бесплатно
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Как проходит поездка
- Поедем на джипах УАЗ-Хантер или УАЗ-Патриот (в машине до 8 человек)
- Время отправления и продолжительность указаны ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания и ситуации на дорогах
- Поездка не предполагает глубокого исторического рассказа, сопровождающий поделится общей информацией о достопримечательностях
- Организатор в целях безопасности оставляет за собой право изменить маршрут по ходу движения из-за плохой погоды— на равнозначный по стоимости
По желанию дополнительно оплачивается:
- Молочный водопад — 300 ₽ за чел.
- Птичий клюв — 300 ₽ за чел.
- Пляж Светланы Аллилуевой – 300 ₽ за чел.
- Дача Сталина (на Рице) — 400 ₽ за чел.
- Птичий клюв + Студенческая поляна — 1000 ₽ за чел.
- Птичий клюв + Перевал Пыв — 1500 ₽ за чел.
- Качели — от 1000 ₽ за чел.
- Зиплайн — от 1000 ₽ за чел.
- Обед в горном кафе, средний чек — от 800 ₽ за чел.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов* Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Из Гагры (Абхазия) - Взрослый/Детский (от 4 лет)
|1540 ₽