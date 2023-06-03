Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске

Проследовать сквозь четыре века вычислительной техники в стенах старинного дома

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Как громоздкие счётные машины превратились в компактные устройства, способные управлять космическими кораблями? Чтобы проследить эволюцию техники, я собрал более 40 тысяч образцов и основал музей, аналогов которому в мире практически нет. Вы узнаете о пути компьютеров от абака до iPad. Услышите их развёрнутую историю и поработаете на некоторых экспонатах.
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
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Описание

Музей компьютеров в Боровске — почему?

По первому образованию я инженер-математик. В 1980-х работал научным сотрудником и имел доступ к огромному компьютеру, который не поместился бы и в квартиру. Такую технику теперь не сыскать. А сколько ещё было необычных вычислительных устройств до и после неё… Поначалу я собирал самые любопытные образцы для себя. Затем стал устраивать выездные выставки. А в 2019 году открыл в своём доме музей, который по размеру коллекции может составить конкуренцию даже Политеху.

Что вас ожидает

В музее представлена широкая ретроспектива вычислительной техники за 16–20 века — от механики к электронике. Коллекция порадует и матёрого айтишника, и просто продвинутого пользователя. Я воссоздал рабочие места инженера 1940-х, программистов 1970-х и 1990-х гг., чтобы вы смогли окунуться в историю. Поностальгировать при виде счётных палочек или интерфейса Norton Commander. А ещё — попробовать в действии счислитель Куммера (это всегда особый восторг посетителей!), арифмометр, комптометр и ретро-компьютеры.

Вы узнаете:

  • когда изобрели первый планшет со стилусом для вычислений,
  • какое устройство считается дедушкой сегодняшних калькуляторов,
  • как работает компьютер без процессора, памяти и программ,
  • кто придумал интернет.

Организационные детали

  • Оптимальный возраст для посещения музея — от 10 лет
  • Любительская съёмка разрешена. Трогать экспонаты без разрешения гида категорически запрещено.
  • Обратите внимание: в доме есть кулер для воды, но нет туалета

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Боровска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние

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