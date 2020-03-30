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Последние новости коронавируса в Астраханской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 806+42
  • Умерло 7+1
  • Выздоровело 209+28
  • Болеют сейчас 590+13
  • Летальность 0.87%около 9 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Астраханской области, включая Астрахань, находится 0.35%, 806 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 7 умерло, 209 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 590 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Астрахани и Астраханской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Астраханской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.05 разав Астраханской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
9 человекв среднем умирает в Астраханской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, столько же

Карта распространения коронавируса в Астраханской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Астраханской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Астраханской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020806+42+5%7+1+17%209+28+15%590+13
11 мая 2020764+33+5%6181+4+2%577+29
10 мая 2020731+58+9%6177+16+10%548+42
9 мая 2020673+44+7%6161+27+20%506+17
8 мая 2020629+40+7%6134+11+9%489+29
7 мая 2020589+25+4%6123+10+9%460+15
6 мая 2020564+29+5%6113+5+5%445+24
5 мая 2020535+31+6%6+2+50%108+7+7%421+22
4 мая 2020504+17+3%4101+8+9%399+9
3 мая 2020487+76+18%493+10+12%390+66
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Астраханской области по дням

Астраханская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Астраханской области

В Москве умер заразившийся коронавирусом митрополит РПЦ
В Москве умер заразившийся коронавирусом митрополит РПЦ
lenta.ru
04.05.2020 13:53
В московской больнице № 50 скончался бывший митрополит Астраханской области Камызякской епархии Иона (Юрий Карпухин). Предварительной причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Ионе было 78 лет. Последние годы он служил настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве.
В Москве от коронавируса умер бывший митрополит Астраханской области
В Москве от коронавируса умер бывший митрополит Астраханской области
РБК
04.05.2020 12:42
По предварительным данным, у него была пневмония, вызванная COVID-19. Митрополит Иона скончался на 79-м году жизни
Россиянам предложили заменить трудовых мигрантов в полях
Россиянам предложили заменить трудовых мигрантов в полях
lenta.ru
03.04.2020 18:27
Власти Астраханской области предложили жителям региона работу в полях. Дефицит рабочих связан с пандемией коронавируса — многие трудовые мигранты, занятые в полях, вынуждены были покинуть Россию. Весной области необходимо дополнительно шесть тысяч рабочих, в августе и сентябре — еще 2,5 тысячи.
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
31.03.2020 12:06
За последние сутки в 24 регионах России подтвердилось 500 новых случаев коронавируса, впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях. Больше всего случаев выявили в Москве — 367 человек. По одному человеку заразились в Костромской области, Калмыкии, Нижегородской области, Самарской области.
Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20
Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20
lenta.ru
31.03.2020 12:06
В России за все время эпидемии коронавируса зафиксировано 17 летальных случаев. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба. За последние сутки в стране зафиксировали 500 новых случаев заражения. Впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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