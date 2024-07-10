Аудиогиды и аудиоэкскурсии Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Анапе, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аудиопрогулка по заказнику Большой Утриш: наедине с природой
Пешая
1 час
Аудиогид
Аудиопрогулка по заказнику Большой Утриш: наедине с природой
Начало: Дорога Сукко-Большой Утриш 3 километр, 5
«Хотим пригласить вас на аудиопрогулку по заказнику Большой Утриш»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
400 за человека
Нити Анапы: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Пешая
1 час
Аудиогид
Нити Анапы: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Начало: Улица Пушкина, 30
«На аудиоэкскурсии по городу вы будете не просто слушателем, а настоящим исследователем»
Расписание: Экскурсия доступна в любое время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
690 за человека
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль, путешествие по истории города
Погрузитесь в атмосферу Анапы с нашим аудиогидом. Станьте частью уникального радиоэфира и исследуйте город под новым углом
Начало: У памятника Будзинскому
«В программе аудиоспектакля: Русские ворота, Археологический музей, остатки древней крепости и многое другое»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
690 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аудиопрогулка по заказнику Большой Утриш: наедине с природой
  2. Нити Анапы: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
  3. Анапа: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Озеро Абрау
  10. Горгиппия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июле 2024
Сейчас в Анапе в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 690.
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