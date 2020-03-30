Последние новости коронавируса в Астраханской области на сегодня со статистикой
Заразилось 806+42
Умерло 7+1
Выздоровело 209+28
Болеют сейчас 590+13
Летальность 0.87%около 9 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Астраханской области, включая Астрахань, находится 0.35%, 806 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 7 умерло, 209 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 590 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Астрахани и Астраханской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Астраханской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Астраханской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Астраханской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Астраханской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
806+42+5%
7+1+17%
209+28+15%
▲590+13
11 мая 2020
764+33+5%
6
181+4+2%
▲577+29
10 мая 2020
731+58+9%
6
177+16+10%
▲548+42
9 мая 2020
673+44+7%
6
161+27+20%
▲506+17
8 мая 2020
629+40+7%
6
134+11+9%
▲489+29
7 мая 2020
589+25+4%
6
123+10+9%
▲460+15
6 мая 2020
564+29+5%
6
113+5+5%
▲445+24
5 мая 2020
535+31+6%
6+2+50%
108+7+7%
▲421+22
4 мая 2020
504+17+3%
4
101+8+9%
▲399+9
3 мая 2020
487+76+18%
4
93+10+12%
▲390+66
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Астраханской области по дням
Астраханская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Астраханской области
В московской больнице № 50 скончался бывший митрополит Астраханской области Камызякской епархии Иона (Юрий Карпухин). Предварительной причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Ионе было 78 лет. Последние годы он служил настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве.
Власти Астраханской области предложили жителям региона работу в полях. Дефицит рабочих связан с пандемией коронавируса — многие трудовые мигранты, занятые в полях, вынуждены были покинуть Россию. Весной области необходимо дополнительно шесть тысяч рабочих, в августе и сентябре — еще 2,5 тысячи.
За последние сутки в 24 регионах России подтвердилось 500 новых случаев коронавируса, впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях. Больше всего случаев выявили в Москве — 367 человек. По одному человеку заразились в Костромской области, Калмыкии, Нижегородской области, Самарской области.
В России за все время эпидемии коронавируса зафиксировано 17 летальных случаев. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба. За последние сутки в стране зафиксировали 500 новых случаев заражения. Впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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