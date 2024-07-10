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1 час
Аудиогид
Аудиопрогулка по заказнику Большой Утриш: наедине с природой
Начало: Дорога Сукко-Большой Утриш 3 километр, 5
«Хотим пригласить вас на аудиопрогулку по заказнику Большой Утриш»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
400₽ за человека
1 час
Аудиогид
Нити Анапы: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Начало: Улица Пушкина, 30
«На аудиоэкскурсии по городу вы будете не просто слушателем, а настоящим исследователем»
Расписание: Экскурсия доступна в любое время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
1.5 часа
Аудиогид
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль, путешествие по истории города
Погрузитесь в атмосферу Анапы с нашим аудиогидом. Станьте частью уникального радиоэфира и исследуйте город под новым углом
Начало: У памятника Будзинскому
«В программе аудиоспектакля: Русские ворота, Археологический музей, остатки древней крепости и многое другое»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Аудиогиды»
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