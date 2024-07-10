Найдено 3 экскурсии в категории « Аудиогиды » в Анапе, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 1 час Аудиогид Аудиопрогулка по заказнику Большой Утриш: наедине с природой Начало: Дорога Сукко-Большой Утриш 3 километр, 5 «Хотим пригласить вас на аудиопрогулку по заказнику Большой Утриш» 400 ₽ за человека Пешая 1 час Аудиогид Нити Анапы: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу Начало: Улица Пушкина, 30 «На аудиоэкскурсии по городу вы будете не просто слушателем, а настоящим исследователем» Расписание: Экскурсия доступна в любое время 690 ₽ за человека Пешая 1.5 часа Аудиогид Анапа: иммерсивный аудиоспектакль, путешествие по истории города Погрузитесь в атмосферу Анапы с нашим аудиогидом. Станьте частью уникального радиоэфира и исследуйте город под новым углом Начало: У памятника Будзинскому «В программе аудиоспектакля: Русские ворота, Археологический музей, остатки древней крепости и многое другое» 690 ₽ за человека Другие экскурсии Анапы

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Аудиогиды»

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