нетипичные. Здесь не будет привычного "посмотрите направо, а теперь налево", здесь кругом тайга, луга и лес. Наслаждаешься красотой природы, вдыхаешь чистейший воздух, ощущаешь себя первопроходцем (хоть колея и была). Высокие травы, выше человеческого роста, пышные кустарники, лесные ягоды (земляника и черника), кругом дикая природа. Внизу Северная Двина, за которой оживленная деревня, а ты на другой ее стороне, словно оторванный от мира, наедине с собой и природой. Так идти бы и идти, наслаждаясь красотой, но время экскурсии не вечно.

Маршрут щадящий, однако физические силы надо иметь, чтобы дойти до деревни Орлец по тайге и вернуться обратно (4,5 км в одну сторону). Нам повезло, Алексей договорился с местным жителем (а их там только 3 жилых дома), и обратный путь мы преодолели за 10 минут по реке на моторной лодке (платно).

От гнуса спасали репелленты, которые мы использовали нещадно.

В Орлеце познакомились с бытом оставшихся местных жителей, которые живут там в теплое время года, отрезанные от цивилизации тайгой и рекой. Увидели оставшиеся валы бывшей крепости, поросшие травой и деревьями (а ведь место под охраной государства и является исторической ценностью). Со стороны реки открылись прекрасные виды на мыс Орлеца.

Очень надеемся, что все-таки до крепости дойдут руки у высших инстанций, и они облогородят это место.

Получили массу впечатлений и эмоций от экскурсии, спели песни в лесу (чтобы отпугнуть медведей, которые могли бы быть поблизости), плотно перекусили за столиком рядом с домом одного из местных жителей с чудесным видом на Северную Двину. Спасибо Алексею за вкусный чай, бутерброды, огурец с сахаром (не думала, что так вкусно) и сладости.

Поскольку это не первая экскурсия с Алексеем, сложилось впечатление, что провели время со старым добрым другом. Очень благодарны за теплоту и душевность.