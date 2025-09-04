Групповая экскурсия в Абхазию подарит незабываемые впечатления.
В программе: мимозовый сад, знаменитая Гагрская колоннада, Голубое озеро и Рица, водопады Девичьи и Мужские слёзы. Летом купание в море, зимой посещение мандариновой плантации. Природные красоты и исторические достопримечательности ждут вас. Забираем из Адлера и других курортных зон. Путешествие на автобусе с опытным гидом
6 причин купить эту экскурсию
- 🌼 Мимозовый сад
- 🌊 Голубое озеро
- 🏞️ Водопады и каньоны
- 🏛️ Новоафонский монастырь
- 🚍 Удобный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Гагрская колоннада
- Голубое озеро
- Озеро Рица
- Новоафонский монастырь
- Девичьи слёзы
- Мужские слёзы
Описание экскурсии
7:30–8:00 — Гагра
Здесь вы увидите небезызвестную колоннаду на берегу моря. А в окрестностях города — водопад Девичьи Слёзы.
8:00–8:30 — Самшитовая роща
Уникальный природный объект, известный своими вековыми секвойями.
Дегустация вина, сыра, мяса, мёда (бесплатно).
Тарзанка над рекой Бзыбь (по желанию).
9:30–13:30 — Рицинский национальный заповедник:
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон (Каменный Мешок)
- Водопад Мужские Слёзы
- Смотровая площадка «Прощай, Родина»
- Высокогорный молочный водопад
- Озеро Рица
- Дача Сталина (по желанию)
14:30–17:30 — Новый Афон:
- Новоафонский мужской монастырь
- Плантация с мандаринами (ноябрь–февраль)
- Заброшенная станция Псырцха на берегу озера
- Новоафонский водопад
- Приморский парк с лебединым озером
- Новоафонская пещера (по желанию)
- Купание в Чёрном море (летний сезон)
20:00–20:30 — возвращение в Россию.
Организационные детали
- Забираем на границе, от КПП Псоу
- Поездка проходит на автобусе
- Новоафонский мужской монастырь закрыт по понедельникам
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Трансфер до пограничного контроля — от 500 ₽ до 1500 ₽ в зависимости от места вашего проживания
- Озеро Рица — 700 ₽ (обязательный экосбор)
- Тарзанка на реке Бзыбь — 1000 ₽
- Комплексный обед — средний чек от 600 ₽
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1500 ₽
|Пенсионный
|1400 ₽
|Детский от 6 до 11 лет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На КПП Псоу в Адлерском районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Адлере
Провёл экскурсии для 19 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
4 сен 2025
все очень понравилось. Водитель 10/10
Все ровно минута в минуту подъехал, веселый и сразу видно что человек с опытом
На обратном пути быстро прошли границу(хотя была пробка) спасибо ему большое.
Экскурсовод 10/10
Добрая, веселая и приятна девушка. Было очень интересно послушать историю, традиции Абхазии.
Спасибо им большое.
И спасибо вам за вашу качественную и быструю работу.
Ф
Фенько
9 мар 2025
Понравилась организация, быстро отвечали на вопросы и предоставляли информацию. Рекомендую этого тур. агента
Входит в следующие категории Адлера
