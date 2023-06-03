Как громоздкие счётные машины превратились в компактные устройства, способные управлять космическими кораблями? Чтобы проследить эволюцию техники, я собрал более 40 тысяч образцов и основал музей, аналогов которому в мире практически нет. Вы узнаете о пути компьютеров от абака до iPad. Услышите их развёрнутую историю и поработаете на некоторых экспонатах.

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Описание

Музей компьютеров в Боровске — почему?

По первому образованию я инженер-математик. В 1980-х работал научным сотрудником и имел доступ к огромному компьютеру, который не поместился бы и в квартиру. Такую технику теперь не сыскать. А сколько ещё было необычных вычислительных устройств до и после неё… Поначалу я собирал самые любопытные образцы для себя. Затем стал устраивать выездные выставки. А в 2019 году открыл в своём доме музей, который по размеру коллекции может составить конкуренцию даже Политеху.

Что вас ожидает

В музее представлена широкая ретроспектива вычислительной техники за 16–20 века — от механики к электронике. Коллекция порадует и матёрого айтишника, и просто продвинутого пользователя. Я воссоздал рабочие места инженера 1940-х, программистов 1970-х и 1990-х гг., чтобы вы смогли окунуться в историю. Поностальгировать при виде счётных палочек или интерфейса Norton Commander. А ещё — попробовать в действии счислитель Куммера (это всегда особый восторг посетителей!), арифмометр, комптометр и ретро-компьютеры.

Вы узнаете:

когда изобрели первый планшет со стилусом для вычислений,

какое устройство считается дедушкой сегодняшних калькуляторов,

как работает компьютер без процессора, памяти и программ,

кто придумал интернет.

Организационные детали