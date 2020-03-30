Заразилось 806 +42

Умерло 7 +1

Выздоровело 209 +28

Болеют сейчас 590 +13

Летальность 0.87% около 9 чел. на 1000 заболевших

В Астраханской области, включая Астрахань, находится 0.35%, 806 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 7 умерло, 209 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 590 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Астрахани и Астраханской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Астраханской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.05 раза в Астраханской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 9 человек на 1000 зараженных.

, столько же в среднем умирает в Астраханской области В других регионах России , столько же

Карта распространения коронавируса в Астраханской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Астраханской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Астраханской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 806 +42+5% 7 +1+17% 209 +28+15% ▲ 590+13 11 мая 2020 764 +33+5% 6 181 +4+2% ▲ 577+29 10 мая 2020 731 +58+9% 6 177 +16+10% ▲ 548+42 9 мая 2020 673 +44+7% 6 161 +27+20% ▲ 506+17 8 мая 2020 629 +40+7% 6 134 +11+9% ▲ 489+29 7 мая 2020 589 +25+4% 6 123 +10+9% ▲ 460+15 6 мая 2020 564 +29+5% 6 113 +5+5% ▲ 445+24 5 мая 2020 535 +31+6% 6 +2+50% 108 +7+7% ▲ 421+22 4 мая 2020 504 +17+3% 4 101 +8+9% ▲ 399+9 3 мая 2020 487 +76+18% 4 93 +10+12% ▲ 390+66 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Астраханской области по дням