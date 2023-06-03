Проследовать сквозь четыре века вычислительной техники в стенах старинного дома
июн
июн
июн
июн
июн
июн
июн
даты
Описание
Музей компьютеров в Боровске — почему?
По первому образованию я инженер-математик. В 1980-х работал научным сотрудником и имел доступ к огромному компьютеру, который не поместился бы и в квартиру. Такую технику теперь не сыскать. А сколько ещё было необычных вычислительных устройств до и после неё… Поначалу я собирал самые любопытные образцы для себя. Затем стал устраивать выездные выставки. А в 2019 году открыл в своём доме музей, который по размеру коллекции может составить конкуренцию даже Политеху.
Что вас ожидает
В музее представлена широкая ретроспектива вычислительной техники за 16–20 века — от механики к электронике. Коллекция порадует и матёрого айтишника, и просто продвинутого пользователя. Я воссоздал рабочие места инженера 1940-х, программистов 1970-х и 1990-х гг., чтобы вы смогли окунуться в историю. Поностальгировать при виде счётных палочек или интерфейса Norton Commander. А ещё — попробовать в действии счислитель Куммера (это всегда особый восторг посетителей!), арифмометр, комптометр и ретро-компьютеры.
Вы узнаете:
- когда изобрели первый планшет со стилусом для вычислений,
- какое устройство считается дедушкой сегодняшних калькуляторов,
- как работает компьютер без процессора, памяти и программ,
- кто придумал интернет.
Организационные детали
- Оптимальный возраст для посещения музея — от 10 лет
- Любительская съёмка разрешена. Трогать экспонаты без разрешения гида категорически запрещено.
- Обратите внимание: в доме есть кулер для воды, но нет туалета
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Боровска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.