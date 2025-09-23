Мини-группа
до 8 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Балтийску
Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:30
25 сен в 10:30
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
По акватории самого западного города России
На скоростном катере по Калининградскому каналу: встреча с военными кораблями, старинными маяками и духом приключений. Присоединяйтесь
Начало: В Балтийске
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Погрузитесь в атмосферу Балтийска: крепость Пиллау, памятники Петру I и Елизавете, а также дикая природа Балтийской косы ждут вас
Начало: На Елизаветинской парковке
Завтра в 10:00
1 окт в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балтийске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Балтийске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в сентябре 2025
Сейчас в Балтийске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 3000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Балтийске на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 44 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь