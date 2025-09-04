Д Дарья

все очень понравилось. Водитель 10/10

Все ровно минута в минуту подъехал, веселый и сразу видно что человек с опытом

На обратном пути быстро прошли границу(хотя была пробка) спасибо ему большое.

Экскурсовод 10/10

Добрая, веселая и приятна девушка. Было очень интересно послушать историю, традиции Абхазии.

Спасибо им большое.

И спасибо вам за вашу качественную и быструю работу.