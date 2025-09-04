Мои заказы

Сокровища солнечной Абхазии

Погрузитесь в атмосферу Абхазии: мимозовые сады, водопады и голубые озера ждут вас! Насладитесь красотой природы и историческими местами
Групповая экскурсия в Абхазию подарит незабываемые впечатления.

В программе: мимозовый сад, знаменитая Гагрская колоннада, Голубое озеро и Рица, водопады Девичьи и Мужские слёзы. Летом купание в море, зимой посещение мандариновой плантации. Природные красоты и исторические достопримечательности ждут вас. Забираем из Адлера и других курортных зон. Путешествие на автобусе с опытным гидом
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌼 Мимозовый сад
  • 🌊 Голубое озеро
  • 🏞️ Водопады и каньоны
  • 🏛️ Новоафонский монастырь
  • 🚍 Удобный трансфер
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Сокровища солнечной Абхазии© Владимир
Сокровища солнечной Абхазии© Владимир
Сокровища солнечной Абхазии© Владимир
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Гагрская колоннада
  • Голубое озеро
  • Озеро Рица
  • Новоафонский монастырь
  • Девичьи слёзы
  • Мужские слёзы

Описание экскурсии

7:30–8:00 — Гагра

Здесь вы увидите небезызвестную колоннаду на берегу моря. А в окрестностях города — водопад Девичьи Слёзы.

8:00–8:30 — Самшитовая роща

Уникальный природный объект, известный своими вековыми секвойями.

Дегустация вина, сыра, мяса, мёда (бесплатно).

Тарзанка над рекой Бзыбь (по желанию).

9:30–13:30 — Рицинский национальный заповедник:

  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон (Каменный Мешок)
  • Водопад Мужские Слёзы
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина»
  • Высокогорный молочный водопад
  • Озеро Рица
  • Дача Сталина (по желанию)

14:30–17:30 — Новый Афон:

  • Новоафонский мужской монастырь
  • Плантация с мандаринами (ноябрь–февраль)
  • Заброшенная станция Псырцха на берегу озера
  • Новоафонский водопад
  • Приморский парк с лебединым озером
  • Новоафонская пещера (по желанию)
  • Купание в Чёрном море (летний сезон)

20:00–20:30 — возвращение в Россию.

Организационные детали

  • Забираем на границе, от КПП Псоу
  • Поездка проходит на автобусе
  • Новоафонский мужской монастырь закрыт по понедельникам
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Трансфер до пограничного контроля — от 500 ₽ до 1500 ₽ в зависимости от места вашего проживания
  • Озеро Рица — 700 ₽ (обязательный экосбор)
  • Тарзанка на реке Бзыбь — 1000 ₽
  • Комплексный обед — средний чек от 600 ₽

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1500 ₽
Пенсионный1400 ₽
Детский от 6 до 11 лет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На КПП Псоу в Адлерском районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Адлере
Провёл экскурсии для 19 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
Дарья
4 сен 2025
все очень понравилось. Водитель 10/10
Все ровно минута в минуту подъехал, веселый и сразу видно что человек с опытом
На обратном пути быстро прошли границу(хотя была пробка) спасибо ему большое.
Экскурсовод 10/10
Добрая, веселая и приятна девушка. Было очень интересно послушать историю, традиции Абхазии.
Спасибо им большое.
И спасибо вам за вашу качественную и быструю работу.
Ф
Фенько
9 мар 2025
Понравилась организация, быстро отвечали на вопросы и предоставляли информацию. Рекомендую этого тур. агента

