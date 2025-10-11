Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочный Архангельск: историческое путешествие для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Начало: Проспекте Чумбарова-Лучинского
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
3000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Погрузитесь в атмосферу старинного Архангельска, гуляя по «Чумбаровке». Уникальные дома и скульптуры расскажут о местных легендах и истории
Начало: В холле гостиницы «Двина»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
2100 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеАрхангельск - первая встреча
Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Двина»
18 дек в 08:30
19 дек в 08:30
2650 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Погрузитесь в историю Древней Руси, исследуя остатки крепости Орлец. Насладитесь видами Северной Двины и узнайте больше о местном фольклоре
Начало: В любой точке в центре Архангельска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7930 ₽ за всё до 3 чел.
- ННаталья11 октября 2025Отлично погуляли, осенний лес восхитителен! Алексей отличный рассказчик, узнали много нового. Возврат на лодке - отдельное приключение. Мы в восторге!
- ТТатьяна7 августа 2025Красивая природа. Маршрут не сложный. Обратно ехали на лодке, жаль быстро доехали). Отдельное спасибо Владимиру, жителю деревни, за вкусные ягоды.
- ООльга25 июля 2025Экскурсия понравилась. Все было подробно рассказано, показано на картинках - где именно располагалась крепость, что осталось сейчас. Прошли по границам
- TTaya28 июня 2025Очень понравилась поездка по тем местам, где была крепость.
Красивая дорога через леса и поля.
Было интересно узнать много нового.
Очень повезло, что
- ММария14 сентября 2024Экскурсия уникальная. Знакомит с северной природой (для любителей долгих пеших прогулок), самобытной северной деревней.
По пути нам удалось встретить следы недавно
- ГГалина10 сентября 2024Побывали на экскурсии в сентябре. Удивительная прогулка. И мини поход, и новая интересная информация, и знакомство с необычными жителями деревни. Организация экскурсии на высоте. Рекомендую
- ННаталья4 августа 2024Это вторая наша экскурсия с Алексеем, и также как и в Холмогорах оставила о себе приятные воспоминания.
Маршрут и сама экскурсия
- ААлексей10 мая 2022Наша семья выражает благодарность за индивидуальный подход, в ходе экскурсии наши пожелания были учтены. Алексей - внимательный, доброжелательный гид, знающий историю региона. Спасибо за интересно проведенный день. Рекомендуем.
- ННикита11 июня 2021Очень довольны. Отлично провели время. Рекомендую. Сразу видно, что Алексей любит свой родной край, и любит своё дело.
- ННаталья18 апреля 2021Супер! Если вы любите природу, пешие прогулки и исторические места, то вам сюда)) Гид отличный и спортивный)) Интересно рассказывает, кормит пирожками и поит чаем))
