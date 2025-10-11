Мои заказы

Крепость Орлец – экскурсии в Архангельске

Найдено 6 экскурсий в категории «Крепость Орлец» в Архангельске, цены от 2100 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
Пешая
1.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочный Архангельск: историческое путешествие для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Начало: Проспекте Чумбарова-Лучинского
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
3000 ₽ за всё до 6 чел.
Архангельск - столица Поморья
На машине
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Пешая
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Погрузитесь в атмосферу старинного Архангельска, гуляя по «Чумбаровке». Уникальные дома и скульптуры расскажут о местных легендах и истории
Начало: В холле гостиницы «Двина»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
2100 ₽ за всё до 2 чел.
Архангельск - первая встреча
Пешая
2 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Архангельск - первая встреча
Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Двина»
18 дек в 08:30
19 дек в 08:30
2650 ₽ за всё до 4 чел.
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Погрузитесь в историю Древней Руси, исследуя остатки крепости Орлец. Насладитесь видами Северной Двины и узнайте больше о местном фольклоре
Начало: В любой точке в центре Архангельска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 7 чел.
Архангельск и его удивительные окрестности
На машине
4.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7930 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 октября 2025
    Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
    Отлично погуляли, осенний лес восхитителен! Алексей отличный рассказчик, узнали много нового. Возврат на лодке - отдельное приключение. Мы в восторге!
  • Т
    Татьяна
    7 августа 2025
    Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
    Красивая природа. Маршрут не сложный. Обратно ехали на лодке, жаль быстро доехали). Отдельное спасибо Владимиру, жителю деревни, за вкусные ягоды.
  • О
    Ольга
    25 июля 2025
    Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
    Экскурсия понравилась. Все было подробно рассказано, показано на картинках - где именно располагалась крепость, что осталось сейчас. Прошли по границам
    читать дальше

    крепости, которые остались. Потрогали камни, из которых она была выстроена.
    Конечно, чтобы добраться до места, пришлось потопать. Но это тоже часть экскурсии - природа, воздух, и куда-без-них - насекомые.
    Следует предусмотреть подходящую одежду в летний период и репеллент очень пригодился.
    Спасибо за экскурсию. И отдельно году за познавательные и приятно проведённое время.

  • T
    Taya
    28 июня 2025
    Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
    Очень понравилась поездка по тем местам, где была крепость.
    Красивая дорога через леса и поля.
    Было интересно узнать много нового.
    Очень повезло, что
    читать дальше

    обратно к машине возвращались на моторной лодке, дополнительно увидели красивые берега Северной Двины.
    С Алексеем интересно и безопасно, дорога прошла комфортно и незаметно.
    Всем рекомендую!

  • М
    Мария
    14 сентября 2024
    Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
    Экскурсия уникальная. Знакомит с северной природой (для любителей долгих пеших прогулок), самобытной северной деревней.
    По пути нам удалось встретить следы недавно
    читать дальше

    побывавшего тут мишки)

    Завораживающие виды на Северную Двину, обратный путь на моторной лодке, мыс - незабываемая красота!

    С Алексеем очень легко и комфортно. Интересно, разносторонне и с огромной любовью рассказывает о своём крае.

  • Г
    Галина
    10 сентября 2024
    Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
    Побывали на экскурсии в сентябре. Удивительная прогулка. И мини поход, и новая интересная информация, и знакомство с необычными жителями деревни. Организация экскурсии на высоте. Рекомендую
  • Н
    Наталья
    4 августа 2024
    Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
    Это вторая наша экскурсия с Алексеем, и также как и в Холмогорах оставила о себе приятные воспоминания.
    Маршрут и сама экскурсия
    читать дальше

    нетипичные. Здесь не будет привычного "посмотрите направо, а теперь налево", здесь кругом тайга, луга и лес. Наслаждаешься красотой природы, вдыхаешь чистейший воздух, ощущаешь себя первопроходцем (хоть колея и была). Высокие травы, выше человеческого роста, пышные кустарники, лесные ягоды (земляника и черника), кругом дикая природа. Внизу Северная Двина, за которой оживленная деревня, а ты на другой ее стороне, словно оторванный от мира, наедине с собой и природой. Так идти бы и идти, наслаждаясь красотой, но время экскурсии не вечно.
    Маршрут щадящий, однако физические силы надо иметь, чтобы дойти до деревни Орлец по тайге и вернуться обратно (4,5 км в одну сторону). Нам повезло, Алексей договорился с местным жителем (а их там только 3 жилых дома), и обратный путь мы преодолели за 10 минут по реке на моторной лодке (платно).
    От гнуса спасали репелленты, которые мы использовали нещадно.
    В Орлеце познакомились с бытом оставшихся местных жителей, которые живут там в теплое время года, отрезанные от цивилизации тайгой и рекой. Увидели оставшиеся валы бывшей крепости, поросшие травой и деревьями (а ведь место под охраной государства и является исторической ценностью). Со стороны реки открылись прекрасные виды на мыс Орлеца.
    Очень надеемся, что все-таки до крепости дойдут руки у высших инстанций, и они облогородят это место.
    Получили массу впечатлений и эмоций от экскурсии, спели песни в лесу (чтобы отпугнуть медведей, которые могли бы быть поблизости), плотно перекусили за столиком рядом с домом одного из местных жителей с чудесным видом на Северную Двину. Спасибо Алексею за вкусный чай, бутерброды, огурец с сахаром (не думала, что так вкусно) и сладости.
    Поскольку это не первая экскурсия с Алексеем, сложилось впечатление, что провели время со старым добрым другом. Очень благодарны за теплоту и душевность.

  • А
    Алексей
    10 мая 2022
    Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
    Наша семья выражает благодарность за индивидуальный подход, в ходе экскурсии наши пожелания были учтены. Алексей - внимательный, доброжелательный гид, знающий историю региона. Спасибо за интересно проведенный день. Рекомендуем.
  • Н
    Никита
    11 июня 2021
    Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
    Очень довольны. Отлично провели время. Рекомендую. Сразу видно, что Алексей любит свой родной край, и любит своё дело.
  • Н
    Наталья
    18 апреля 2021
    Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
    Супер! Если вы любите природу, пешие прогулки и исторические места, то вам сюда)) Гид отличный и спортивный)) Интересно рассказывает, кормит пирожками и поит чаем))

